Damir Sabol vizionar je godine

Pišu: Anja Milinković i Donatella Pauković

Damir Sabol, serijski IT poduzetnik koji je svojom kompanijom Photomath u Hrvatsku doveo Google, proglašen je danas vizionarom godine, tijekom istoimene konferencije u organizaciji tportala. Zahvaljujući tome što je Sabol prepoznao jedinstvenu tehnološku pozadinu i tržišnu poziciju Photomatha, njezinim je preuzimanjem prošle godine trajno postavio Hrvatsku i domaći tehnološki sustav na svoju globalnu mapu. Iza Sabola je još nekoliko uspješnih hrvatskih tvrtki, kao što je Iskon koji je 2006. prodao Hrvatskom Telekomu te Microblink čiji je suosnivač.

Kako je nakon primanja nagrade izjavio za Lider, iznimno mu je drago biti prepoznat kao vizionar godine, i to u kategoriji tehnologije kojom se cijeli život bavi, ali i u kategoriji krovnog vizionara godine, među grupom nominiranih ljudi čiji rad i doprinos društvu iznimno cijeni. Oduvijek je, kaže, vođen znatiželjom i idejama. No najviše ga veseli, rekao je, kada se u Hrvatskoj stvaraju proizvodi za globalno tržište.

– Rimac ima mnogo izazova, ali gradi jedan svjetski brend. Infobip je napravio impresivne stvari na svjetskim tržištima. No, s druge strane, ima još uspješnih primjera, a to je tvrtka Prostoria koja hrvatski dizajn stavlja na svjetsko tržište, ali i JGL koji isto tako na svjetskom tržištu bilježi nevjerojatan rast. Jako me veseli vidjeti te uspjehe – komentirao je Sabol, koji je zahvalio svom timu na poslu, ali i kod kuće, na neizmjernoj podršci tijekom godina.

– Lako je biti vizionar kada imate takvu podršku genijalnog tima koji me pratio i prati me i dalje – zaključio je Sabol.

Priznanja za vizionara godine dodijeljena su i u još četiri kategorije. U kategoriji gospodarstva titulu vizionara godine odnio je Tomislav Knezović, direktor tvrtke Prostoria. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) proglašena je vizionarom godine u području društva, dok je kipar Nikola Vudrag vizionar godine u kulturi. U kategoriji sporta vizionarkom godine proglašena je hrvatska plivačica Dina Levačić, koja dodjeli nagrada nije mogla prisustvovati zbog priprema u Južnoafričkoj Republici.

U izboru po pet finalista u svakoj od kategorija sudjelovalo je 150 tportalovih analitičara, suradnika i urednika, a finalni izbor vizionara pripao je deseteročlanom žiriju istaknutih predstavnika domaćeg biznisa i društva: Roberto Kutić, Ivana Gažić, Boris Jokić, Irena Weber, Renato Baretić, Martina Dalić, Kostas Nebis, Željko Lovrinčević, Boris Vujčić i Christoph Schoefboeck. Njima se svojim glasom pridružio prošlogodišnji vizionar Dragan Schwarz.

AI kao zadnji izum čovječanstva

Uoči same dodjele nagrada, predavanje je okupljenima u zagrebačkoj Laubi iznio Zack Kass, bivši zaposlenik američkog OpenAI-ja, tvorca poznatog alata umjetne inteligencije ChatGPT. Kass je u OpenAI-ju bio na poziciji go-to-market (GTM) menadžera, odgovornog za upravljanje strategijom izlaska na tržište i procesa lansiranja proizvoda. Danas savjetuje najveće globalne kompanije, pa čak i Bijelu kuću oko njihovih AI strategija.

U svom je inspirativnom izlaganju o budućnosti umjetne inteligencije Kass danas istaknuo da je siguran da će AGI, odnosno opća umjetna inteligencija, biti izumljena do 2030. godine te da će to ujedno biti zadnji izum čovječanstva.

– Nalazimo se usred najdublje industrijske revolucije u ljudskoj povijesti. Mislim da ćemo uz pomoć umjetne inteligencije naći lijek za rak, a i za pitanje dugovječnosti vjerojatno postoji rješenje koje AI može pronaći – izjavio je Kass, koji trenutno piše knjigu i savjetuje najveće globalne kompanije, pa čak i Bijelu kuću, o tome kako bi se budućnost mogla odvijati.

S vizijama Kassa složio se i Sabol, rekavši da je izum AGI-ja do 2030. godine ‘sasvim moguć‘. Ipak, Sabol smatra da će se mnogo energije morati uložiti u etičko korištenje tih novih tehnologija.

– Tehnološki sam optimist i vjerujem da tehnologija može donijeti mnogo više dobroga nego lošega, ali trebamo biti oprezni s potencijalnim rizicima – zaključio je Sabol.