Američko gospodarstvo u trećem tromjesečju snažno poraslo, najviše u posljednje dvije godine

Sjedinjene Američke Države zabilježile su u trećem kvartalu 2023. godine rast gospodarstva od 4,9 posto, što je više od očekivanja ekonomista te najbrži rast od četvrtog kvartala 2021. godine. Prema preliminarnim podacima odjela trgovine Ureda za ekonomsku analizu (The Bureau of Economic Analysis), SAD ovakav rast BDP-a od srpnja do rujna bilježi zbog snažne osobne potrošnje.

U drugom kvartalu 2023. gospodarstvo SAD-a raslo je 2,1 posto, a ekonomisti su procjenjivali da će prosječan rast u trećem kvartalu biti 4,3 posto. No američko gospodarstvo pokazalo je ekonomsku otpornost, unatoč rastu kamatnih stopa.

Osobna potrošnja rasla je prema anualiziranoj stopi 4 posto, što je veliki skok, budući da je u drugom kvartalu taj rast iznosio svega 0,8 posto, pri čemu su i proizvodi i usluge zabilježili su solidan rast. Također je rasla i potrošnja poduzeća, federalne vlade, investicije u stanogradnju te izvoz.

Sljedeći tjedan u fokusu će biti sastanak američke središnje banke Fed na kojemu će odlučiti o daljnjem smjeru monetarne politike, odnosno razinama kamatnih stopa. Za sada je Fed povećanjem kamatnih stopa nastojao suzbiti inflaciju i vratiti ju na ciljanu razinu od 2 posto, bez naglog pada gospodarstva, prenosi Financial Times.