Lider dodjeljuje pet stipendija za ‘Program osnaživanja‘

Djela, a ne riječi! Ova poznata rečenica češće bi nam trebala biti na umu kad govorimo o društvenim problemima i njihovim potencijalnim rješenjima. A među one za koje i dalje tražimo upravo to – djela – ubraja se problem upitne ravnopravnosti žena i muškaraca u poslovnom svijetu. Iako bismo voljeli da to ne moramo reći, i dalje tražimo načine na koje bismo osnažili položaj žena u biznisu i povećali njihovu zastupljenost na pozicijama visokog menadžmenta.

Imajući upravo to na umu – da se i dalje treba fokusirati na problem, ali i da njegovo rješenje nećemo dobiti tako da jedanput na godinu (8. ožujka) govorimo o (ne)jednakosti – Lider već godinama organizira konferenciju ‘Žene u biznisu‘. I ove ćemo godine prosinac obojiti u ljubičasto, pokazati primjere ‘onih koje mogu‘ i okupiti žene koje su pokazale da mogu stajati rame uz rame muškim kolegama.

No, ovu godinu cijela priča o ženama u biznisu dobiva dodatak! Kako bismo ponudili zaista opipljivo rješenje i pridonijeli rješavanju problema, u sklopu konferencije, koja se održava 7. prosinca u zagrebačkoj Laubi, Partus akademija i Lider media provode ‘Program osnaživanja‘ – za žene u srednjemu menadžmentu.

O čemu je riječ

Ovaj program temelji se na metodologiji New Code Leadership i koristi se tehnikama i alatima iz područja psihologije, osobnog rasta i razvoja, psihoterapije te NLP-a. U edukacijskom i praktičnom dijelu polaznice svladat će tehnike i alate koje će moći primijeniti u napredovanju na visoke menadžerske pozicije koje odgovaraju potrebama tržišta rada.

‘Program osnaživanja‘ provodi se u deset modula od kojih svaki traje tri školska sata, počevši od 29. rujna do 1. prosinca 2023. Prvi i posljednji modul održavaju se uživo u Partus akademiji (Selska cesta 137, Zagreb), a ostali online, s pomoću aplikacije Zoom.

SADRŽAJ PROGRAMA PO MODULIMA 1. modul: Uvodna radionica postavljanja ciljeva i definiranja osobnih i poslovnih vrijednosti Prepoznavanje i definiranje osobnih i poslovnih ciljeva Identifikacija ključnih vrijednosti i njihov utjecaj na odlučivanje Tehnike za postavljanje SMART ciljeva Važnost konzistentnosti osobnih i poslovnih vrijednosti 2. modul: Razvoj samopouzdanja i samopoštovanja Razumijevanje razlike između samopouzdanja i samopoštovanja Tehnike za jačanje samopouzdanja Prepoznavanje i prevladavanje negativnog unutarnjeg dijaloga Važnost samopoštovanja u poslovnom okružju 3. modul: Jasna i efikasna komunikacija Osnove aktivnog slušanja i povratne informacije Tehnike za jasno izražavanje ideja i misli Prevladavanje komunikacijskih zapreka Kako efikasno komunicirati u konfliktnim situacijama 4. modul: Pregovaranje i osobni PR Osnovne tehnike i strategije pregovaranja Važnost pripreme u pregovaranju Kako izgraditi i održavati osobni brend Učinkovite strategije umrežavanja i izgradnje odnosa 5. modul: Upravljanje stresom i razvoj mentalne čvrstoće Prepoznavanje uzroka stresa i njihova utjecaja Tehnike upravljanja stresom i opuštanja Razvijanje otpornosti na izazove i pritiske Važnost mentalne čvrstoće u poslovnom svijetu 6. modul: Upravljanje promjenama Prepoznavanje faza promjene i njihova utjecaja Tehnike za prilagodbu na promjene Kako voditi timove kroz proces promjene Prepoznavanje i upravljanje otporom prema promjenama 7. modul: Rješavanje mentalnih zapreka i ograničavajućih uvjerenja za poslovni uspjeh Identifikacija i analiza ograničavajućih uvjerenja Tehnike za prevladavanje mentalnih zapreka Kako transformirati ograničavajuća uvjerenja u osnažujuća Važnost fleksibilnosti mišljenja za poslovni uspjeh 8. modul: Odnos prema novcu i financijama Razumijevanje vlastitog odnosa prema novcu Osnovna financijska pismenost i planiranje Kako postaviti financijske ciljeve i pratiti ih Razumijevanje rizika i ulaganja 9. modul: Ravnoteža između poslovnog i privatnog života (work-life balance) i postavljanje granica Prepoznavanje znakova neravnoteže između posla i privatnog života Tehnike za uspostavu ravnoteže Važnost postavljanja granica u poslu i osobnom životu Kako komunicirati i održavati postavljene granice 10. modul: Ponavljanje i izrada plana za budućnost Revizija naučenoga u prethodnim modulima Izrada konkretnoga akcijskog plana za budućnost Postavljanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Strategije za održavanje i nadogradnju stečenih vještina

