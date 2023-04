Zastupnici prema zvanju: Koalicija ekonomista, pravnika, STEM-ovaca i filozofa imala bi većinu u Saboru

I površni pratitelj političkih zbivanja može prognozirati da će svako ‘aktualno prijepodne‘ u Saboru, s pitanjima Vladi i odgovorima ministara (najčešće premijera) proći u salvama međusobnih optužbi, pa i uvreda. Riječi se, sasvim sigurno, nisu birale ni u srijedu prijepodne (a ovaj tekst otišao je u tiskaru prije te rasprave).

Saborski zastupnici – a i drugi političari, uključujući i one na najvišim pozicijama – već su nas navikli na svakakve eskapade, na granici dobrog ukusa i pristojnosti. Sjetimo se samo stare priče o kili mozga vrijednoj dvije marke (Ivan Milas) ili dobacivanja Ante Kovačevića Vesni Pusić kako je Bog nije stvorio za mudraca, nego za madraca. A svojedobno se cijeli Sabor dignuo na noge kad ga je Zlatko Vitez usporedio s kokošinjcem. Danas HDZ-ov predsjednik Sabora politički dozira što se smije, a što ne. Današnji junaci saborske arene vjerojatno su rekorderi prema pretrpljenim disciplinskim mjerama, ali i prema broju međustranačkih transfera i osnivanja novih stranaka. A tko su oni zapravo? Od 151 zastupnika 116 ih je završilo fakultet (a među njima je 14 doktora znanosti), 18 ima višu stručnu spremu te isto toliko srednju.

U Saboru se zastupnici okupljaju u svojim stranačkim, međustranačkim i nezavisnim klubovima. No kakav je raspored snaga prema zanimanjima? Teško biste pogodili da među diplomama prevladavaju one ekonomskih fakulteta – 27, a slijede ih pravnici (22). U saborskim klupama sjedi 14 inženjera (elektrotehnike, strojarstva, matematike i fizike), a toliko zastupnika diplomiralo je grupu društvenih predmeta, koji se uglavnom izučavaju na filozofskom fakultetu (od filozofije do povijesti i jezika). Iz redova liječnika dolazi 13 zastupnika, po pet ih je diplomiralo promet, teologiju i komunikološke struke, četvero je građevinaca i pedagoga…

Ako je netko mislio da je politologija logičan odabir za buduće političare – vara se. Čast politološke struke u ključnom političkom tijelu brane samo trojica zastupnika – Davor Ivo Stier, Gordan Jandroković, koji je prvo završio prvi stupanj na Građevini, da bi kasnije diplomirao na FPZ-u, te Krešo Beljak, koji je nakon PMF-a završio poslijediplomski specijalistički studij vanjske politike i diplomacije na FPZ-u.

Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi surađivali ljuti politički protivnici kao članovi zamišljenih saborskih klubova u koje smo ih razvrstali prema struci.

Saborski klubovi prema strukama

Ekonomski (28 članova):

Marijana Balić (HDZ), Josip Begonja (HDZ), Anamarija Blažević (HDZ)*, Jure Brkan (HDZ), Branka Juričev-Martinčev (HDZ), Anton Kliman (HDZ)*, Marin Mandarić (HDZ), Grozdana Perić (HDZ), Anita Pocrnić-Radošević (HDZ), Ivan Radić (HDZ), Žarko Tušek (HDZ)*, Predrag Štromar (HNS), Vesna Vučemilović (HS), Marin Lerotić (IDS), Katarina Nemet (IDS)**, Zvonimir Troskot (MOST), Miroslav Škoro (NZ), Sanja Udović (NZ), Matko Kuzmanić (SD), Željko Pavić (SD), Katica Glamuzina (SD), Mirela Ahmetović (SDP), Boška Ban Vlahek (SDP), Branko Grčić (SDP), Siniša Hajdaš Dončić (SDP), Mišel Jakšić (SDP), Boris Lalovac (SDP), Sanja Radolović (SDP).

Pravni (22):

Ante Bačić (HDZ), Dražen Bošnjaković (HDZ), Damir Habijan (HDZ), Marija Jelkovac (HDZ), Krunoslav Katičić (HDZ), Magdalena Komes (HDZ), Ljubica Lukačić (HDZ), Nikola Mažar (HDZ), Nada Murganić (HDZ), Željko Sačić (HS), Sandra Benčić (Možemo!), Damir Bajs (NL), Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ), Ružica Vukovac (NZ), Natalija Martinčević (Reformisti), Vesna Nađ (SD), Romana Nikolić (SD), Peđa Grbin (SDP), Martina Vlašić Iljkić (SDP), Dragana Jeckov (SDSS), Boris Milošević (SDSS), Dalija Orešković (SsIP).

