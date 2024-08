Plenković: Inflacija na najnižoj razini u tri godine, uspjeh mjera Vlade

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u petak da DZS-ovi podaci o kretanju inflacije u kolovozu zvuče "jako dobro", a da njezina najniža stopa u razdoblju od oko tri godine znači da je Vlada uspjela sa svojim mjerama ograničavanja cijena.

Plenković, koji je boravio u posjetu Virovitici u povodu obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije, izjavio je novinarima da se u strukturi podataka DZS-a vidi da Vlada limitiranjem cijena energenata stvara pretpostavke da one ne utječu na inflaciju, s obzirom da su ‘u minusu‘.

Prisutan je određeni rast cijena usluga, međutim, istaknuo je, ovo je najniža stopa inflacije gotovo u zadnje tri godine. - To znači da smo uspjeli s kombinacijom mjera učiniti ono što je ljudima najvidljivije, to je da im ne rastu cijene - izjavio je predsjednik Vlade.

Državni zavod za statistku (DZS) objavio je u petak prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u kolovozu 2024. stopa inflacije iznosila 1,8 posto u odnosu na kolovoz 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest srpanj ove godine, porasla za 0,1 posto.

Nakon 3,7 posto u travnju, 3,3 posto u svibnju, 2,4 posto u lipnju te srpanjskih 2,2 posto, inflacija je tako nastavila svoj trend usporavanja na godišnjoj razini, pri čemu je kolovoški rast potrošačkih cijena od 1,8 posto najniži od ožujka 2021. godine, kada je iznosio 1,2 posto.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,9 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 2,3 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,5 posto, dok je kod energije zabilježen pad za 3,7 posto.

‘Može raditi svatko tko želi‘

Plenković je apostrofirao i ostale pozitivne makroekonomske pokazatelje, kao što je gospodarski rast u prvom kvartalu od 3,9 posto, u drugom od 3,3 posto, porast turističkih noćenja i dolazaka u dosadašnjem dijelu godine, rekordna zaposlenost od gotovo 1,75 milijuna, a nezaposlenost na razini od oko 87 tisuća.

Zaključak je da praktički svi koji žele raditi to mogu, ima možda i onih koji su formalno nezaposleni ali rade neprijavljeno, kao i onih koji očito ne žele raditi, ocijenio je.

Kako je izjavio, vidjet će se kako će se inflacija kretati sljedeća četiri mjeseca, no prema trenutnim podacima trebala bi, u skladu i s Vladinim prognozama, ukupno u 2024. godini iznositi ‘malo iznad tri posto‘, dok bi gospodarski rast trebao biti na razini od oko 3,5 posto.

- To znači da smo učinili maksimalne napore za ono što je uvijek najvažnije - to je dizanje plaća naših sugrađana, dizanje mirovina, stvaranje preduvjeta za kvalitetni ekonomski život i dostizanje onih zemalja koje su ušle u Europsku uniju prije nas. To je cijela bit - poručio je Plenković.

Ideja da se prihod od poreza na nekretnine dijeli između države i lokalnih jedinica

Odgovarajući na pitanja o najavljenom uvođenju poreza na nekretnine, Plenković je rekao i da postoji ideja da se prihod od poreza na nekretnine dijeli između središnje države i lokalnih jedinica, ‘naravno više u korist lokalnih jedinica‘.

- Ali evo dopustite još koji dan konzultacija pa ćemo onda izaći s prezentacijom u javno savjetovanje - izjavio je predsjednik Vlade.

Subvencije struje i plina

Plenković je također najavio da bi Vlada idućega tjedna mogla predstaviti subvencije kada je riječ o cijeni struje i plina te ustvrdio da tako velikih poskupljenja, koja proizlaze iz Herinih jučerašnjih odluka, neće biti.

Upravno vijeće regulatorne agencije Here, naime, u četvrtak je utvrdilo nove cijene plina u javnoj opskrbi, a neslužbene računice pokazuju da bi plin građanima početkom listopada mogao poskupjeti od 20-ak do 30-ak posto, a hoće li to poskupljenje ipak biti manje i koliko ovisit će o mjerama Vlade.

Na upit novinara nakon sjednice Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije hoće li rasti cijene plina sukladno izačunu Here, Plenković je poručio da neće te podsjetio da je Vlada najavila da priprema novi paket mjera za borbu protiv krize.

- Vlada je kroz zadnje tri godine, od jeseni 2021. kada se počelo s paketima mjera, učinila napor da cijena energenata, prije svega struje i plina za građane, mikro, male, srednje i velike poduzetnike, za naše općine, gradove, županije, za dječje vrtiće, škole, fakultete, bolnice, domove za starije, praktički ostane ista - kazao je Plenković, dodavši da se time očuvala socijalna kohezija te spriječilo da energetska kriza ima šire ekonomske i socijalne posljedice.

- Sada smo u 2024. godini, kontekst anomalija koje su postale na tržištu više nije onakav kakav je bio tada. Mi ćemo fazno i postupno popuštati mjere, što znači da ćemo i dalje pomagati građanima i gospodarstvu, samo ne u obuhvatu kako smo imali do sada. U završnoj smo fazi naših konzultacija i ja ću, ako to dogovorimo, već možda idućega tjedna uoči sjednice Vlade, nakon još nekoliko razgovora, kazati točno kakve će biti subvencije i kada je riječ o struju i plinu - rekao je Plenković. Ustvrdio je i da neće biti tako velikih povećanja kakva su ‘hipotetski jučer izračunata‘.