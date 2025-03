S&P potvrdio ocjenu rejtinga A- za Hrvatsku, uz pozitivne izglede

Standard & Poor‘s navodi da će reforme koje Hrvatska provodi i snažan gospodarski rast, pomoći u održavanju stabilnog rasta dohotka

Agencija Standard & Poor‘s potvrdila ocjenu kreditnog rejtinga A- uz pozitivne izglede, izvijestilo je u utorak Ministarstvo financija. U analizi, objavljenoj u ponedjeljak navečer, agencija Standard & Poor‘s navodi da će reforme koje Hrvatska provodi i snažan gospodarski rast, pomoći u održavanju stabilnog rasta dohotka.

U S&P-u procjenjuju da će hrvatsko gospodarstvo razmjerno snažno rasti, prosječno oko 2,9 posto tijekom razdoblja od 2025. do 2028. godine, zahvaljujući snažnom turizmu, investicijama, te oporavku vanjske potražnje. Agencija navodi kako će umjerena fiskalna konsolidacija pomoći smanjenju proračunskog deficita na oko dva posto BDP-a do 2028. s procijenjenih 2,6 posto u 2024. godini.

To će, kako se navodi, dovesti do pada udjela duga opće države na otprilike 51 posto BDP-a u 2028., dok je u 2022. iznosio 68 posto. Prema mišljenju S&P-a, priljevi na kapitalnom računu - prvenstveno bespovratna sredstva EU-a - i stabilna izravna strana ulaganja pokrivaju deficite tekućeg računa, podržavajući tako kontinuirano razduživanje do 2028. godine.

Krajem prošlog tjedna i agencija Fitch je potvrdila rejting Hrvatske A-, uz stabilne izglede, istaknuvši fiskalnu disciplinu i snažan gospodarski rast, ali i malo gospodarstvo koje nosi ranjivost na vanjske šokove.

Ocjena ‘A‘ signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani i da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego kod zemalja s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će rejting u dogledno vrijeme zadržati na ‘A-‘.