Filozofski (20):

Zlatko Hasanbegović (Blok), Stephen Nikola Bartulica (DP), Hrvoje Zekanović (HDS), Majda Burić (HDZ), Andro Krstulović Opara (HDZ), Radoje Vidović (HDZ), Marijan Pavliček (HS), Krešo Beljak (HSS), Nikola Grmoja (Most), Jelena Miloš (Možemo!), Bojan Glavašević (NZ), Furio Radin (NZ), Nino Raspudić (NZ), Marija Selak Raspudić (NZ), Katarina Peović (RF), Domagoj Hajduković (SD), Ivana Posavec Krivec (SD), Davorko Vidović (SD), Sabina Glasovac (SDP), Milorad Pupovac (SDSS).

STEM (19):

Marijana Puljak (Centar), Dario Zurovec (Fokus), Ivan Budalić (HDZ)**, Siniša Jenkač (HDZ)**, Tomislav Okroša (HDZ), Marko Pavić (HDZ), Ante Sanader (HDZ), Dražen Srpak (HDZ)**, Miro Totgergeli (HDZ), Ankica Zmaić (HDZ)**, Damir Bakić (Možemo!), Vladimir Bilek (NZ)**, Erik Fabijanić (NZ)*, Vinko Grgić (NZ), Robert Jankovics (NZ)*, Veljko Kajtazi (NZ)*, Stjepan Kovač (NZ)*, Davor Bernardić (SD), Arsen Bauk (SDP).

Medicinski (13):

Goran Dodig (HDS), Ivan Ćelić (HDZ), Maja Grba-Bujević (HDZ), Mladen Karlić (HDZ), Ivan Kirin (HDZ), Željko Reiner (HDZ), Hrvoje Šimić (HDZ), Božo Petrov (Most), Ivana Kekin (NL), Rajko Ostojić (NZ), Milan Vrkljan (PH), Renata Sabljar-Dračevac (SD), Andreja Marić (SDP).

Građevinski (8):

Anka Mrak-Taritaš (Glas), Branko Bačić (HDZ), Nevenko Barbarić (HDZ), Pero Ćosić (HDZ), Ante Deur (HDZ)**, Nadica Dreven Budinski (HDZ)**, Zvane Brumnić (NZ), Marina Opačak Bilić (SD)**.

Prometni (7):

Daniel Spajić (DP)**, Gari Cappelli (HDZ)*, Tomislav Klarić (HDZ)**, Ljubica Maksimčuk (HDZ)*, Josip Šarić (HDZ), Emil Daus (IDS)*, Franko Vidović (SD)*.

Pedagoški (6):

Dražen Barišić (HDZ), Vesna Bedeković (HDZ), Josip Borić (HDZ)*, Rade Šimičević (HDZ), Irena Šimunić (NZ), Barbara Antolić Vupora (SDP)**.

Teološki (5):

Krešimir Ačkar (HDZ), Luka Brčić (HDZ), Ante Kujundžić (MOST), Marin Miletić (MOST), Marijana Petir (NZ).

Komunikološki (4):

Zdravka Bušić (HDZ), Mario Kapulica (HDZ), Marko Milanović Litre (HS)*, Karolina Vidović Krišto (NZ).

Agronomski (3):

Darko Sobota (HDZ)*, Željko Lenart (HSS), Nikša Vukas (SD).

Politološki (2):

Gordan Jandroković (HDZ), Davor Ivo Stier (HDZ).

Sigurnost na radu (2):

Stipan Šašlin (HDZ), Silvano Hrelja (HSU)*.

Usamljeni (12):

Davor Dretar (DP) – TV i film**; Stipo Mlinarić (DP) – obućar**; Ivan Penava (DP) –​ kineziolog; Ante Prkačin (DP) – gimnazijalac**; Nikolina Baradić (HDZ) – sestrinstvo*; Josip Đakić (HDZ) – rudarstvo – nafta**; Mato Franković (HDZ) – turizam*; Goran Ivanović (HDZ) – prodavač**; Dario Hrebak (HSLS) – kriminalist; Darko Klasić (HSLS) – radiolog*; Miro Bulj (Most) – umirovljeni časnik HV-a**; Urša Raukar-Gamulin (Možemo!) – glumica.

Objašnjenje: * VŠS; ** SSS (ostali zastupnici imaju VSS)