Hrvatska ukupno u plusu s novcem iz EU-a 11,9 milijardi eura

Do kraja godine Hrvatska zaključuje svoju prvu EU financijsku perspektivu, onu za razdoblje od 2014. do 2020., pri čemu će potrošiti kompletnu alokaciju sredstava za to programsko razdoblje od 12,19 milijardi eura, izvijestili su u srijedu iz Minsitarstva regionalnog razvoja i EU fondova, dodavši da je Hrvatska ukupno dosad u plusu s novcem iz EU-a za 11,9 milijardi eura.

Ministar Šime Erlić na zatvorenom dijelu sjednice Vlade izvijestio je o napretku u izvršenju i dobroj dinamici iskorištavanja sredstava iz dostupnih EU fondova. Naveo je da je tijekom ljeta ovjerena milijarda eura potrošenih sredstava, a dodatnu milijardu ovjerit ćemo do kraja ove godine.

Kako se dalje navodi u priopćenju, prema posljednjim službenim podacima Europske komisije, koji se objavljuju na portalu Cohesion Data, u zadnjih nekoliko mjeseci po odobrenim sredstvima Hrvatska je skočila za 5 mjesta, sa 14. na 9. mjesto, od 28 zemalja za koje se prate podaci.

– Kako se približavamo kraju godine, intenzitet isplate se povećava i siguran sam da ćemo, ako zadržimo ovu dinamiku, iskoristiti sva sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje iz EU fondova. Na korisnicima sredstava, kao i tijelima javnog sektora koja su zadužena za provedbu EU fondova, velik je pritisak zadnjih godinu dana zbog završetka projekata koji su u tijeku, isplata i ovjeravanja sredstava koji se moraju obraditi, borbe s povećanjem cijena kao i svih procedura koje je potrebno poštovati – kazao je Erlić.

Podsjetio je da su početkom godine riješili nekoliko važnih procedura te konstantno osnaživali SAFU-a kao ključne agencije za provedbu EU fondova, što sada daje rezultate.

– Početkom godine izdali smo upute kojima smo dodatno ubrzali i pojednostavili postupke. Posebno je važna uputa vezana za povećanje cijena u graditeljstvu te dvije upute kojima smo unaprijedili postupanja tijela u sustavu. Do kraja godine dodatno ćemo intenzivirati rad svih uključenih, no gotovo smo svakodnevno na terenu i maksimalno pružamo svu potrebnu podršku korisnicima u završavanju njihovih projekata. S ovih milijardu eura ovjerenih sredstava korak smo bliže cilju, a poduzet ćemo sve što je potrebno da iskoristimo sva sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje – istaknuo je Erlić.

U priopćenju se navodi i da je uz 9,9 milijardi eura isplaćenih sredstava iz višegodišnjeg financijskog okvira, ovjereno 8,4 milijardi eura koje je Europska komisija dosad doznačila u državni proračun RH. Zajedno sa sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska je ukupno u plusu 11,9 milijardi eura, što je razlika između uplaćenih nam sredstava i našeg participiranja u EU proračunu, ističu iz Ministarstva.