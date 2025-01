Europski poljoprivrednici pozivaju EK na oprez s daljnjom liberalizacijom trgovine s Ukrajinom

Poručuju da se mehanizmi kao što su tarifne kvote moraju zadržati, dok druge mehanizme treba istražiti kako bi se osigurala dostatna zaštita za proizvođače i proizvodnju iz EU-a

Dok se Europska komisija priprema predstaviti svoje ciljeve Europskom Vijeću o budućim pregovorima o liberalizaciji trgovine s Ukrajinom, što je planirano tijekom ovog mjesec, sedam europskih poljoprivrednih udruženja iz ključnih pogođenih sektora pozivaju EK na oprez i ravnotežu. U njihovoj zajedničkoj izjavi, koju prenosi Hrvatska poljoprivredna komora (HPK), navodi se da je potpora Ukrajini u ovim izazovnim vremenima i dalje važna, no svako revidiranje sporazuma mora uzeti u obzir kumulativne pritiske s kojima se suočavaju osjetljivi sektori EU-a (žitarice, uljarice, šećer, perad, jaja, etanol, med), osobito nakon nedavno najavljenog EU-a i sporazuma sa zemljama MERCOSUR-a (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj).

- Tu izjavu europskih poljoprivrednih udruženja podržava i Hrvatska poljoprivredna komora koja je više puta zadnjih godina upozoravala kako bilo koji stihijski i neorganizirani oblik liberalizacije trgovine u poljoprivrednom sektoru može dovesti do poremećaja na tržištu. Također se na taj način ugrožava ionako krhka proizvodnja i cijena s kojima su hrvatski poljoprivrednici suočeni zadnjih godina, uslijed globalnih i klimatskih poremećaja, kao i prekomjernog uvoza roba lošije kvalitete po dampinškim cijenama, što se značajno odrazilo na domaće cijene i konkurenciju - rekli su u HPK.

Iz HPK podsjećaju kako je poljoprivredni sektor EU-a bio tijekom proteklih godina pod značajnim utjecajem iznimnih autonomnih trgovinskih mjera (ATM) poduzetih za potporu Ukrajini u njezinim ratnim naporima. U tom kontekstu, iako sektor EU-a pozdravlja odluku o vraćanju na Sporazum o pridruživanju EU-Ukrajina, jer bi to omogućilo veću predvidljivost i sigurnost, EU poljoprivrednici dijele sve veću zabrinutost zbog mogućeg daljnjeg širenja liberalizacije prema članku 29. tog sporazuma. Stoga je važno istaknuti potrebu održavanja dostatnih ograničenja i zaštitnih mjera kako bi se osiguralo da poljoprivrednici i proizvođači u EU-u nisu nerazmjerno opterećeni. Na tom tragu je i stav europskih poljoprivrednih udruženja iz kojeg poručuju da se mehanizmi kao što su tarifne kvote (TRQ) moraju zadržati, dok druge mehanizme treba istražiti kako bi se osigurala dostatna zaštita za proizvođače i proizvodnju iz EU-a.

- Nažalost, trenutačna situacija ne uspijeva u potpunosti riješiti ranjivosti tržišta, budući da su pragovi koji štite osjetljive proizvode previsoki, a nikakva zaštita nije dodijeljena onim sektorima koji su najviše pogođeni, kao što su pšenica ili ječam - ističe se u izjavu EU udruženja.

EU poljoprivredna udruženja naglašavaju kako će biti ključno da novi dugoročni sporazum ne upadne u zamku potpune liberalizacije nekih proizvoda, na koje ukrajinski izvoz još nije utjecao te da uključi učinkovite zaštitne mjere. To bi značilo ignoriranje nevjerojatne sposobnosti ukrajinske poljoprivrede da brzo proširi proizvodnju proizvoda kada se proširi prilika za izvoz, kao što je bio slučaj sa šećerom. To bi se lako moglo ponoviti s krumpirom, svinjetinom, mliječnim proizvodima ili etanolom.

Europski poljoprivrednici naglašavaju kako je potrebno sagledati i širi kontekst tekućih i budućih trgovinskih sporazuma, uključujući MERCOSUR, kao i sporazum s Tajlandom i Indijom. Ti potencijalni ugovori i poslovi, u kombinaciji s dinamičnim geopolitičkim okruženjem, dodatno kompliciraju situaciju na tržištu EU i predstavljaju značajan rizik za neke od brojnih osjetljivih sektora.

- Zato je neophodan pažljiv i uravnotežen pristup liberalizaciji trgovine s Ukrajinom kako bi se osiguralo da ionako nepovoljan položaj proizvođača iz EU, koji se već suočavaju s izazovima kumulativnih utjecaja na trgovinu i nejednakih uvjeta za sve, ne bude još gori. Također ne bismo smjeli zaboraviti da su učinci potpune liberalizacije na neke države članice doveli do uvođenja zaštitnih mjera za zaštitu nacionalnih tržišta, što, iako je razumljivo, predstavlja opasnost od fragmentacije jedinstvenog EU tržišta. Bez trgovinskog sporazuma koji se bavi ovim nacionalnim izazovima, integritet EU tržišta mogao bi biti dodatno oslabljen i moglo bi doći do poremećaja tržišnog natjecanja - poručuju europska poljoprivredna udruženja.

Osim spomenutog EU poljoprivrednici pozivaju da ta najavljena nova revizija sporazuma ubrza usklađivanje ukrajinskih standarda s pravnom stečevinom EU. Osiguravanje temeljitog praćenja i kontrole ovog usklađivanja bit će ključno za održavanje pravednog tržišnog natjecanja i stabilnosti tržišta.

‘Pozivamo Europsku komisiju da blisko surađuje s dionicima u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane, europskim parlamentom i državama članicama na razvoju trgovinskog okvira koji čuva europsku poljoprivredu te da ishod tih pregovora mora odražavati i solidarnost s Ukrajinom, ali i stvarnost europskog tržišta i njezinih proizvođača i proizvodnje‘, stoji u izjavi udruženja među kojima je i HPK.

Osim HPK izjavu su potpisali i predstavnici slijedećih udruženja: AVEC (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU countries), CEFS (European Association of Sugar Manufacturers), CEPM (European Confederation of Maize Production), CIBE (International Confederation of European Beet Growers), COPA-COGECA (The united voice of farmers and their cooperatives in the European Union), EUWEP (European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products, Poultry and Game i Ethanol (European Industrial & Beverage Ethanol Association).