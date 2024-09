Na Geoportalu dostupne prosječne realizirane cijene nekretnina

Razlika između tražene i realizirane cijene prelazi i 20 posto, isticali su u zadnje vrijeme agenti za nekretnine, no svi oni koji nemaju uvid u e-nekretnine nisu mogli doći do podataka o stvarnim cijenama napisanim u koporpodajnim ugovorima. Zahvaljujući novom sloju na Geoportalu kupci nekretnina sada će moći dobiti barem okvirnu cijenu nekretnina u kvartu u kojem planiraju kupiti stan.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dodalo je na Geoportal ISPU nove prostorne slojeve Plan približnih vrijednosti zemljišta i Plan približnih vrijednosti stanovi/apartmani sa stanjem na dan 01.01.2024. godine, pa sada svi zainteresirani mogu vidjeti koje su prosječne realizirane cijene u nekom području.

Kada je riječ o stanovima, cijene su podijeljene u šest kategorija, ovisno o veličini stana. A kako one izgledaju? U bloku oko Deželićeve i Klaićeve ulice u Zagrebu prosječna cijena stana do 35 m2 iznosi 2800 eura, od 35 do 55 kvadrata 2700 eura, dok su stanovi od 55 do 75 četvornih metara prodavani po prosječnoj cijeni od 2500 eura.

U području oko glavnog zagrebačkog trga najskuplji stanovi su površine između 75 i 100 četvornih metara (4300 eura po m2), na Tuškancu veći od 100 četvornih metara (3600 eura po m2), dok najvišu cijenu na Knežiji drže stanovi od 55 do 75 kvadrata – 2600 eura po četvornom metru.

Spomenute brojke su uprosječene cijene, napravljene na osnovu cijena upisanih u kupoprodajnim ugovorima (koje znaju biti oko 10 posto manje zbog izbjegavanja plaćanja poreza), i ne uzimaju u obzir starost nekretnine, ni njezinu opremljenost. No, ipak su

indikativne, pa primjerice ako na Knežiji kupujete stan u starogradnji koji nije obnavljan 50 godina površine iznad 75 četvornih metara, dobro ćete razmisliti hoćete li pristati na cijenu višu od 2000 eura, kada je to prosjek za sve transakcije te veličine (i stare i nove) u tom kvartu.

Ovo je svojevrsni napredak u odnosu na dosadašnje stanje i sigurno će doprinijeti većoj transparentnosti na tržištu nekretnina, no naravno bilo bi još bolje kada bi kupac mogao imati uvid u povijest transakcija za nekretninu koju kupuje, kao što je to slučaj u New Yorku, gdje su takvi podaci svima javno dostupni.