‘BIJELA KNJIGA‘ O INVESTICIJSKOJ KLIMI: Što smo u deset godina naučili o stranim ulaganjima

Aktualno, sedmo izdanje ‘Bijele knjige‘ (urednik Velimir Šonje) najambicioznija je analiza investicijske klime u Hrvatskoj od 2013., kad je Udruženje stranih ulagača u Hrvatskoj (FICC) počelo objavljivati prikaze koji su upozoravali na ključne prepreke s kojima se susreću potencijalni strani investitori.

U tih desetak godina između ulaska u EU i završetka europskih integracija uvođenjem eura i pridruživanjem šengenskom području Hrvatska je postala drugačija, bolja država. A što se promijenilo u investicijskoj klimi? Mnogo i malo. Radna snaga bila je i onda u prvom planu, ali zbog radnih odnosa (i zahtjeva za njihovom fleksibilizacijom), a sad je glavni problem nedostatak radnika uz veliku pozornost obrazovanju. I porezni set znatno je drugačiji, s nizom predloženih olakšica, poticaja i povećanja neoporezivih primitaka, a kod PDV-a traži se jedinstvena stopa.

Traži se i smanjenje poreza na dobit s 18 na 15 posto. Što se tiče korupcije, u 2013. samo je spomenuta kao jedna od ključnih prepreka za inozemna ulaganja, a slična konstatacija ponavlja se i danas, ali bez konkretnih preporuka pravnoj državi, politici i pravosuđu. Autori su se, naime, orijentirali na dva ključna problema – radnu snagu i digitalizaciju javnog sektora.

Bilo bi zanimljivo simulirati kako bi Hrvatska izgledala kad se ispune sve 43 preporuke iz nove ‘Bijele knjige‘: što bi se dogodilo s proizvodnjom, izvozom, uvozom, proračunom, BDP-om, zaposlenošću, plaćama, standardom… Strana ulaganja sigurno bi se povećala, pa time i vanjskotrgovinska razmjena. Iz FICC-a naglašavaju da strane tvrtke u Hrvatskoj imaju veće prihode, višu produktivnost, bolje plaće, veći udjel u izvozu. To ilustriraju i podaci iz Liderove publikacije ‘1000 najvećih‘. Među njima je 426 kompanija koje vlasnički kontroliraju stranci i one su u 2022. s 38 posto zaposlenih ostvarile 48 posto prihoda, iskazale 61 posto dobiti i zaslužne su za 55 posto izvoza. No treba reći da su to još veći uvoznici, odgovorni za 64 posto uvoza.

U ‘Bijeloj knjizi‘ spominje se mali udjel in­dustrijskih FDI-ja, ali uz opravdanje da se odlični rezultati mogu postići i s visokim udjelom FDI-ja u uslužnom sektoru, ‘uz uvjet da je izvozno orijentiran‘. I tu je kvaka cijele priče, koju otkriva drugi naglasak iz publikacije, prema kojem su glavni sektori dolaznih investicija financije, telekomunikacije, trgovina, nekretnine i industrija, koja je zapravo jedina izvozno orijentirana. I zato bi trebalo uzeti u obzir prvu od 43 ovogodišnje preporuke, koja se zalaže za aktivnije privlačenje ključnih investicija, što se odnosi na ciljano privlačenje i poticanje ulaganja u poduzeća s visokom dodanom vrijednošću po zaposlenom, koja iznosom i učincima na rast izvoza, širenje znanja i lanaca nabave donose potencijal transformacije cjelokupne gospodarske strukture. To bi pridonijelo novom srednjoročnom cilju, koji je istaknuo Šonje na predstavljanju ‘Bijele knjige‘: dostizanje životnog standarda od 90 posto prosjeka EU-a. Nakon toga, naime, država postaje privlačna i može ostvarivati pozitivan migracijski saldo.

43 FICC-ove preporuke