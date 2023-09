Invest in Novska: Gaming tvrtke u Novskoj prošle godine uprihodile čak 820 tisuća eura

Gaming tvrtke u Novskoj, hrvatskom središtu ove industrije, protekle su godine uprihodile čak 820 tisuća eura. Podaci su to koje je iznijela Ivana Matanović, zamjenica ravnateljice javne uprave Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije na konferenciji Invest in Novska održane u prostorijama poduzetničkog inkubatora Pismo.

Prema njenim riječima, od ukupno 150 gaming tvrtki u Hrvatskoj, više od 50 posto se nalazi u Novskoj. Iako brojka od 820 tisuća nije pretjerano velika, većina startup tvrtki u Novskoj zapošljava svega jednu ili dvije osobe pa su ove brojke itekako značajne.

- Neke od njih su ostvarile i rast od 300 posto u odnosu na protekle godine, no važno je napomenuti da se tu radi o startupovima – rekla je Matanović dodajući pak da je ovaj inkubator, kada bi se obuhvatile brojke svih startupova koje ga sačinjavaju, peti u Hrvatskoj po ostvarenim prihodima u gaming industriji.

Matanović je sudjelovala na panelu ‘Uspješni primjeri poslovanja u Hrvatskoj‘ koji je, uz nju, okupio i Tomislava Bosilja, direktora tvrtke Sano za jugoistočnu Europu, Ivana Buntića, načelnika Tomislavgrada, Marka Crnojevića, tehnološkog direktora tvrtke Ante Mijić-Quercus, Ljiljanu Šapinu, članicu Uprave Podravke te Petra Šimića, direktora tvrtke Grad Export.

Bosilj, čija tvrtka ima već 27-godišnju tradiciju na hrvatskom tržištu, je na panelu istaknuo da je ključ uspjeha inovativnost, a kako kaže, investitori su prije svega poduzetnici pa tako investiraju u uspješnost i tu je važna jednostavnost i brzina provedbe.

- Mogućnosti za investicije su velike, a investicije su nužne za održavanje konkurentnosti – rekao je Bosilj dodajući da se cijelo vrijeme govori o nedostatku radne snage pa se onda treba fokusirati na automatizaciju kako tvrtke ne bi toliko osjetile manjak radne snage.

Crnojević je pak poručio da je i za uspješnost i za konkurentnost važno ulagati u nove strojeve i nova postrojenja kako bi podigli kvalitetu samog proizvoda.

- Sigurnost i znanje u poslu trebaju biti iznad svega i moramo biti sigurni u ono što radimo i što proizvodimo kako bismo stvorili siguran i stalan odnos s kupcima, a morate biti i ukorak s vremenom – zaključio je Crnojević.

Da je u poduzetništvu najvažnije biti brži od drugih te da treba pratiti trendove, ali i ono što drugi rade potvrdio je Šimić naglasivši sinergiju kompanije s državom.

- Imamo tu sreću da smo dio Europske unije pa je mnogo lakše osigurati investicije – rekao je Šimić.

Inovativnost kao glavni sastojak za uspjeh je navela i Šapina naglasivši pritom i istraživanje i razvoj, a Podravka, kaže, upravo zato kontinuirano osluškuje tržište te uvodi nove tehnologije kako bi bili napredovali i bili ukorak s vremenom. A da se Tomislavgrad može ugledati na Novsku potvrdio je Buntić istaknuvši pritom sličnosti između ove dvije male sredine.

Posljednji dio konferencije obilježio je panel ‘Kako stvoriti poticajno okruženje za investicije unatoč preprekama‘ na kojem su govornici bili Martina Dragičević, direktorica za regulatorne poslove i EU fondove u A1 Hrvatska, Milan Horvat, savjetnik u tvrtki FIMA, Aleksandar Gavrilović, suosnivač i direktor tvrtke Gamechuck, Boženka Spahić, pročelnica UO za gospodarstvo i poljoprivredu, Predrag Tutić, partner u konzultantskoj tvrtki za nekretnine CBS International te Irena Weber, direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

- Investicijska se klima znatno poboljšala – rekao je Tutić koji je kao glavni razlog za to naveo ulazak u shengen te eurozonu, a kako je rekao, ‘važan je događaj bio i podizanje kreditnog rejtinga‘ gdje su već počeli interesi stranih investitora.

- Ništa se ne može dogoditi preko noći, treba proći vremena, no uistinu smo napredovali pogotovo gledajući ostale zemlje u regiji – objasnio je Tutić koji je pak istaknuo da bi investicijski gledano ova godina mogla biti rekordna po pitanju nekretnina.

Weber je pak istaknula da su vidljivi svakodnevni pomaci na bolje, no da nije jednostavno raditi na tržištu od 3,8 milijuna ljudi i na nekom puno većem. Pa zato, kaže, ‘moramo biti kvalitetniji i brži od drugih‘, a naglasila je i da je vrijeme da počnemo cijeniti i poticati izvrsnost. Horvat je se također dotakao teme o malom tržištu, no on je naglasio da mi nismo ‘malo tržište od 3,8 milijuna ljudi‘.

- Mi smo tržište Europske unije te smo samim time tržište od pola milijarde stanovnika. Nismo samostalni – rekao je Horvat naglašavajući da investitori dolaze u Hrvatsku upravo zato jer je onda dio Europske unije.

A upravo ti investitori koji dolaze traže i povrat investicije te se Novska pokazala kao dobar smjer. Sada se samo čeka kada će doći neka globalna kompanija i napraviti akviziciju hrvatske gaming tvrtke. Tako barem smatra Gavrilović koji je rekao da je ‘exit‘, odnosno prodaja startupa jedna od najčešćih budućnosti za gaming startupove jer nažalost u Hrvatskoj ne postoji izdavač videoigara nego se moraju potpisivati ugovori sa strancima.

- Kada bi ih bilo onda bi gaming kompanijama bilo lakše poslovati u Hrvatskoj, no sada se najčešće samo žele prodati – rekao je Gavrilović dodajući da su potrebna veća sredstva za razvoj videoigara.

No neovisno o tome, Novska i dalje radi impresivne stvari, a kako je rekla Spahić radna snaga u ovom inkubatoru nije samo iz Novske te nije samo iz Hrvatske, nego i iz susjednih država, a ništa od toga ne bi bilo kakvo sada jest da nije bilo tvrtke A1 Hrvatska jer upravo su oni, kaže Dragičević, doveli optičku mrežu i 5G, a sada se već govori i o 6G pa kako Novska želi biti lider u gamingu tako i A1 želi biti tehnološki lider u Hrvatskoj.

Za cijelu galeriju kliknite na fotografiju u članku.