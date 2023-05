U Hrvatskoj u ožujku treći mjesec zaredom zabilježen realan rast plaće na godišnjoj razini, pogledajte kako stoje druge zemlje

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je, u ožujku treći mjesec zaredom zabilježen realan rast prosječne mjesečne bruto plaće na godišnjoj razini. Prosječna bruto plaća po zaposlenome bila je na godišnjoj razini viša za 185 eura ili 13,5 posto (u odnosu na 13,4 posto prethodni mjesec), a iznosila je 1.556 eura, navode RBA istraživanja.

Prema posljednjim dostupnim podacima WIIW Instituta (The Vienna Institute for International Economic Studies) za 2022. godinu, prosječna bruto plaća u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. iznosila je 1.380 eura. Hrvatska se tako, u usporedbi sa zemljama u okruženju, i dalje nalazi u gornjem dijelu ljestvice prema visini prosječne bruto plaće.

Najviša prosječna bruto plaća u 2022. zabilježena je u Sloveniji te je iznosila 2.024 eura, a slijede Češka (1.643 eura) te Poljska (1.413 eura). Niže prosječne bruto plaće u 2022. godini zabilježile su Mađarska, Slovačka i Rumunjska s prosječnim bruto plaćama u 2022. od 1.321 eura odnosno 1.304 eura u Slovačkoj i Rumunjskoj.

U usporedbi s ostalim zemljama u okruženju na samom začelju su Bugarska (889 eura) te Srbija (879 eura). Pri tome je važno napomenuti kako dinamički prikaz kroz razdoblje od početka 2009. godine ukazuje na razmjerno snažniji trend rasta prosječnih bruto plaća kod usporedivih zemalja dok istovremeno prosječna bruto plaća u Hrvatskoj pokazuje skromniju dinamiku godišnjeg rasta.

Dakako, snažni inflatorni pritisci koji su prisutni od posljednjeg tromjesečja 2021. uvjetuju i dinamiku kretanja prosječnih plaća u realnom izrazu, utječući tako i na realni raspoloživi dohodak. U većini promatranih zemalja iz okruženja visoke, uglavnom dvoznamenkaste stope rasta potrošačkih cijena (izuzev Slovenije gdje je prosječna inflacija u 2022. iznosila 8,8 posto) nadmašile su rast prosječnih bruto plaća tako da su one u realnom izrazu, tijekom 2022. godine zabilježile pad.

Najsnažniji realan pad prosječne bruto plaće u prošloj godini zabilježen je u Mađarskoj (-6,5 posto godišnje) te Sloveniji gdje je prosječan nominalan rast bruto plaće u promatranom razdoblju od 2,7 posto bio značajno slabiji od prosječne inflacije u istom razdoblju, pa je posljedično realan pad iznosio 6,1 posto. Pozitivna realna stopa zabilježena je jedino u Srbiji (+2 posto godišnje).

Posljednji podaci Eurostata (koji se periodično objavljuju dva puta godišnje) pokazuju da je minimalna bruto plaća obračunata u prvom dijelu 2023. u Hrvatskoj iznosila 700 eura. Očekivano, značajno viša minimalna bruto plaća zabilježena je u Sloveniji (1.203 eura), Poljskoj (746 eura), i Češkoj (717 eura). Usporedive zemlje u okruženju koje su imale nižu minimalnu bruto plaću jesu: Rumunjska (606 eura), Mađarska (579 eura) i Bugarska (399 eura).