Udruge proizvođača hrane traže jedinstvenu stopu PDV-a od 5 posto

Udruga Glas poduzetnika, Udruga hrvatskih malih mljekara, Udruga proizvođača paškog sira, Grupacija mesnih industrija žele izraziti nezadovoljstvo previsokim stopama poreza na proizvode koji su neizostavni dio prehrane svakog građana. Visoke stope PDV-a na hranu nepovoljno utječu na poslovanje brojnih proizvođača mliječne i mesne industrije te znatno ugrožavaju njihovu konkurentnost na domaćem, ali i stranom tržištu.

U ožujku 2022. godine usvojene su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su stupile na snagu 1. travnja 2022. godine. Ova odluka obuhvatila je sniženje PDV-a na maslac s 25 posto na 5 posto, svježe meso i ribu s 13 posto na 5 posto što smatramo da utječe na konkurentnost proizvoda na polici.

- PDV na mlijeko ostao je isti, no prisjetimo se da je 2013. godine povećan s 0 posto na 5 posto. Nažalost ova odluka isključila je proizvode poput fermentiranih mliječnih proizvoda sirnih namaza, mesnih prerađevina, salama i pršuta koji se i dalje oporezuju s punih 25 posto PDV-a. Jedan od problema pronalazimo i u činjenici da se zamrznuto meso i riba oporezuju također po punoj stopi od 25 posto što znatno smanjuje prihod našim velikim proizvođačima koji u određenom periodu godine ne uspijevaju ostvariti prodaju svježeg mesa i ribe. Zanemarivanjem ovih kategorija Vlada je ugrozila poslovanje svih proizvođača mliječnih i mesnih industrija, a najviše onih malih koji čine važan dio visokokvalitetne hrvatske gastronomske ponude koji upravo proizvode tvrde sireve, pršute, kobasice i sl. - pišu u priopćenju.

Ovim potezom stvoren je potpuni disbalans u konkurentnosti domaćih i uvoznih proizvoda jer Hrvatska nije usklađena s praksama drugih europskih zemalja gdje se PDV na hranu kreće od 0 do 10 posto, nastavljuju.. Nažalost, to nas dovodi do činjenice da u Hrvatskoj cvjeta prodaja uvoznih mliječnih i mesnih prerađevina dok se istovremeno u Poljskoj domaća proizvodnja štiti uz stopu PDV-a na hranu od 0 posto.

Smatramo da ulazak Hrvatske u Schengen zonu predstavlja pravo vrijeme za smanjenje PDV-a na mliječne i mesne proizvode te bi upravo takav potez Vlade doprinio oporavku hrvatske ekonomije koja još uvijek trpi posljedice inflacije i nesigurnosti, dodaju u priopćenju.

- Imamo daleko najveći PDV na hranu u EU, krajnje je vrijeme za jedinstvenu stopu od 5 posto ukoliko želimo imati konkurentne proizvođače hrane i navedeno tražimo od Vlade RH u što skorijem roku. Vrijeme je za ozbiljne, a ne kozmetičke poteze, uz značajno smanjivanje birokracije i regulativa. Vjerujemo da je nužno da Ministarstva financija i poljoprivrede zajednički osmisle pravednije porezne politike koje će podržati mala poduzeća i potaknuti rast domaće poljoprivrede. Predlažemo smanjenje PDV-a na sve prehrambene proizvode na razinu koja je usklađena s europskim standardima i praksom, kako bi se osigurala pravedna konkurencija i potaknuo rast i razvoj naših proizvođača - rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a.