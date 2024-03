Evo zašto treba poboljšati i članak 99. Zakona o strancima

Potkraj veljače potpredsjednik Vlade i ministri unutarnjih poslova Davor Božinović i rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić predstavili su na konferenciji za novinare izmjene i dopune Zakona o strancima. Osim navedenih ciljeva koji mi se, onako na prvu, čine dobri, žao mi je da se (barem zasad) propušta prilika ispraviti još jedan nedostatak aktualnog zakona – onaj o uvjetu da na četiri radnika bude zaposlen jedan domaći.

O tome sam pisao u kolovozu prošle godine, ali prilika je takva da želim još jednom podsjetiti odgovorne u ministarstvima na postojeći problem. Konkretnije, riječ je o kompanijama koje traže sezonske radnike. Tada sam prepričao razgovor koji sam vodio s jednim uzgajivačem voća kojemu je lani propao velik dio uroda. Razlog je bio administrativne prirode – nije imao pravo na veći broj berača iz stranih država jer bi njihovim angažmanom broj domaćih zaposlenika u tvrtki bio manji od četvrtine ukupnog broja zaposlenih. Naime, kako mi je tada objasnio, prema aktualnom Zakonu o strancima (čl. 99. st. 1. t. 3.) piše da će poslodavac dobiti pozitivno mišljenje za angažman stranog/stranih radnika od područne službe odnosno ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje koje će biti dostavljeno i mjerodavnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji ako, među ostalim, poslodavac ispunjava sljedeći uvjet: ‘U posljednjih šest mjeseci ima zaposlenoga najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice Europskoga gospodarskog područja (EGP) ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske‘ (točka 3.).

Panika u sezoni

Isto vrijedi za obrtnike (stavak 3.), a u stavku 8. konkretno je određeno koliko poslodavac može zaposliti stranih radnika u odnosu na broj domaćih zaposlenika: ‘Područna služba odnosno ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće izdati pozitivno mišljenje ako je broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca manji od 1/4 ukupno zaposlenih.‘

Eh sad, kako mi je pričao taj voćar, u njegovoj je tvrtki zaposlen samo on jer nema potrebe za stalno zaposlenim ljudima s obzirom na to da se on sam, uz povremeni angažman nekoga lokalnog čovjeka ili stranca, može brinuti o stablima voćki. Rekao mi je da ima tehnologiju s pomoću koje sve to održava, eventualno u sklopu outsourcinga angažira još i obrtnika. Tijekom godine može ispuniti taj uvjet da uz njega kao stalno zaposlenog angažira još tri stranca, ali što kad dođe vrijeme berbe?! Tada nastaje panika, kakva je bila prošle godine. Nije nikako mogao angažirati domaće radnike jer nitko od preostalih lokalnih ljudi (mnogi su otišli trbuhom za kruhom u inozemstvo) nije bio zainteresiran. Tek naknadno ih je u sezoni zaposlio desetak, kad je već berba poodmakla, ali ni taj broj zaposlenih ne bi bio dovoljan da je s njima krenuo od početka. Zaposlio je samo trojicu stranih radnika, iako je bilo još zainteresiranih stranaca za posao berbe, ali budući da je vlasnik voćara bio jedini zaposleni, nije ih mogao angažirati jer bi svaki sljedeći stranac premašivao zakonski uvjet o najmanje četvrtini stalno zaposlenih domaćih ljudi.

Još ima šanse

Sjećam se da je bio jako frustriran, što se osjetilo dok smo razgovarali. Pričao mi je da je razmišljao o zapošljavanju stranaca ‘na crno‘, ali se bojao inspekcije te je odustao od te zamisli. I onda je opet onako ljutit, da ne kažem u bijesu, zagrmio na vlastodršce jer poduzetnike koji trebaju sezonske radnike naprosto tjeraju da krše zakon.

Zato je najava izmjena i dopuna Zakona o strancima prilika da se čl. 99. dopuni iznimkama. Njima bi se dopustilo da djelatnosti u kojima tijekom sezone (berbe ili nekoga drugog sezonskog posla) treba veći broj radnika mogu angažirati onoliko stranaca koliko poduzetnicima treba. Izvan sezone neka i dalje vrijedi ograničenje od najmanje četvrtine stalno zaposlenih domaćih radnika. Još uvijek ima vremena jer je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona poslan na e-savjetovanje, pa se, evo, i Lider koristi tom prilikom i upućuje, doduše s pomoću svojeg medija, svoj prijedlog.

POST SCRIPTUM

Osim usklađivanja s EU propisima i drugih poboljšanja, izmjenama Zakona uvodi se i instrument zadužnice za osiguranje povratka stranih radnika za poslodavce koji dovode strane radnike iz zemalja s viznim sustavom ako odustanu od zapošljavanja. Također se uvodi dopušteno vrijeme nezaposlenosti do 60 dana za vrijeme važenja dozvole u kojem će se omogućiti strancima da pronađu novog poslodavca bez ponavljanja cijelog postupka.