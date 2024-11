Nakon Statkrafta i drugi strani investitori u OIE planiraju povlačenje iz Hrvatske

Što se događa na tržištu obnovljivih izvora energije? Zašto stranci napuštaju Hrvatsku? Norveški Statkraft prošlog je mjeseca iznenadio sve najavom povlačenja iz Hrvatske. Nakon što su ove godine preuzeli projekte od francuskog investitora NEOEN-a, promjena na čelu Statkrafta dovela je i do početka konsolidacije portfelja fokusiranjem na ulaganja u manjem broju zemalja u kojima može podići obim poslovanja. Potom je u listopadu uslijedila najava o povlačenju iz Hrvatske i početku potrage za novim ulagačem koji će preuzeti projekte.

Nisu to usamljeni primjeri. Osim NEOEN-a i Stratkrafta, investiciju u Hrvatskoj napustio je ove godine i britanski Cindrigo koji novi prioritet stavio na "strateški važnije, manje rizične i vrijednije razvojne prilike, naime njemačke geotermalne licence" i odustao od pet milijuna funti vrijednog ulaganja u geotermalne izvore energije u Virovitičko-podravskoj županiji. Nagađa se i da bi još neki strani igrači mogli napustiti Hrvatsku.

Kao što je već uobičajeno, administrativne prepreke na ovom tržištu uklanjaju se sporo i teško, a kad se taj lagani tempo poklopi s recentnom tendencijom da se velike kompanije okreću tržištima na kojima mogu brže doći do prihoda, dolazi do ovakvih rezultata. Srećom, projekti OIE su i dalje dovoljno isplativi pa će zasigurno naći nove vlasnike koji će ih do kraja razvijati, a priliku u Statkraftovom povlačenju mogli bi uočiti ENNA grupa i JANAF.

Bez obzira na razvoj događaja s konkretnim Statkraftovim projektima, svakako bi bilo korisno riješiti aktualne probleme, poput određivanja jedinične cijene priključenja, čime će se baviti novi šef HERA-e. O stanju na tržištu OIE za Lider govore direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac, direktorica gospodarsko-interesnog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske (OIEH) Maja Pokrovac i menadžer Statkrafta za Hrvatsku Arnaud Bellanger.