Što ovime želimo postići

S obzirom na to da su žene često prekritične prema sebi i katkad nemaju dovoljno samopouzdanja kako bi se gurale jednako kao muškarci, cilj je ovoga programa omogućiti im da steknu vještine, znanje i samopouzdanje potrebne za uspjeh u poslovnom svijetu.

Upravo povećanje samopouzdanja i samopoštovanja može imati ključnu ulogu u napretku. Osim toga, cilj je edukacije utjecati na razvijanje naprednih komunikacijskih i pregovaračkih vještina, postići ravnotežu između posla i privatnog života uz očuvanje visoke razine produktivnosti, naučiti upravljati emocijama, stresom te izgrađivati mentalnu čvrstoću.

Također, ideja je pomoći ženama da definiraju što za njih znači uspjeh, da prepoznaju svoja postignuća i slave svoje trijumfe te izgrade uspješne strategije, tehnike i alate za suočavanje s neizvjesnosti i promjenama.

Takvim pristupom program ‘Žene u biznisu – program osnaživanja‘ ima potencijal ne samo transformirati profesionalne živote žena nego i ostaviti trajan pozitivan utjecaj na njihovu cjelokupnu dobrobit i samopouzdanje.

Kako se prijaviti

Zainteresirane kandidatkinje mogu se prijaviti na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. slanjem osobnih podataka (ime i prezime, godina rođenja, tvrtka, funkcija, broj za kontakt) te motivacijskog pisma u kojem će naznačiti koja područja osobnih i poslovnih kompetencija i vještina žele razvijati. Prijave se zaprimaju do 18. rujna 2023.

Kandidatkinje će odabrati predavačice u ‘Programu osnaživanja‘ Mirta Fraisman Čobanov, EMCC accredited leadership coach & mentor, Henley MBA, psychodrama therapist, NLP trainer, i Nataša Jeličić, mag. oec., pred., group & team coach, NCL coach, NLP pactitioner.

Osim u sklopu ‘Programa osnaživanja‘, polaznice će imati priliku povezati se s najmoćnijim ženama hrvatskoga biznisa na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji ‘Žene u biznisu‘ koja će se održati 7. prosinca.

Tradicionalna konferencija ‘Žene u biznisu‘

Da će na konferenciji zaista biti najmoćnije žene, jamčimo svojim tradicionalnim izborom najmoćnijih žena hrvatskoga biznisa. Kao i obično, na ovogodišnjoj ćemo konferenciji, osamnaestu godinu zaredom, objaviti Liderov popis 300 najmoćnijih žena. Liderovom konferencijom ‘Žene u biznisu‘, koju organiziramo trinaestu godinu zaredom, želimo predstaviti i istaknuti iskustva uspješnih poslovnih žena u Hrvatskoj.