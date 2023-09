Financijski savjetnik: Za prijevremenu mirovinu potrebno uštediti 30 posto bruto prihoda godišnje

Danas zaista ne manjka informacija o tome kako doći do ‘financijske neovisnosti‘ da bismo mogli otići u prijevremenu mirovinu. Međutim, te se strategije obično usredotočuju na prikupljanje taman onoliko novca koliko nam je potrebno da preživimo starost bez većih financijskih iznenađenja i nenadanih troškova.

Financijski savjetnik Eric Roberge je u kolumni za Business Insider dao nešto drugačije savjete za sve vas koji želie u mirovinu bez grča u želucu. Činjenica je da nećete biti u solidnoj financijskoj poziciji ako budete škrtarili i štedjeli sljedećih deset godina kako biste imali dovoljno da se umirovite u svojim 40-ima ili 50-ima i živite od 20 tisuća eura ili manje do kraja života. Dakle, kako se umiroviti prije većine? Roberge navodi tri temeljna koncepta.

Nemojte ciljati na minimum

Financijsku moć definiramo kao mogućnost slobode i izbora o tome kako ćete živjeti svoj život. Kada osmislite plan koji od vas zahtijeva da pola stoljeća živite s manje od prosječnog prihoda kućanstva u Europi, to vam ostavlja krajnje ograničen skup opcija za to što možete učiniti sa svojim novcem tijekom određenog vremena.

- Iskreno govoreći, nepostojanje nepredviđenih događaja također je loše planiranje. Što se događa ako vam se zdravlje pogorša? Ako donesete lošu investicijsku odluku koliko vas to košta? Ako troškovi života jednostavno premašuju ono što ste planirali potrošiti godišnje?

Kada naši klijenti žele otići u prijevremenu mirovinu, podržavamo taj izbor - i želimo izgraditi realan plan za to. To znači da ne pretpostavljamo da će nakon odlaska u mirovinu moći trošiti pola onoga što sada rade ili da će njihov trenutni način života biti onaj s kojim će uvijek biti zadovoljni zauvijek - objasnio je Roberge.

Niste ista osoba koja ste bili prije pet godina, a malo je vjerojatno da ćete biti ista osoba kakva ste danas za deset, 15 ili 20 godina. Nemojte se sada zatvarati u izbor stila života koji bi vam u budućnosti mogao biti nezadovoljavajući, smatra Roberge.

Štednja, štednja, štednja

Dakle, kako izgraditi financijsku moć da poduprete plan koji vam omogućuje ranu mirovinu bez ograničenja? Roberge objašnjava da dobar dio prihoda trebate stavljati po strani kako biste s vremenom povećali svoje bogatstvo.

Pod značajnim, govorimo o uštedi od najmanje 30 posto vašeg bruto prihoda svake godine.

Realno, ta bi brojka vjerojatno trebala biti bliža 40 posto ili čak 50 posto ako se želite umiroviti u svojim 40-ima ili 50-ima. (Zapamtite, ‘normalna‘ dob za odlazak u mirovinu je 67 godina, tako da je sredina 50-ih još uvijek vrlo rano!)

Da, ovo je puno novca i nije primjenjivo na sve ljude, ali za prijevremeno umirovljenje potrebna je agresivna stopa štednje jer gubitak prihoda zbog prestanka rada čini ogromnu razliku u financijskim ishodima tijekom vremena. Čak i raditi još pet godina može značiti da imate još stotine tisuća eura više u imovini na kraju svog života.

Kada počnete govoriti o skraćivanju svoje karijere za deset do 20 godina, to znači da vaš mirovinski plan mora biti vrlo dobro posložen - čak i ako trošite relativno malo ili puno manje nego što ste trošili dok ste radili.

Ako se rano umirovljenje uopće razmatra, tada vas ušteda od deset do 15 posto vašeg prihoda jednostavno neće dovesti do cilja. Što ranije želite otići u mirovinu, to ćete sada morati agresivnije štedjeti.

Morate znati što zapravo želite

Prijevremeno umirovljenje može biti sjajan cilj kada se koristi kao put prema nečemu što vam je važno. Međutim, možda neće biti sve čemu ste se nadali ako se pokušavate prijevremeno umiroviti samo zato što mrzite svoj posao.

Prije nego što postavite tako veliki financijski cilj poput prijevremene mirovine, vrijedi dobro provjeriti svoj način razmišljanja i razmotriti koji se osjećaji čine kao konstanta u vašem životu bez obzira na vaše okolnosti.

Možete li se sjetiti trenutka kada ste pomislili: ‘Da je samo X drugačiji, bio bih sretan‘ - ali onda se X promijenio, a vi ste se i dalje osjećali isto?

Ovo je vrlo ljudsko iskustvo i ovdje nema ničeg inherentno lošeg, ali važno je priznati ovu tendenciju i shvatiti da trava doista nije uvijek zelenija s druge strane, objašnjava Roberge.

Ako netko uživa u radu i na taj način doprinosi zajednici - tada bi prijevremena mirovina mogla biti užasan cilj, pa čak i svojevrsna kazna! S druge strane, ako nešto poput autonomije i avanture identificirate kao dio svog sustava vrijednosti, tada bi rano umirovljenje moglo biti sjajan cilj koji vam omogućuje da potpunije živite te vrijednosti.

Razumijevanje razloga i svrhe iza vaših postupaka ključni je dio slagalice. Vaše su vrijednosti pokretačka snaga koja oblikuje i informira ciljeve čije ćete postizanje zaista zadovoljiti.