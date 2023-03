Čak deset tisuća pregleda u 24 sata nakon objave vijesti o Jabilovom ulaganju u Osijeku

Osim što je najava ulaganja američke kompanije zainteresirala javnost, za par sati poslano joj je preko 200 prijava za posao sa životopisima

Ipak, još uvijek je mnogo pitanja koja interesiraju javnost, poput vrijednosti investicije, što će se konkretno proizvoditi...

Čak deset tisuća pregleda stranice tvrtke Jabil zabilježeno je 24 sata nakon što je pomalo iznenada objavljeno da će ta američka multinacionalka do početka sljedeće godine sagraditi proizvodni pogon, odnosno centar izvrsnosti, na 17 hektara u osječkoj poslovnoj zoni Nemetin i zaposliti ondje 1500 ljudi. U samo nekoliko sati od objave te vijesti 220 osoba Jabilu je poslalo prijavu za posao sa životopisom. Rekao nam je to osječki gradonačelnik Ivan Radić, a može se pretpostaviti da je tih pregleda i životopisa sada nešto više, no zapravo su informacije vrlo šture.

Ne znamo vrijednost investicije, što će konkretno proizvoditi, iako je u objavi izvršni potpredsjednik operacija kompanije Jabil Gerald JJ Creadon poručio da su fokusirani na područja ‘obnovljive energije, električnih vozila, zdravstva, 5G mreže i računalstva u oblaku. Novi će pogon biti središte Jabilove stalne predanosti inoviranju, održivosti i pružanju sveobuhvatnih proizvodnih rješenja svojim korisnicima‘.

Poslali smo upit u Jabilovo sjedište u St. Petersburgu na Floridi, no poručili su nam da ništa više od spomenutoga na presici za sada ne mogu reći. Teško je shvatiti što je razlog tajnovitosti cijele priče. Vijest da će se graditi pogon u Osijeku objavljena je zbog toga što je ondje procurila informacija da se vode pregovori između predstavnika kompanije i gradskog poglavarstva, koje je sve operativno vodilo unatrag godinu i pol. Ni poslovično dobar poznavatelj prilika u Osijeku nije nam mogao reći ništa više osim da će se usporedno s gradnjom pogona organizirati razgovori s kandidatima za posao.

Pozitivne vibracije

– Jabil vrlo dugo radi na pripremi ovog ulaganja te vjerujem da se i planovi postupno modificiraju i prilagođavaju. Kompanija će objaviti detalje kad bude spremna. Standard je američkih poduzeća, pogotovo onih koja su izlistana na burzama poput NYSE-a ili NASDAQ-a, da vrlo ozbiljno pristupaju objavi informacija – kaže Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham), i dodaje da je AmCham bio potpora Jabilu u ranoj fazi upoznavanja poslovnog konteksta, specifičnosti poslovanja u Hrvatskoj i povezivanju s poduzećima koja su prošla sličan proces, zbog čega su mogla podijeliti za njih relevantna iskustva.

Kako kaže gradonačelnik Radić, najmanje sedam puta u proteklih godinu i pol dolazili su Jabilovi predstavnici iz Amerike u Osijek. U tu je svrhu Poglavarstvo osnovalo i međuresorni tim te se na operativnim razinama komuniciralo i sastajalo gotovo svakoga dana kako bi se osiguralo brzo i efikasno rješavanje svih izazova s kojima su se susretali. Kad je potkraj rujna prošle godine osnovana tvrtka Jabil Croatia, čiji su direktori Thomas Rudolf Mauch i Ryan Matthew Schwartz, bilo je jasno da je napravljen važan korak naprijed.

Koliko važan, možda nam pokazuje i to da su nas, osim odgovora na naše upite, nazvali iz osječkog poglavarstva i Osječko-baranjske županije. Tijekom razgovora mogle su se osjetiti pozitivne vibracije, možda je pretjerano reći ushićenje, zbog takve investicije, što samo potvrđuje predanost koju je lokalna vlast uložila u taj projekt.

– Bili smo u svim procesima iznimno brzi i operativni. Sve navedeno argument je našega fokusiranja na jačanje gospodarstva, privlačenje investitora i ono što je ključno: otvaranje novih radnih mjesta za stanovnike Osijeka, Osječko-baranjske županije, regije, ali i sve koji žele doći raditi u Osijek. Vlada veliko zanimanje za najveću privatnu investiciju u našem gradu i istočnoj Hrvatskoj, no, iako je ovo dosad najveća investicija, nije jedina velika na kojoj se u gradu radi. Očekujemo da ćemo uskoro imati još dobrih vijesti – poručuje osječki gradonačelnik Radić.

Kadar za Jabil

Od novih 1500 radnih mjesta mnogo njih, čujemo, bit će visokokvalificirani kadrovi tehničkog smjera. Koliko, ne znamo, ali s obzirom na to da nema mnogo takvih kadrova na burzi, može se pretpostaviti da će cijena njihova rada u tom dijelu naše zemlje, a možda i šire, porasti, što će, ako se to ostvari, imati posljedice za druge kompanije. Upravo zbog potrebe za kadrovima Amerikancima Osijek odgovara jer će buduće zaposlenike vrlo vjerojatno regrutirati iz obližnjih dijelova Mađarske, BiH i Srbije.

Ipak, Jabilovi predstavnici u proteklom su razdoblju razgovarali i s čelnicima dviju slavonskih visokoškolskih ustanova – Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) i Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Prodekan za znanost Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Leon Maglić potvrđuje da su s tvrtkinim predstavnicima razgovarali potkraj lipnja prošle godine, ali i da su prije toga imali sastanak zajedno s kolegama s FERIT-a.

Cijeli tekst pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.