Novi udar na Shein: Zbog američkih carina kineska kompanija mora odgoditi IPO

Shein je u početku ciljao na New York za uvrštenje, ali se na kraju ipak odlučio za London nakon što su ga odbila američka regulatorna tijela

Proteklih tjedana kontinuiramo čitamo i slušamo o carinama Donalda Trumpa, a sada je najizglednije da će kineska kompanija Shein zbog Trumpovih carina morati odgoditi uvrštenje na britansku burzu.

Shein, koji prodaje odjevne predmete izravno iz tisuća kineskih tvornica po ultra niskim cijenama diljem svijeta, prethodno je rekao ulagačima da bi se izlazak na londonsku burzu mogao dogoditi već ovaj Uskrs, piše Financial Times, ali inicijalna javna ponuda (IPO) odgodit će se na drugu polovicu ove godine i to zbog visokih carina u SAD-u.

Tvrtka, čija je vrijednost bila procijenjena na 66 milijardi dolara tijekom posljednjeg kruga financiranja u 2023. godini, nikada nije javno potvrdila vremenski okvir ili planove za IPO što bi dalo prijeko potrebnu podršku slabašnom londonskom tržištu kapitala.

Podsjetimo, Shein je u lipnju prošle godine podnio povjerljive dokumente regulatorima Ujedinjenog Kraljevstva za javno uvrštenje dijela svojih dionica, no očito je da represije SAD-a utječu na kineske e-trgovine kao što su Shein i Temu.

Naime, američki je predsjednik najavio ranije ovog mjeseca da se pravilo de minimis, odnosno izuzeće od carina na robu ispod 800 dolara, ukida te će se primjenjivati dodatnih 10 posto carina na svu kinesku robu što je dodatni udar na ove kineske trgovce.

Ta je odluka dovela do gomilanja paketa na granici što je navelo Trumpa na privremeno pauziranje carina na jeftine pošiljke iz Kine, ali samo na kratko dok dužnosnici smišljaju nove načine kako oporezivati milijune paketa koji stižu u SAD svaki dan. Cijela neizvjesnost oko carina i američko-kineskih odnosa opterećuje Sheinove planove za IPO.

Shein je ostvario veliki rast u SAD-u od početka pandemije Covida-19 i to upravo zbog de minimis pravila, a izvješće američkog Kongresa potvrđuje da više od 30 posto pošiljki koje stižu u SAD pod de minimis pravilom dolazi upravo od Sheina i Temua dok više od 50 posto paketa pod tim pravilom dolazi iz Kine. Barem tako pokazuju podaci američke carinske službe.

Najave i uvođenje carina fokus je u Sheinu stavilo na njegov opskrbni lanac, no planovi za IPO i dalje su prisutni. Podsjetimo, Shein je u početku ciljao na New York za uvrštenje, ali se na kraju ipak odlučio za London nakon što su ga odbila američka regulatorna tijela. Analitičari RBC Capital Marketsa ovog su tjedna rekli da su promjene vezane uz de minimis pravilo prijetnja poslovnim modelima Sheina i Temua koji će zbog uvođenja carina morati povisiti cijene što će posljedično dovesti do smanjene potražnje za njihovim proizvodima u SAD-u.

Mjere protiv Sheina najavila i EU

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca Shein se našao i na udaru Europske unije s obzirom da je Komisija najavila da namjerava uvesti naknade za pakete koji preko uglavnom kineskih internetskih trgovina Temu i Shein preplavljuju europsko tržište jeftinom, često krivotvorenom robom.Kineske platforme Temu i Shein koristi rupe u zakonu i u Europu isporučuju pakete ispod vrijednosti od 150 eura na koje se ne plaća carina. Carinski službenici su preopterećeni zbog poplave paketa koji ulaze u EU-u. Sredstva od naknada za pakete usmjeravala bi se na financiranje pojačanih carinskih kontrola protiv ilegalnih proizvoda.

Također se predlaže da se ukine oslobođenja od carine za pakete u vrijednosti manjoj od 150 eura te uvođenju pojednostavnjenog tarifnog postupanja za pošiljke male vrijednosti. Prema izvršnoj potpredsjednici Komisije Henni Virkkunen, 91 posto malih paketa dolazi iz Kine preko trgovina poput Temua i Sheina.

- Ustanovili smo da brojni proizvodi nisu u skladu s europskim propisima, da su opasni. Ta poplava uvoza stavlja pod veliki pritisak nadležne vlasti u državama članicama, naročito carinike - rekla je Virkkunen ranije ovog mjeseca. Stoga će internetske platforme ubuduće morati provjeriti jesu li proizvodi ponuđeni na njihovim platformama zakoniti i usklađeni sa sigurnosnim standardima EU-a.

Brojni proizvodi koji tako dolaze izvan EU-a na europsko tržište predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost, neodrživi su sa stajališta okoliša i klime te stvaraju nepošteno tržišno natjecanje za poduzeća u EU-u koja poštuju propise, navodi Komisija. Posljednjih je godina došlo do naglog porasta broja takvih proizvoda koji ulaze u EU, a 2024. na tržište EU-a ušlo je oko 4,6 milijardi pošiljaka male vrijednosti. Komisija je u svibnju 2023. predložila reformu carinske unije, koja između ostaloga, predviđa uvođenje carina i za robu čija je vrijednost ispod 150 eura. O konačnom tekstu toga zakona vode se pregovori između Europskog parlamenta i Vijeća. Komisija poziva oba suzakonodavna tijela da što prije postignu dogovor. Prema prijedlogu Komisije, početak provedbe reforme trebao bi biti 2028. godine.