Novi Zakon o turizmu pušten u javnu raspravu, evo što sve donosi

Ministarstvo turizma i sporta danas u javnu raspravu pušta Zakon o turizmu, prvi zakon ovakve vrste koji bi na snagu trebao stupiti s 1. siječnja sljedeće godine za cilj ima osigurati očuvanje resursa i prostora, osigurati zadovoljstvo i kvalitetu života lokalnog stanovništva u turističkim destinacijama te osigurati konkurentnost hrvatskog turizma na globalnom tržištu.

Novi Zakon o turizmu koji su medijima predstavili ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac te ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić donosi alate za praćenje i upravljanje razvojem turizma kao i poticaje za upravljanje razvojem turizma.

Pod alate za praćenje ubrajaju se indeks turističke razvijenosti, satelitski račun održivog turizma te pokazatelji održivosti, a po pitanju upravljanja ministrica Brnjac danas je predstavila Plan upravljanja destinacijom koji će sastavljati na lokalnoj razini.

Naime, Plan upravljanja destinacijom izrađivat će turističke zajednice uz aktivno sudjelovanje svih dionika u turizmu, a odluke o pojedinoj destinaciji donosit će jedinica lokalne samouprave nakon javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Prema riječima ministrice, temelj za izradu plana upravljanja u razvijenim destinacijama bit će izračun prihvatnih kapaciteta, odnosno jedinice lokalne samouprave morat će izračunati koliko turista mogu prihvatiti te će na temelju dobivene brojke i smjernica donositi odluke o popisu projekata, broju, vrsti i kategoriji ugostiteljskih objekata, kapacitetima smještajnih objekata u destinaciji, upravljanju turističkim tokovima, uvođenju ekološkog doprinosa za goste te ostalim mjerama iz svoje nadležnosti vezanim uz turizam.

‒ Prvi je ovo puta da će se na temelju egzaktnih podataka donijeti određene odluke, bez procjena ‒ izjavila je Brnjac.

Kada je riječ o poticajima, predstavljeni su poticaji za projekte javne turističke infrastrukture, odnosno projekte od posebnog značaja za razvoj destinacije iz Fonda za turizam. Također, predviđen je i sektorski program potpora za poticanje poduzetnika za ulaganje u turizam.

Kako je potvrđeno, osigurano je 1,3 milijarde eura bespovratnih sredstava za turističke poduzetnike, odnosno za provedbu reformi i izgradnju turističke infrastrukture.

Dvije nove uredbe

Osim dugoočekivanog Zakona o turizmu Bačić je predstavio te u javno savjetovanje pustio i Nacrt prijedloga uredbe o određivanju početnog iznosa jedinične cijene zakupnine za turističko zemljište u kampu, načinu obračuna zakupnine i drugih zakona te obveznom sadržaju ugovora o zakupu, a pušten je i nacrt prijedloga uredbe o načinu određivanja jediničnog iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu je izgrađen hotel i turističko naselje, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu.

Bačić se tu referirao na novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu iz 2020. kojim je uveden termin zakup umjesto ‘koncesije‘ podsjećajući da se njime ugovori o zakupu sklapaju na razdoblje od 50 godina te da je novi Zakon predvidio donošenje navedene dvije uredbe.

Prema uredbama koje je Bačić predstavio, za razdoblje do 1. siječnja 2024. početna cijena u kampovima iznosit će dva eura po metru kvadratnom (od 1,26 do maksimalno dva eura po metru kvadratnom godišnje, ovisno o lokaciji i kategoriji kampa) dok će cijene za hotele i turistička naselja iznositi od jednog eura do maksimalno 1,70 eura po metru kvadratnom godišnje (u priobalju i Gradu Zagrebu), a za ostatak Hrvatske od 0,20 eura do jednog eura po metru kvadratnom ovisno o odluci lokalne vlasti.

Nakon 1. siječnja sljedeće godine cijene za kampove ostaju iste dok će cijena za hotele i turistička naselja iznositi od 1,50 eura do maksimalno tri eura po metru kvadratnom godišnje za priobalje i Zagreb dok će u ostatku Hrvatske cijena ostati jednaka ranijoj.

Bačić je objasnio i da će 30 posto zakupnine od kampova ići u državni proračun, 20 posto u jedinice lokalne samouprave, 10 posto u županiju na čijem se području nalazi kamp dok će 40 posto iznosa ići u novi Fond za turizam.

‒ Očekujemo projicirani ukupni prihod od 15 milijuna eura godišnje od kampova ‒ rekao je Bačić dajući primjer iznosa zakupnine na kampovima od četiri zvjezdice na otocima i u Istri.

Iznos zakupnine od hotela i turističkih naselja dijeli se pak na tri dijela pa će tako 40 posto ići u jedinice lokalne samouprave, 20 posto u županije, a 40 posto u Fond te se očekuju prihodi od pet milijuna eura godišnje.

‒ Bit će to trošak, ali će omogućiti trgovačkim društvima ulazak u nove investicijske cikluse ‒ poručio je Bačić na konferenciji za medije.

Cijene zakupa višestruko veće od dosadašnjih

Komentar na današnje prezentacije nacrta prijedloga uredbi o turističkom zemljištu te nacrta prijedloga Zakona o turizmu poslali su iz Hrvatske udruge turizma

‒ Hrvatska udruga turizma pozdravlja donošenje nacrta prijedloga uredbi koje predstavljaju značajan iskorak u konačnom rješavanju pitanja tzv. turističkog zemljišta. Ranije donoseni Zakon o neprocijenjenom turističkom zemljištu te donošenje spomenutih uredbi omogućit će trajno poznate uvjete korištenja zemljišta, što je osnovni preduvjet za investicije i značajan element stabilnosti poslovanja.

Hrvatska udruga turizma pomno će proučiti tekstove nacrta prijedloga uredbi te sa svojim prijedlozima sudjelovati u postupku e-savjetovanja. Što se tiče predloženih cijena zakupa, u ovoj fazi možemo reći da su one višestruko veće od dosadašnjih, što bi značilo umanjenje potencijala za daljnje povećanje plaća u turizmu te usporavanje investicija ‒ poručili su iz HUT-a vezano za Uredbu o turističkom zemljištu.

Po pitanju Zakona o turizmu, iz HUT-a kažu da je postojeća struktura smještajnih kapaciteta, u kojoj hotelski kreveti sudjeluju sa manje od 10 posto, jedan od najznačajnijih izazova hrvatskog turizma.

‒ U tom kontekstu snažno pozdravljamo donošenje Zakona o turizmu koji je u svom najvećem dijelu usmjeren na gradnju održivog turizma te koji daje alate jedinicama lokalne samouprave, putem izrade planova upravljanja destinacijom, za argumentirano donošenje odluka o svom turističkom razvoju. Hrvatska udruga turizma pomno će proučiti tekst nacrta prijedloga zakona te sa svojim prijedlozima sudjelovati u postupku e-savjetovanja ‒ zaključili su iz HUT-a.