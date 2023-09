Irina Bručić (Nexi Croatia): Kreiramo konkurentna platna rješenja prilagođena pojedinom tržištu

Iako prihvatu kartičnih plaćanja pridajemo veliku pozornost i u tome vidimo mogućnost za znatan rast, tvrtka Nexi Croatia i dalje će ostati fokusirana na razvoj tehnoloških platformi i proizvoda koji su podrška ne samo vlastitom prihvatu nego i procesiranju izdavanja i prihvata kartica za naše dosadašnje klijete – banke u regiji

Nexi Croatia član je Nexi Grupe, europske paytech-kompanije koja se bavi pružanjem sigurnih i brzih platnih rješenja na prodajnim mjestima uz suvremenu tehnološku infrastrukturu. S promjenama u tvrtkinu vodstvu, širenjem strateške suradnje i integracijom s pružateljima naprednih financijskih usluga još će snažnije osiguravati rješenja prilagođena potrebama stranaka i tržišta.

Prije nego što je postala predsjednicom Uprave tvrtke Nexi Croatia, Irina Bručić bila je direktorica društva Nexi Croatia od 2021., nakon integracije paytech-kompanija Nets i Nexi. Istaknula je da Nexi Croatia, uz to što pruža usluge bankama, financijskim institucijama i javnim tijelima, namjerava postati vodeći pružatelj inovativnih rješenja za trgovce.

Od travnja ste predsjednica Uprave tvrtke Nexi Croatia. U kojem ćete smjeru razvijati poslovanje?

– Točnije, od travnja ove godine tvrtka Nexi Croatia proširila je Upravu Društva na tri člana, pa su tako uz mene u njoj Gordana Breyer i Jasna Fumagalli. Sve tri imamo višegodišnje iskustvo u financijskom i tehnološkom sektoru. Stjecale smo ga u različitim poslovnim područjima, stoga se ona izvrsno dopunjuju. Poticaj za takav potez bilo je širenje poslovanja Društva, koje od ožujka uz poslove procesiranja platnih transakcija za izdavatelje i prihvatitelje kartica u partnerstvu s PBZ Cardom obavlja i poslove prihvata kartica. Takav pomak zahtijevao je i licenciranje u Hrvatskoj narodnoj banci i vodećim kartičnim shemama. Učinak toga na opseg i pokazatelje poslovanja je znatan. Međutim, iako je prihvat kartičnih plaćanja aktivnost kojoj pridajemo veliku pozornost i u kojoj vidimo mogućnost za znatan rast, tvrtka će i dalje ostati fokusirana na razvoj tehnoloških platformi i proizvoda koji su podrška ne samo vlastitom prihvatu nego i procesiranju izdavanja i prihvata kartica za naše dosadašnje klijete – banke u regiji. Ovdje želim istaknuti da u tom segmentu našeg poslovanja dodatni poticaj dolazi od integracije Nexija i SIA-e na svjetskoj razini, što kod nas u regiji znači da Nexi Croatia i SIA Central Europe posluju pod istom kapom i svojim klijentima nude još širu paletu proizvoda.

Možete li usporediti hrvatsko i europsko tržište paytecha​​? Koji su trendovi i izazovi?

– Europsko tržište teško je svesti pod zajednički nazivnik: gotovo svaka zemlja, pogotovo ako ima veće tržište, odlikuje se posebnostima. Također, odnos između digitalnih i gotovinskih plaćanja nije nužno proporcionalan razvijenosti neke ekonomije. Zato je i Nexi Grupa strateški odlučila biti global by scale, local by nature, što zapravo znači da s obzirom na svoju snagu i doseg možemo kreirati konkurentna platna rješenja koja znamo prilagoditi pojedinom tržištu. Ako govorimo o trendovima, onda su to svakako sve snažnije korištenje platnih podataka u svrhu kreiranja uvida, analiza i predikcija, kao i uvođenje umjetne inteligencije u platne procese. Rezultat je to činjenice da samo digitalno plaćanje sve više postaje commodity koje stvara podlogu za usluge dodane vrijednosti našim klijentima. Izazovi su u ovom trenutku možda najviše grupirani u dvije kategorije: cijena kapitala, koja posebno pogađa male igrače i startupove koje financiraju PE (private equity) fondovi, te regulativni okvir koji sa svakom novom direktivom postaje sve zahtjevniji i traži velike investicije.

