Ministrica turizma o apartmanizaciji: Ako je prije i bilo mjesta nečijoj samovolji, sada je drukčije

Prvi zakon o turizmu u povijesti Hrvatske i izdašna sredstva NPOO-a – tristo milijuna eura – za turistički sektor dva su poveća zalogaja koja će obilježiti mandat ministrice turizma i sporta Nikoline Brnjac uoči njegova kraja. Kako nam je rekla u neformalnom razgovoru, u taj je zakon uloženo mnogo truda, razgovaralo se s mnogo stručnjaka i ona ga smatra ‘djetetom‘ svog ministarstva. Nikada turizam nije imao toliko sredstava EU-a na raspolaganju i bilo je gusto na brzinu prikupiti sve projekte u visokoj fazi pripreme te složiti bazu spremnu za stavljanje na stol Europske komisije radi pregovora. Sad još samo treba donijeti odluku o rezultatima NPOO-a, koja se nestrpljivo iščekuje, kako bi se poduzetnici što prije upustili u investicije jer, prema najavama, za njihovu realizaciju imaju nešto malo više od dvije godine. A vrijeme je već dobrano iscurilo.

Novi Zakon o turizmu napokon je predstavljen hrvatskoj javnosti. Kakve su prve reakcije i koliko će trajati da se donesu svi podzakonski akti i pravilnici prije nego što bude u punoj primijeni?

- Nacrt prijedloga Zakona o turizmu nalazi se u javnoj raspravi, koja je otvorena do 26. kolovoza. Zakon smo predstavili javnosti, cijelom sektoru na sastanku s predsjednikom i članovima Vlade te ga još kontinuirano predstavljamo po gradovima diljem Hrvatske na radnim sastancima sa županima, gradonačelnicima te direktorima turističkih zajednica s obzirom da će oni sada dobiti alat u ruke za razvoj turizma u svojim destinacijama. Sve reakcije za sada su iznimno pozitivne, mnogi su jedva dočekali ovaj Zakon, a ponosni smo što je Zakon prepoznat i na globalnoj razini te smo dobili iznimno pozitivne komentare kada smo ga u srpnju predstavili u Ujedinjenim narodima.

Nacrtom prijedloga Zakona propisano je da će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona, ministar donijeti Pravilnik o pokazateljima za izračun indeksa turističke razvijenosti, njihov izračun i izvore podataka te način izračuna indeksa turističke razvijenosti, zatim Pravilnik o načinu unošenja i pristupa podacima sustava turizma, kao i detaljniju razradu sadržaja te vrstu i oblik informacija koje se prikupljaju te rokove dostave podataka. Donijet će se i Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka, analize podataka o projektima kojima je dodijeljena potpora te metodologiji izrade učinaka mjera, zatim Metodologija izračuna prihvatnog kapaciteta i Metodologija izrade plana upravljanja destinacijom, uključivanja ključnih dionika, izrade analize stanja i definiranja projekata značajnih za razvoj destinacije. U roku od 60 dana od stupanja na snagu Zakona, Vlada će donijeti Uredbu o načinu ostvarivanja prava na dodjelu državne potpore u obliku umanjene stope poreza na dobit sukladno Zakonu o turizmu te Odluku o imenovanju Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

Turistički stručnjaci smatraju da je Zakon zapravo decentralizirao odluke ministarstva i da je sva odgovornost prebačena na jedinice lokalne samouprave. Imaju li one dovoljno znanja, sredstava, alata i ljudskog kapaciteta za mjerenja održivosti i upravljanje destinacijom?

- Istina je da su neki procesi decentralizirani, ali to je bilo nužno jer se njima bolje može upravljati na lokalnoj i regionalnoj razini, upravo zbog neravnomjerno razvijenog turizma. Međutim, odgovornost je na svim dionicima, ministarstvo ostaje uključeno u procese, uspostavljaju se koordinacije predsjednika turističkih zajednica (ministar, župani, gradonačelnici, načelnici) kako bismo svi bili usklađeni i išli u istom smjeru. Što se tiče znanja i kapaciteta u turističkim zajednicama, na kojima je veći dio stručnog rada, pazili smo da Zakon bude provediv i da turističke zajednice u nerazvijenim područjima, koje imaju manje kapaciteta, imaju drugačiji set obaveza od onih koje su u najrazvijenijim područjima i koje su odlično ekipirane i financijski ‘potkovane‘.

