Vlada s bankama dogovorila dizanje kamata na depozite

Hrvatske banke uskoro kreću s podizanjem kamatnih stopa na depozite. Hrvatske su banke čule poruke Vlade i žele biti dio rješenja aktualne situacije, istaknula je nakon sastanka u Vladi Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka (HUB).

- Svjesni smo da je ove godine i Vlada radila na razvoju tržišta kapitala. Imali smo nedavno narodnu obveznicu, a uskoro ide i novo izdanje trezorskih zapisa. Banke će jednako tako, odlučeno je, podići kamatne stope na depozite - poručila je Perko nakon sastanka s Vladom i premijerom Andrejem Plenkovićem te naglasila ono što se po njoj ne smije zaboraviti, a to je da hrvatski građani i dalje uživaju u najnižim kamatnim stopama na kredite u Europskoj uniji.

Na upit hoće li doći do dizanja kamatnih stopa poduzećima, Perko je odgovorila kako se one neće nipošto dirati i to do čak sredine sljedeće godine, a i nakon tog razdoblja dizanje kamatnih stopa će biti simbolično.

- Ono što smo dogovorili s Vladom jest i raspodjela dobiti koju ostvarujemo zbog kamatnih marži, a prema dogovoru s Vladom ta će se sredstva alocirati u povećanje kapitala banaka što će utjecati na stabilnost banaka u budućnosti na našem tržištu - poručila je Perko.