Nvidia nadoknadila dio gubitka kojeg je prouzrokovao DeepSeek, no tjedan je završila u minusu

Na Wall Streetu su prošloga tjedna cijene dionica pale, ponajviše u tehnološkom sektoru, dok su na europskim burzama porasle nakon što je Europska središnja banka dodatno smanjila kamatne stope

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,3 posto, na 44.544 boda, dok je S&P 500 skliznuo jedan posto, na 6.040 bodova, a Nasdaq indeks 1,6 posto, na 19.627 bodova. Najveću svjetski burzu uzdrmala je početkom tjedna vijest da je aplikacija kineske startup tvrtke DeepSeek zasjela na vrh ljestvice najbolje ocijenjenih besplatnih aplikacija u Appleovom App Storu, ispred američkog konkurenta ChatGPT. To je dovelo u pitanje rašireno mišljenje da SAD zauzima prvo mjesto u svijetu u razvoju umjetne inteligencije.

Uz to, DeepSeek je poručio da koristi jeftinije čipove i manje podataka, što je izazvalo zabrinutosti po pitanju koliko će zapravo zbog razvoja umjetne inteligencije porasti potražnja u nabavnom lancu - od proizvođača čipova do podatkovnih centara. Zbog toga je samo u ponedjeljak cijena dionice Nvidie potonula 17 posto, pa je tržišna vrijednost najvećeg svjetskog proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju pala za gotovo 600 milijardi dolara, što je najveći dnevni pad vrijednosti neke kompanije u povijesti Wall Streeta. Do kraja tjedna cijena dionice Nvidie nadoknadila je dio gubitaka, no ipak je tjedan završila u velikom minusu. Uz to, pale su i cijene dionica niza drugih tehnoloških kompanija.

U fokusu ulagača bile su i poruke čelnika američke središnje banke s redovne sjednice na kojoj su, kao što se očekivalo, odlučili kamate ostaviti nepromijenjene. No, u priopćenju Fed nije poručio da je ‘postignut napredak‘ po pitanju inflacije, kako je to činio prethodnih mjeseci, nego da tempo rasta cijena ‘ostaje povišen‘.

Predsjednik Feda Jerome Powell kazao je, pak, na konferenciji za medije da središnja banka ne mora žuriti s prilagodbom politike, s obzirom da je monetarna politika dobro pozicionirana za predstojeće izazove. Powell je također kazao da je prerano reći kako će politike predsjednika Donalda Trumpa utjecati na gospodarstvo i inflaciju, pa će Fed pričekati dok odgovori na ta pitanja ne budu jasniji.

ECB smanjila kamate

U prošloj je godini, zahvaljujući popuštanju inflacije u SAD-u, Fed u tri navrata smanjio kamate, za ukupno jedan postotni bod. No, kako gospodarstvo stabilno raste, dok je inflacija i dalje znatno iznad ciljanih dva posto, u ovoj se godini očekuju samo dva reza kamata Feda, i to za ukupno pola postotnog boda. Unatoč prošlotjednom padu, burzovni su indeksi zabilježili znatne dobitke u proteklom mjesecu. Dow Jones osvojio je u siječnju 4,7 posto, S&P 500 2,7, a Nasdaq indeks 1,6 posto.

A na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, nakon što je Europska središnja banka smanjila kamatne stope za daljnjih 0,25 postotnih bodova. To je već peto smanjenje kamata otkako je ECB u lipnju prošle godine započeo popuštati monetarnu politiku. Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks najvažnijih europskih dionica dosegnuo je prošloga tjedna rekordne razine. U cijelom siječnju skočio je više od šest posto. Londonski FTSE indeks ojačao je, pak, prošloga tjedna dva posto, na 8.673 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,6 posto, na 21.732 boda, a pariški CAC 0,3 posto, na 7.950 bodova.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošloga tjedna 0,9 posto, na 108,50 bodova. Pritom je tečaj eura prema dolaru pao 1,3 posto, na 1,0365 dolara. No, američka je valuta oslabila prema japanskoj, za 0,5 posto, pa je njezin tečaj skliznuo na 155,20 jena.