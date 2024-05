Financijsko-investicijski forum: Doznajte kako osigurati investicije za projekte

Kako osigurati investicije za projekte? Koje će projekte banke u nadolazećem razdoblju pratiti i s kojim financijskim instrumentima? Kako upravljati rizicima u eri globalnih šokova? Kako pristupiti kreditnim institucijama? Pitanja su to koja more poduzetnike, vlasnike projekata i tvrtki te druge aktere na domaćem tržištu.

Kako bi dobili odgovore na ova pitanja 5. i 6. lipnja u zagrebačkom hotelu Westin održat će se Financijsko-investicijski forum koji je usmjeren na ekonomske i investicijske izglede Hrvatske i regije, a u sklopu kojega će se održati i dodjela nagrada Lider Invest. Fokus Foruma je na trenutnoj gospodarskoj, financijskoj i monetarnoj situaciji zemalja u regiji, a govorit će se i kako odgovoriti na rizike inflacije i recesije, energetske krize i ratnih sukoba. No, tu su i teme o investiranju, izazovima financiranja te njihovoj provedbi i realizaciji.

Također će se dati odgovori na pitanja što poduzetnici mogu očekivati vezano uz kamatne stope i inflaciju, što trebaju znati o tranzicijskim rizicima promjene regulative, novim porezima i informacijskoj sigurnosti, ali i koje su se investicije pokazale najotpornijima u vrijeme visoke inflacije.

Važno je napomenuti da je početkom 21. stoljeća, hrvatsko gospodarstvo ostvarilo period osobito dinamičnog rasta. U razdoblju od 2000. do 2008. godine poraslo je 40 posto, gotovo dva puta više od globalnog rasta u istom razdoblju. Usprkos tome, danas je rast hrvatskog gospodarstva od početka stoljeća zamjetno niži i od globalnog i od prosjeka Europske unije. Zato ćemo se pozabaviti i pitanjem koji su to uzroci doveli do brzog rasta i onda do zaostajanja koje je uslijedilo baš kao i koje su to promjene u modelu rasta između prvog i drugog desetljeća te njihove posljedice na potencijalni budući rast gospodarstva.

Cilj Foruma je upoznati domaće i strane investitore s mogućnostima u Hrvatskoj te unaprijediti suradnju financijskih institucija regije i razmijeniti iskustava u suzbijanju i ublažavanju posljedica raznih kriza – geopolitičkih, energetskih, inflacijskih itd.

U financijskom dijelu Forum se bavi analizom kretanja kamata, utjecajem inflacije na kreditni portfelj i kamatne stope te održavanjem likvidnosti i stabilnosti. Pred bankama je pitanje kako podržati razvoj malih i srednjih poduzeća te koje inovativne usluge i proizvode mogu ponuditi. Jedna od tema je i održivo financiranje koje treba osigurati dugoročnu održivost gospodarstva, društva i okoliša. Mnogi investitori, banke i druge financijske institucije prepoznaju potencijalna prilike i rizike pa prilagođavaju strategije i svoje proizvode kako bi uključili održivost u svoje poslovanje te podržali uvođenje održivih principa u poslovanje svojih klijenata.

Važnu kariku u investicijama preuzimaju fondovi i drugi oblici financiranja projekata i rasta poduzeća. Predstavnici fondovske industrije predstavljaju kako savladati rizike ulaganja u tvrtke te kakve su mogućnosti investiranja u start-up tvrtke i projekte rizičnog kapitala.

Među glavne teme investicijskog dijela Foruma uvrstili smo i pregled najuspješnijih investicija i priče uspješnih tvrtki, kako i gdje tvrtke koje posluju u regiji vide prilike za rast, ulaganja, integracije te koji su im planovi. Zato požurite s prijavom jer je broj mjesta ograničen.