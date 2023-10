Boris Vrdoljak: Investicije se moraju širiti po svim regijama države

Boris Vrdoljak, direktor tvrtke S+B SYSTEMTECHNIK naglasio je kako je izgradio proizvodnu zgradu u Dugopolju, da ju je isto tako mogao izgraditi i u Njemačkoj, ali da mu je bitno ulagati u Hrvatsku, na posljednjem panelu Investicijske konferencije poslovnog tjednika Lider i uoči Svečane dodjele nagrada za najbolje proizvodne investicije.

Vrdoljak je dodao kako nije požalio što se odlučio za Hrvatsku te da gledajući trenutno stanje na tržištu, Hrvatska postaje vrlo zanimljiva za investitore i investicije.

– Izabrali smo Dugopolje jer se i investicije moraju širiti po regijama države. Treba raditi na decentralizaciji investicija u Hrvatskoj – rekao je Vrdoljak.

Dodao je da je Dugopolje izabrano zbog infrastrukture jer se njegova tvrtka baci isključivo izvozom, pa je blizina autoputa i aerodroma od iznimne važnosti za tvrtku.

Na pitanje što zapravo proizvodi njegova tvrtka, Vrdoljak je rekao kako se bave strojnom obradom metala za razne industrije, pretežno medicinsku.

– To su vrlo sofisticirani proizvodi s visokom tehnologijom. Zadovoljavamo sve certifikate, visoku tehnologiju, automatiziranu stroju obradu. Nama strojevi rade u tri smjene – rekao je Vrdoljak.

Dodao je kako su im kapaciteti već popunjeni i da su bili namijenjeni za period od pet godina, ali da su rasli brže od predviđanja te da se kroz tri do pet godina planiraju širiti. Također je dodao kako im je u tvrtki 70 do 80 posto posla automatizirano, dok će iduće godine to rasti na 90 posto.

Božena Spahić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo u Novskoj pričala je o tome kako je Novska privukla investitore i kako je postala jedan od najaktivnijih malih gradova što se investiranja tiče.

Dodala je kako S+B SYSTEMTECHNIK mogao uložiti i u Novsku, odnosno njihovu poduzetničku zonu koja se prostire na 85 hektara i koja se nalazi u blizini autoceste i željeznice.

Spahić je ukratko ispričala kako se Novska u kratkom vremenu transformirala u grad kakav je danas te da je za to potrebna promjena percepcije u glavama ljudi koje vode grad.

– Cilj je bio poticati poduzetništvo, a mi iako ne otvaramo radna mjesta, radimo preduvjete i poduzetničko okruženje – rekla je.

Dodala je kako je grad nudio i nudi i razne mjere za poduzetnike i nove poduzetnike koji su otvarali svoje biznise u Novskoj. Napomenula je kako je gaming industrija odlična priča za privlačenje investitora te da gaming centar počinje s izgradnjom iduće godine te da će ta 2024. biti prekretnica u kojoj će biti jako puno ulaganja u poduzetničku zonu u Novskoj.

Naglasila je kako uz gaming potiču i druge djelatnosti te je za primjer dala poljoprivredu. Također, rekla je kako se u gradu nezaposlenost smanjila za 50 posto te da je zaposlenost rasla za 16 posto.

– Definirali smo naše potrebe i prioritete. U šest godina privukli smo 50 milijuna eura iz fondova EU-a, a sada će sam gaming centar biti vrijedan također 50 milijuna eura – zaključila je Spahić.