Neke zadaće su svima iste jer svi moraju promišljati o upravljanju destinacijom, a ministarstvo će organizirati radionice kako bi se pomoglo u provedbi zakonskih obveza. Ministarstvo će također uspostaviti satelitski račun održivog turizma, ali i sustav praćenja i analize prikupljenih podataka. Kao potporu novim procesima, Ministarstvo će izraditi IT alate, i to namijenjene upravljanju turističkim tokovima te prikupljanju i praćenju podataka o pokazateljima održivosti koje će dati na korištenje turističkim zajednicama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Osim toga, izradit će BI alat (busines intelligence) koji će omogućiti analizu svih prikupljenih podataka, a koji će biti i javno dostupan jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ali i poduzetnicima pri poslovnom planiranju. Izrada ovih alata omogućit će i uključivanje u europski prostor podataka (data space), što će značajno uvećati količinu dostupnih podataka temeljem kojih će biti moguće još učinkovitije planiranje svim dionicima sektora.

Hoće li novi Zakon utjecati na sprečavanje daljnje apartmanizacije obale i što sprečava čelnike lokalnih zajednica da i dalje izdaju građevinske dozvole? Da su htjeli, mogli su utjecati na volumen izgradnje i do sada.

Novi Zakon ne propisuje univerzalni recept, koji bi bio jednak za sve. U određenim destinacijama postoji potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima, dok je u drugima potrebno samo poboljšati kvalitetu postojećih. Ovim Zakonom ćemo omogućiti da svaka destinacija pomoću alata za praćenje održivosti ima konkretnu sliku o svojem trenutnom stanju, kao i razvojnim potrebama, temeljenu na objektivnim podacima. Najrazvijenije destinacije imat će obvezu izračunavanja prihvatnog kapaciteta, što znači da će se izračunati vršno opterećenje koje neko područje može podnijeti, jer će se, primjerice, vidjeti koliko je vode potrebno za lokalno stanovništvo, a koliko se ta potrošnja povećava kada su u destinaciji turisti.

Na taj način znat će se kako je potrebno prilagoditi komunalnu infrastrukturu, ili pak kako turističku infrastrukturu i sadržaje prilagoditi postojećim uvjetima na terenu. Istina je da su oni već neke alate za upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini imali i prije, poput određivanja maksimalnih i minimalnih iznosa dvije vrste paušala po krevetu, međutim sada im se daju i druge ovlasti, vezano uz broj, vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata, čime ranije nisu mogli upravljati. Ovim se Zakonom omogućava određena decentralizacija, ali je odgovornost i transparentnost donošenja odluka puno veća. Svaka odluka prolazi višestruke ‘kontrole‘ - od javnog savjetovanja o planu upravljanja, do sustava odlučivanja turističkih zajednica u kojem sudjeluju i poslovni subjekti, i konačno do donošenja odluka od strane predstavničkog tijela. Ako je prije i bilo mjesta nečijoj samovolji, sada je drukčije, a birači će vrlo jasno vidjeti tko je i kako donosio odluke, i jesu li one donošene za javno dobro.

U kojoj fazi je analiza projekata prijavljenih za NPOO? Na što se poduzetnici trebaju pripremiti?

Projekti prijavljeni za NPOO su u završnoj fazi evaluacije, za koju su zaduženi vanjski vrednovatelji. Poduzetnicima i javnom sektoru je na raspolaganju gotovo 300 milijuna eura, a s obzirom da su za prijavu na NPOO svi projekti trebali biti u visokoj fazi pripremljenosti, uvjerena sam kako će svi koji budu odabrani za financiranje biti spremni za početak radova.

