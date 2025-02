‘Trump je dobar za biznis‘ – vjeruju li burze i dalje u to?

Jesu li investitori ipak neugodno iznenađeno Trumpovim potezima? Posljednja dva tjedna pokazala su nam kako će izgledati sljedeće četiri godine mandata, smatra Goran Dubček, partner u društvu Mathematica Capital Partners

Trump je odličan za biznis – bila je gotovo jednoglasna ocjena ekonomista, burzovnih analitičara i svih koji žele da ih se tako oslovljava nakon rezultata predsjedničkih izbora u Americi početkom studenog. Svoje ideje o poreznom i regulatornom rasterećenju, ali i novoj fazi trgovinskog sukobljavanja s Kinom, pa i najbližim saveznicima, Donald Trump je više puta ponovio tijekom predizborne kampanje. No, praktična primjena tih obećanja – uz izjave bez presedana o preuzimanju pojasa Gaze, iseljavanju dva milijuna Palestinaca, a ranije i o zauzimanju Grenlanda – donekle su ohladile investitore.

Nada u dogovor

Mnoštvo kompanija koje posluju u Kanadi, SAD-u i Meksiku počele su već početkom tjedna zbrajati mogući pad prihoda i prodaje zbog uvođenja carina od 25 posto. Sve to nije prošlo nezamijećeno na burzi. Od 23. siječnja, kad je dosegnuo najvišu vrijednost od 6118 bodova, dionički indeks S&P 500 do sada je izgubio gotovo jedan posto. Valja naglasiti kako je posljednja dva trgovinska dana ovo dioničko mjerilo u usponu, uslijed najava iz Bijele kuće da će carina na uvoz kanadske i meksičke robe biti ‘na čekanju‘ idućih mjesec dana. Doduše, i dalje prijeti rizik od trgovinskog rata između SAD-a i Kine, s obzirom da je Washington nametnuo carine na uvoz iz Kine, a Peking najavio carine na američke proizvode od 10. veljače. No, ulagači se nadaju da će se uskoro ipak postići nekakav dogovor.

Trgovinski rat s Kinom najviše se odražava na indeks Nasdaq, nakrcan tehnološkim dionicama. Taj je sektor osobito osjetljiv na poslovanje s Kinom, pa ne čudi njegov nešto dublji minus od gotova dva posto, u odnosu na vrijednost od 20.000 bodova zabilježenu 23. siječnja. Burzovni su indeksi porasli dva dana zaredom i tako nadoknadili gubitke od ponedjeljka, kada su znatno pali zbog strahovanja od trgovinskog rata. Za ovu godinu indeksi su i dalje u ‘zelenom‘ – S&P bilježi rast iznad tri posto, a Nasdaq dva posto, a krize nema za industrijski Dow Jones koji je u 2025. ojačao 5,5 posto.

Podršku tržištu pružaju i solidni kvartalni poslovni rezultati. Dosad je izvješća objavilo više od 200 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, a njih otprilike 77 posto ostvarilo je veću zaradu nego što se očekivalo. Ipak, postavlja se pitanje, jesu li investitori ipak neugodno iznenađeno Trumpovim potezima? Posljednja dva tjedna pokazala su nam kako će izgledati sljedeće četiri godine mandata, smatra Goran Dubček, partner u društvu Mathematica Capital Partners koje upravlja alternativnim investicijskim fondom.

Tržišta vole priče

– Puno populističkih i bombastičnih objava koje nakratko poljuljaju tržišta, ali je Trump predsjednik koji veliku pažnju daje tim istim financijskim tržištima, pa je sigurno kako će paziti da njegove odluke ne naštete previše. Zasad su njegove odluke dosljedne onome što je govorio u prošlosti, a tržišta su u posljednja tri mjeseca pokazala kako im se sviđa politika koju planira voditi. Jesu li svi njegovi planovi izvršivi? Naravno da ne, ali tržišta vole priče – ocjenjuje Dubček. Carine su ‘batina s dva kraja‘, a trgovinski rat u teoriji ima još jednu posljedicu, a to je – inflacija u SAD-u.

Naime, implementacija carina podigla bi cijene uvozne robe, a time vjerojatno prekinula ciklus spuštanja kamatnih stopa američke središnje banke. Fed je još prošloga tjedna nakon odluke o zadržavanju kamatnih stopa na postojećim razinama od 4,25 do 4,50 posto istaknuo kako neće žuriti s daljnjim rezanjima. S obzirom da je razdoblje od 2008. do 2022. pokazalo kako investitori u dionice jako vole okružje niskih kamatnih stopa, možemo li očekivati pad dionica u narednom razdoblju ili će sentiment tržišta unatoč tome ostati pozitivan?

Goran Dubček kaže kako je prvi test uvođenja carina imao za posljedicu kratkoročni šok i pad dionica diljem svijeta te rast cijena obveznica iako bi carine trebale biti inflatorne. – Međutim, za sada izgleda kako su carine samo prijetnja koju Trump koristi u pregovorima. Ukoliko do carina stvarno dođe, one bi trebale imati negativan utjecaj na dioničko tržište. Što se tiče centralne banke, pitanje je hoće li carine ugroziti ekonomski rast pa će Fed imati težak posao biranja između ‘spašavanja‘ ekonomije i više inflacije. Za sada su se gotovo uvijek odlučivali za ekonomski rast – podsjeća Dubček.

Europa se nema čemu veseliti

Na Trumpovoj carinskoj tapeti trebala bi se naći i Europska unija. No, europske burze kao da to ne zanima. STOXX 600 indeks najvećih europskih kompanija uspinje se cijele godine, izuzev manje korekcije početkom veljače. U ovome je trenutku u plusu za 2025. od sedam posto, s vrijednošću iznad 540 bodova. Pojedinačni najvažniji europski indeksi bilježe još bolje rezultate; njemački DAX u plusu je 9,4 posto, a francuski CAC malo manje od osam posto.

Ipak, razloga za optimizam na europskim burzama nema ako Trump obistini svoje prijetnje. – Europske kompanije bi sigurno bile značajno pogođene carinama jer većina uvrštenih kompanija ima velik udio prihoda u SAD-u. Nadalje, to bi ionako slabe europske ekonomije poguralo dublje prema recesiji, pa bi u tom scenariju mogli ponovno vidjeti Europsku središnju banku na djelu – ocjenjuje Dubček.