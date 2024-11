EU neće moći carinama vratiti milo za drago Amerikancima

Nije pitanje hoće li se dogoditi repriza nego kako će ukiseljenim likovima s briselskih hodnika ista sjesti na želudac. S ratom u dvorištu, odsječenoj od jeftinih energenata, verzija 2.0. ‘čovjeka-carine‘ Europi najavljuje 10-postotno poskupljenje izvoza na rijetko tržište koje može probaviti europske cijene. Analitičari misle kako će se reprizirati 2018.

– Pregovarat će kao i prošli put. Ići će prema robnim grupama, recimo u prvome su mandatu pregovarali o čeliku, aluminiju, zrakoplovima. Povezanost je prevelika, Trump će sigurno u tim pregovorima ići korak nazad, EU će uzvratiti, uvest će carine na neku nevažnu robu, čisto da pokaže zube pa će to kompenzirati s manjom carinom na objema zemljama važnijoj robi. Do pravoga trgovinskog rata između između SAD-a i EU-a neće doći, nitko si to ne može priuštiti, no EU ima velik problem u pregovaranju. EU jest jedinstveno tržište, ali nije jedinstvena ekonomija, zbog čega joj je pregovaračka pozicija loša. Jer, kada nešto i ispregovara to je obično u korist neke konretne članice, za ostale i nije, što produbljuje razjedinjenje – uvjerava Jurčić dodajući kako EU dodatno guši hitna zamjena ruskih energenata solarima. Trump je već najavio povlačenje iz glavnoga klimatskog sporazuma, Pariškog, čime se oslobađa golem investicijski potencijal, među ostalim, i za tajvansku tvornicu čipova – uvjeren je ekonomist Ljubo Jurčić.

Profesor sa Svečilišta Libertas Luka Brkić poručuje kako je kako je pristup jeftinoj energiji ključan za gospodarsko vodstvo. I upravo bi to bi mogao biti glavni as u pregovaračkome rukavu. EU je energetski nasukan (čak i ako Trump okonča rat, vraćanje na tvorničke postavke neće biti politički korektno), dio je ruskih energenata već zamijenio američkim LNG-jem, pa bi obećanje o još većem uvozu ukapljenog plina moglo zvučati umirujuće. Iz Bruxellesa se, uostalom, već odašilju poruke o tome kako bi obilniji uvoz američkoga LNG-a mogao igrati važnu ulogu u smanjenju ovisnosti kontinenta o ruskim energentima (čak uz moguće pojeftinjenje, ako se oživotvori Trumpovo obećanje o rezanju cijena energije).

- Bez dubokog i likvidnog tržišta za dug, stvaranje europske sigurne imovine, ključne za prikupljanje financiranja javnih dobara, kao i unije tržišta kapitala, koja bi uvelike doprinijela podupiranju privatnih ulaganja, bit će nemoguće iskoprcati se iz anksiozne carinske priče. Draghijevo izvješće poziva Europu da izgradi nešto poput ratne ekonomije i da je pokrene koristeći zajedničku vatrenu moć. No, EU nije federacija, prevladava ekonomski nacionalizam, sprječavajući prekogranična spajanja, ograničavajući koordinaciju i ometajući zajedničko financiranje. Zajednički proračun EU-a danas iznosi samo jedan posto BDP-a bloka, a zajednički dug izdan kao odgovor na pandemiju bio je privremen prema dizajnu. Iako su današnji geopolitički izazovi bez presedana, problemi rasta, integracije i upravljanja koji muče EU poznati su barem od Sapirovog izvješća iz 2004. – tumači Brkić.

Kako se procjenjuje europski odgovor na američke carine pročitajte u novome tiskanom i digitalnom broju Lidera.