Četrnaest najvećih svjetskih banaka obvezalo se povećati podršku nuklearnoj energiji

Četrnaest najvećih svjetskih banaka i financijskih institucija obvezalo se povećati svoju podršku nuklearnoj energiji, što vlade i industrija vide kao ključni korak u otključavanju financiranja za novi val izgradnje nuklearnih elektrana, piše FT.

Na događaju održanom u New Yorku, kojem je prisustvovao i savjetnik za klimatsku politiku Bijele kuće, John Podesta, institucije poput Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley i Goldman Sachs izrazile su podršku cilju, postavljenom prošle godine na klimatskim pregovorima COP28, da se globalni kapacitet nuklearne energije utrostruči do 2050. godine.

Iako nisu detaljno izložili konkretne mjere, stručnjaci iz nuklearnog sektora istaknuli su kako je ovo javno iskazivanje podrške dugo očekivano priznanje ključne uloge koju nuklearna energija ima u prijelazu na nisko-ugljičnu ekonomiju. Dosad su visoki troškovi i složenost financiranja nuklearnih projekata bili glavni prepreke novim investicijama, što je dovelo do značajnog usporavanja u zapadnim zemljama nakon izgradnje nuklearnih reaktora 1970-ih i 1980-ih.

- Ovaj događaj će promijeniti pravila igre - rekao je George Borovas, voditelj nuklearnog odjela u odvjetničkoj tvrtki Hunton Andrews Kurth i član odbora Svjetske nuklearne udruge.

Prema njegovim riječima, banke su do sada imale političke poteškoće u podržavanju novih nuklearnih projekata, koji često zahtijevaju odobrenje najvišeg rukovodstva.

- Banke na najvišim razinama jednostavno bi rekle da ne razumiju nuklearnu energiju, te da samo znaju da je vrlo teška i kontroverzna – rekao je Borovas je dodao kako će podrška banaka pomoći u normalizaciji nuklearne energije kao jednog od važnijih dijelova rješenja za klimatske promjene.

Povećanje zajmova

Banke bi mogle podržati nove nuklearne projekte povećanjem izravnih zajmova i financiranja projekata za nuklearne tvrtke, organiziranjem prodaje obveznica ili povezivanjem kompanija s privatnim investicijskim ili kreditnim fondovima.

Financijske institucije već dugo imaju podijeljene stavove o nuklearnoj energiji zbog složenosti financiranja projekata i visokog rizika, ali i zbog pitanja o tome udovoljavaju li ti projekti standardima okoliša, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG). Svjetska banka i druge multilateralne institucije ne pružaju nikakvo financiranje nuklearnih projekata.

BNP Paribas je za Financial Times izjavio kako ‘nema scenarija‘ u kojem bi svijet mogao postići ugljičnu neutralnost do 2050. godine bez nuklearne energije, pozivajući se na izvješća Međuvladinog panela Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Barclays je naveo kako sudjeluje u inicijativi jer nuklearna energija može biti rješenje za problem povremenosti u proizvodnji energije iz vjetra i solarnih izvora.

Većina novih nuklearnih elektrana izgrađena je u Aziji i na Bliskom istoku, predvođena Kinom. Međutim, vlade razvijenih zemalja sve češće zagovaraju nuklearnu energiju kao rješenje za svoje obveze prema postizanju nulte emisije ugljika, a SAD, Velika Britanija, Japan, Švedska i UAE su među zemljama koje su potpisale obvezu s COP28 da utrostruče kapacitet.

Podrška tech sektora

Nuklearna energija također dobiva sve veću podršku velikih tehnoloških kompanija, koje je vide kao nisko-ugljično rješenje za napajanje podatkovnih centara. Microsoft je u petak objavio ugovor na 20 godina s tvrtkom Constellation Energy za ponovno pokretanje nuklearnog reaktora snage 835 MW u Three Mile Islandu u Pennsylvaniji, koji je bio u procesu razgradnje. Larry Ellison, suosnivač i glavni tehnički direktor Oraclea, ovog je mjeseca izjavio kako tvrtka projektira ogroman podatkovni centar s ‘dozvolama za tri . . . mala modularna nuklearna reaktora‘.

- Čim tehnološke tvrtke počnu podupirati svoje riječi investiranjem u nuklearnu energiju kroz ugovore, to je trenutak kada se sve pokreće - rekao je James Schaefer, investicijski bankar iz Guggenheim Securities, koji je također potpisnik inicijative.

Unatoč tome, u bankama i dalje postoji visok stupanj osjetljivosti prema temi nuklearne energije. Uoči događaja u New Yorku banke su poslale neobvezujuće izjave o namjeri podrške nuklearnoj energiji privatnim partnerima. Međutim, više banaka odbilo je komentirati događaj, što dodatno naglašava osjetljivost teme, čak i dok se javno mnijenje o nuklearnoj energiji u SAD-u i Europi sve više mijenja u korist ove tehnologije.

Ostale financijske institucije koje su izrazile podršku nuklearnoj energiji su: Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Brookfield, Crédit Agricole CIB, Guggenheim Securities, Rothschild & Co., Segra Capital Management i Société Générale.