Ugovor Podravke i EBRD-a o financiranju kupnje poljoprivrednog segmenta Fortenove

Podravka i novoosnovano društvu Podravka Agri potpisali su ugovore s Europskom bankom za obnovu i razvitak (EBRD) o vlasničkom ulaganju u Podravku Agri u visini od 50 milijuna eura, čime EBRD financijski podržava tu koprivničku kompaniju u realizaciji preuzimanja poljoprivrednog segmenta Fortenova Grupe.

Nakon provedbe te transakcije, Podravka će u Podravka Agri imati 84,99 posto vlasničkog udjela, a EBRD 15,01 posto, izvijestili su u ponedjeljak iz Podravke. Ugovori potpisani između Podravke i EBRD-a definiraju međusobne odnose suvlasnika, prava i obveze upravljanja Podravkom Agri te način i uvjete otkupa udjela koje je EBRD stekao u novoosnovanom društvu.

Iz Podravke podsjećaju da su Podravka Agri i Fortenova grupa ljetos potpisale kupoprodajni ugovor o preuzimanju tvrtki Belje plus, Pik Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus, ukupne vrijednosti 333 milijuna eura.

Potpisivanje ugovora s EBRD-om predsjednika Uprave podravka Martina Dalić smatra važnim korakom prema finalizaciji te akvizicije.

- Partnerstvo s EBRD-om omogućit će prijenos najboljih svjetskih praksi u upravljanju poljoprivrednim kompanijama i dodatno ojačati korprorativno upravljanje u novoosnovanom društvu Podravka Agri - rekla je Dalić.

Za efektivno preuzimanje tih kompanija još je potrebno odobrenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koje se još očekuje.

- Ova akvizicija predstavlja vrlo dobru priliku te smo, u suradnji s Podravkom, posvećeni ostvarivanju punog potencijala preuzetih kompanija, oslanjajući se na značajno iskustvo EBRD-a u sektoru hrane i agrobiznisa diljem SEE regije - rekla je izvršna direktorica EBRD-a za srednju i jugoistočnu Europu Charlote Ruhe.