[Invest in Novska] Batinić: U posljednje dvije godine Hrvatska broji četiri milijarde eura stranih ulaganja

Novska, taj brzorastući grad koji se na prvi pogled čini tako malim, a skriva ogroman potencijal za daljnji rast i razvoj kako u gaming sektoru tako i u drvnoj, ali i metalnoj industriji uistinu je odličan primjer kako manji hrvatski gradovi kada nađu dobru i kvalitetnu nišu mogu biti uspješni i globalno poznati pa samim time i konkurentni.

- Ova mala sredina zaista predstavlja dio Hrvatske u koju se može ulagati unatoč činjenici da su malobrojni vjerovali 2018. godine da ćemo uspjeti. Novska je primjer da se u Hrvatskoj, ali i u Slavoniji može i mora uspjeti – rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te ujedno i bivši gradonačelnik Novske na konferenciji Invest in Novska koja se održava u poduzetničkom inkubatoru Pismo u ovom slavonskom gradu.

Ministar se osvrnuo na ‘deseti uzastopni kvartal gdje ostvarujemo gospodarski rast‘ ističući najnižu stopu nezaposlenosti u Hrvatskoj te je naglasio da je Novska ‘zaista primjer koliko je kohezijska politika učinila da se urbano regenerira‘ ovaj grad.

Zašto ulagati u Novsku objasnila je i ravnateljica razvojne agencije NORA Vida Iličić.

- Novska je grad koji ima jasnu viziju i koji zna kamo ide, ona brendira sebe i sve svoje tvrtke i sve svoje institucije u jednom smjeru, želi biti otvoreni grad i želi biti otvorena za nove tehnologije, nova iskustva, doživljaje i svakako otvorena za nove investicije – rekla je Iličić pritom govoreći i da geografska pozicija ovog grada igra veliku ulogu u razvoju, no naravno ne smiju se tu zaboraviti niti poticaji koje država i jedinice lokalne samouprave pružaju za mlade poduzetnike kako bi pokrenuli nešto svoje i ostali u Novskoj.

- Novska stvara ekosustav, umrežava tvrtke i ustanove da idu u istom smjeru – zaključila je Iličić.

Osim prezentacija i govora o tome zašto investirati u ovaj slavonski gradić današnju je konferenciju obilježio i panel na kojem se okupilo čak sedam sugovornika. Na panelu su sudjelovali Bojan Batinić¸ ravnatelj uprave u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu, Ivan Vidiš, državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Zrinka Raguž, državna tajnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Andreja Šeperac, ravnateljica javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Tomislav Radoš, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore te Ante Janko Bobetko, zamjenik predsjednika uprave tvrtke HAMAG BICRO.

Batinić i Vidiš naglasili su sinergiju kao najvažniju stavku kod privlačenja ulagača, a prema podacima koje je iznio Batinić, otkad statistika prati strana ulaganja do ove godine je prikupljeno čak 43 milijarde eura stranih investicija, dok samo u posljednje dvije godine Hrvatska broji četiri milijarde eura stranih ulaganja. Također, kako tvrdi državni tajnik, u prvom je tromjesečju ove godine zabilježeno gotovo milijarda eura stranih ulaganja.

- Sinergrija je tu ključna. Mi smo ti koji će animirati investitore, no kada dođe do same implementacije onda nastupe jedinice lokalne samouprave. Zato za svaku investiciju mora postojati čvrsta suradnja države i jedinica lokalne samouprave – rekao je Batinić.

Batinić se osvrnuo na privlačenje stranih radnika rekavši i da uvoz stranih radnika za sada funkcionira, no sada se treba raditi na tome da se dovede kvalificirana radna snaga.

- Naše stanovništvo ima iznadprosječno razvijene digitalne vještine tako da imamo potencijala za razvoj ICT sektora. Želimo se predstaviti kao vrlo atraktivno mjesto za rad s vrlo atraktivnim plaćama – poručio je Batinić ističući pritom da je Hrvatska konkurentna, a kao pozitivan primjer konkurentnosti je spomenuo i dolazak tvrtke Jabil u Osijek.

Raguž je pak poručila da su zadovoljni s vrstama ulaganja i regionalnom podjelom ulaganja, a kako kaže, uloga države je ključna u usmjeravanju investicija.

- Ono što je zanimljivo istaknuti kao novinu je Integrirani teritorijalni program (ITP) koji će kroz 160 milijuna eura poticati industrijsku tranziciju i pravilnu tranziciju – rekla je Raguž.

Šeperac je izjavila da upita od stranih investitora trenutno ima mnogo, a pravila o tome tko ulaže gotovo da i nema, od Kine do Europe, svi žele u Sisačko-moslavačku županiju i u Novsku. A zašto baš u ovu županiju, a ne u drugu? Šeperac tu ističe da je stvar u razvojnoj strategiji jer, dok su županijske razvojne strategije prije nekoliko godina bile gotovo identične, sada im se posvećuje posebna pažnja i poseban trud jer ono što je sada najvažnije je – privući investitore.

- Mi nismo krenuli u gaming i nismo izgradili ovaj inkubator jer smo eto htjeli nego su nam naši startupovi rekli da im je to potrebno, baš kao i prostor i kvalitetna radna snaga – rekla je Šeperac dodajući pritom da im je sada glavni cilj obrazovati i zadržati visokokvalificirane mlade ljude.

Što se tiče europskog konteksta, tvrdi Ressler, važno je da ‘ako EU želi ostati najbolje mjesto za život na svijetu mora biti konkurentnija i mora shvatiti da se ništa neće pokloniti nego se za sve to moramo sami izboriti i činjenica je da postoje sredstva za digitalnu i zelenu tranziciju‘.

- Kada vidimo gdje smo bili 2019. godine vidimo da smo impresivni i da imamo značajne gospodarske rezultate – kazao je Ressler dodajući da se u budućnosti fondovi generalno moraju koristiti na još pametniji način te da se i dalje mora raditi na stvaranju dodatne vrijednosti bez nekog ‘ušminkavanja‘ ruralnih područja.

Bobetko je okupljenima u Novskoj poručio da je ovaj poduzetnički grad na ‘jako dobrom putu po konkurentnosti‘ te je istaknuo da postoji suradnja s mnogim zemljama, pa čak i s Indijom kao rastućim gospodarstvom.

- HAMAG BICRO potiče i savjetodavno i konkretno u financijskom djelu od same razrade ideje preko istraživanja i razvoja, komercijalizacija i kasnije internacionalizacije – objasnio je Bobetko.

I dok se ideja Grada Novske da postane središte gaming industrije u Hrvatskoj 2018. godine za pojedince bila ‘luda‘, Radoš je pak zaključio da generalno ponekad treba biti lud, a baš kao što u Novskoj postoji mnogo dostupnih sredstava za gaming, tako sada treba vidjeti tko se u Hrvatskoj sljedeći može postaviti kao vodeći u nekom drugom sektoru – recimo u zelenoj tehnologiji ili možda u nečem desetom.