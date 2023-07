Splitsko poglavarstvo izgubilo na sudu zbog nevjerojatnog propusta

Čovjek se stvarno ne može načuditi na kakvim glupostima padaju odluke lokalnih vlasti. Jedna od takvih jest i Odluka o komunalnom redu Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita, broj 76/2022.) koju je nedavno ukinuo Visoki upravni sud (VUS) zbog proceduralne pogreške koja je, čini se, čak i svjesno napravljena iz ne znam kojih razloga.

I nije ovo prvi put. Pisali smo o proceduralnim pogreškama drugih općina i uvijek konstatirali da ili nemaju kadar koji će se uhvatiti ukoštac sa svim hrvatskim propisima ili to sve ovlaš odrađuju vjerujući da su lokalni šerifi dovoljno moćni suzbiti bilo kakav pokušaj osporavanja donesenih odluka. A onda se suoče s nekim odvažnim koji tuži općinu i sud poništi odluke koje su već provedene, zbog čega oni kojih se to tiče mogu tražiti odštetu od lokalne vlasti.

Možda nas nepoznavanje procedura ne treba iznenaditi kad je riječ o manjim sredinama, ali kad u drugome najvećem hrvatskom gradu naprave takvo što, onda je to stvarno da se lupite po čelu. Ovdje nije bitan meritum stvari, kao što ga ni VUS nije razmatrao, no može se pretpostaviti da je gradsko poglavarstvo htjelo uvesti red u postavljanje vanjskih terasa (štekata) ispred kafića i restorana. Stvarale su nered, na što su se u Splitu mnogi žalili. Postoje i smjernice Konzervatorskog odjela u Splitu iz 2012., ali to nijedna vlast do ove aktualne nije ozbiljnije pokušala riješiti.

Odluka šaptom pade

Reklo bi se, za pohvalu je takvo nastojanje lokalne vlasti, koja, doduše, pogotovo s Bojanom Ivoševićem, djeluje pomalo onako na ho-ruk (iako se ni on ni gradonačelnik Ivica Puljak sigurno ne bi složili s tom konstatacijom), a kao da to potvrđuje i VUS-ova presuda.

Naime, trgovačko društvo tužilo je Grad jer je na temelju Odluke o komunalnom redu uklonjen štekat ispred njegova ugostiteljskog objekta (u presudi se navode samo inicijali tužitelja). Bez obzira na more nekih dokaza, primjerice da nije narušena povijesna jezgra, da poslovanje objekta ne ugrožava turističku i povijesnu vizuru Splita, da nema konzervatorskog elaborata i konzervatorske podloge kao prethodno izrađenih dokumenata za donošenje spomenute odluke (poziva se na Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara), a i more onih koji govore suprotno njegovim tvrdnjama, tužitelj je pobijedio splitsko poglavarstvo zbog nepoštovanja članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama. Njime je, naime, propisano da su tijela državne i lokalne uprave (pravne osobe s javnim ovlastima) pri donošenju propisa dužna provoditi savjetovanje s javnošću na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću (e-Savjetovanja) ili internetskoj stranici.

Savjetovanje traje trideset dana, a odstupanje od tog pravila dopušteno je samo u iznimnim i opravdanim okolnostima. Savjetovanje je u ovome slučaju iz nekog razloga trajalo samo dvadeset dana, no budući da VUS nije našao nijedan opravdan razlog za ubrzanje postupka (Poglavarstvo ga nije uspjelo dokazati), Odluka o komunalnom redu Grada Splita poništena je i više ne vrijedi.

Nije još kraj trakavice

Nevjerojatno! Samo zato što je netko (vrlo moguće gradonačelnik i njegov najbliži suradnik) odlučio iz nekog svog razloga (odnosno bez razloga) skratiti vrijeme savjetovanja za deset dana, jedna inače dobra odluka, rekao bih čak i plemenita, pala je u vodu. I što sad? Pa tek ćemo vidjeti što slijedi jer se Odluka o komunalnom redu, donesena potkraj prošle godine, počela provoditi odmah nakon što je stupila na snagu (1. siječnja 2023.), dignula se bura zbog uklanjanja štekata, a vlast su ugostitelji optuživali za gušenje poduzetništva. Sad bi ugostitelji zbog pretrpljene štete (nisu radile terase) mogli tužiti Grad Split tražeći naknade za izgubljenu dobit i, ako dobiju, naravno da će to platiti porezni obveznici.

Zato kažem, nevjerojatno je da se zbog nestrpljivosti nije moglo pričekati još deset dana pa je vjerojatno dobra odluka otišla u nepovrat.

POST SCRIPTUM

U VUS-ovu obrazloženju stoji da potreba uvođenja komunalnog reda u prostor zaštićenoga kulturnog dobra ne upućuje na zaključak da se radi o nastupu nekih izvanrednih uvjeta, odnosno iznimnih okolnosti koje bi značile opravdane razloge za skraćeno savjetovanje niti je donositelj propisa priložio ikakve dokaze o potrebi hitne intervencije u tom prostoru. Također, iz postojećih podataka, kao i navoda donositelja Odluke, ne proizlazi da su razlozi za skraćenje savjetovanja bili dani u obrazloženju uz Nacrt prijedloga odluke koji je dan na savjetovanje.