Hoće li gotovina doista nestati iz upotrebe?

– Vjerujem da će gotovina još dugo postojati, ali sve više kao alternativno sredstvo plaćanja. Već je danas u mnogim zemljama sjeverne i zapadne Europe potpuno nepotrebno imati je uza se jer se zaista sve, pa i davanje napojnica konobarima u restoranu ili nagrada uličnim zabavljačima, može uplatiti digitalno. Međutim, postoje velika tržišta poput Njemačke ili Italije na kojima je gotovina i dalje prilično zastupljena. Prelazak s gotovinskih plaćanja na digitalna ubrzat će, vjerujem, sve izraženija digitalizacija cjelokupnog društva i sveprisutni internet stvari.

Kako Nexi grupa posluje u svijetu i Hrvatskoj?

– Nexi Grupa vodeći je europski paytech. Omogućavamo plaćanja za 170 milijuna kartica, osiguravamo prihvat kod približno 2,2 milijuna trgovaca i tako pokrivamo oko 65 posto europske potrošnje. Posebno ističemo snagu svoje tehnološke organizacije koja ima više od 3000 stručnjaka, na raspolaganju ima godišnji proračun od gotovo 300 milijuna eura za razvoj, inovacije te, što je u našoj industriji iznimno važno, ulaganja u sigurnost. Nexi Croatia zajedno je sa svojom tvrtkom kćeri Nexi Slovenia u cijelosti integriran u strategiju Nexi Grupe, koja naša tržišta smatra iznimno interesantnima kad je riječ o razvoju prihvata kartica, ali također je prepoznala i uvelike se oslanja na kvalitetu i stručnosti naših gotovo 430 zaposlenika u obje zemlje.

Kako je uspostavljena strateška suradnja s PBZ-om na prihvaćanju kartičnih plaćanja?

– PBZ Grupa, a osobito PBZ Card u segmenti kartičnog poslovanja, lider je na hrvatskom financijskom tržištu, zato se udruživanje njihova iskustva i poznavanja tržišta s našom snagom u segmentu platnih proizvoda i tehnologije nametnulo kao dobitna kombinacija za oba partnera. S PBZ Grupom surađujemo već godinama, pa je naš odnos zaista partnerski, a suradnju smo koncipirali tako da se svatko usmjeri na segment poslovanja u kojem će do izražaja doći njegova snaga: PBZ Card na odnos s trgovcima, a Nexi na kreiranje rješenja po njihovoj mjeri.

Kako planirate postati vodeći pružatelj inovativnih i rješenja za trgovce usmjerenih na kupce?

–​ Nexi, koji je prisutan u više od 25 europskih zemalja, može uspoređivati različita iskustva i potrošačke navike. Zato naša rješenja nisu usmjerena prema one size fits all, nego znamo prepoznati i ponuditi ona koja odgovaraju pojedinom segmentu trgovaca. Osim rješenja vezanih uz prihvat kartičnih plaćanja, Nexi nudi i mnoge druge servise iz domene digitalnih plaćanja: od procesiranja platnih transakcija, rješenja za autentifikaciju, preveniranje prijevare, poslova operacija vezanih uz izdavanje i prihvat kartica pa sve do usluga izvještavanja i analize podataka.

Kako vaša rješenja pomažu trgovcima u poslovanju?

– Možda je najbolje navesti aktualni primjer SoftPOS rješenja koje je Nexi u suradnji s PBZ Cardom među prvima ponudio na hrvatskom tržištu, aplikaciju koja trgovčev pametni Android uređaj pretvara u POS terminal. To ekonomično, fleksibilno i jednostavno rješenje velika je pomoć mikropoduzetnicima, onima koji svoje usluge pružaju ‘na terenu‘, ali i jednostavno rješenje za velike trgovce koji žele rasteretiti svoje blagajne. Na primjer, SoftPOS rješenje idealno je za sezonske trgovce, iznajmljivače smještaja, prodavače na plaži, majstore, frizere te sve one koji traže fleksibilnost kartične naplate. Osim toga, usmjereni smo na integraciju svoje platne aplikacije za prihvat kartica s različitim blagajničkim rješenjima.