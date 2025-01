Wall Street pao, Fed nije promijenio kamate

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, a u fokusu ulagača bila je sjednica čelnika američkog Feda, koji su kamate ostavili nepromijenjene.

Dow Jones oslabio je 0,31 posto, na 44.713 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,47 posto, na 6.039 bodova, a Nasdaq indeks 0,51 posto, na 19.633 boda.

Pad indeksa ponajviše je posljedica nastavka pritiska na tehnološke dionice, koji traje od ponedjeljka kada je uspjeh aplikacije kineske kompanije DeepSeek uzdrmao uvjerenje ulagača da SAD predvodi u razvoju umjetne inteligencije.

Cijena dionice Nvidie, najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju, ponovno je pala, više od 4 posto, pa je od početka tjedna na gubitku više od 10 posto.

U fokusu ulagača bile su i poruke čelnika američke središnje banke s redovne sjednice na kojoj su, kao što se očekivalo, odlučili kamate ostaviti nepromijenjene.

No, u priopćenju Fed nije poručio da je „postignut napredak” po pitanju inflacije, kako je to činio prethodnih mjeseci, nego da tempo rasta cijena „ostaje povišen”.

Predsjednik Feda Jerome Powell kazao je, pak, na konferenciji za medije da središnja banka ne mora žuriti s prilagodbom politike, s obzirom da je monetarna politika dobro pozicionirana za predstojeće izazove. A to znači da Fed neće tako skoro smanjiti kamate.

Powell je također kazao da je prerano reći kako će politike predsjednika Donalda Trumpa utjecati na gospodarstvo i inflaciju, pa će Fed pričekati dok odgovori na to pitanje ne budu jasniji.

U prošloj je godini, zahvaljujući popuštanju inflacije u SAD-u, Fed u tri navrata smanjio kamate, za ukupno jedan postotni bod.

No, kako gospodarstvo stabilno raste, dok je inflacija i dalje znatno iznad ciljanih dva posto, u ovoj se godini očekuju samo dva reza kamata Feda, i to za ukupno pola postotnog boda. To znači da se od monetarne politike ne može očekivati tako čvrsta podrška tržištu kapitala kakva je bila lani.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,28 posto, na 8.557 bodova, a frankfurtski DAX 0,97 posto, na 21.637 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,32 posto, na 7.872 boda.