Lider Invest: Karlovac je sredina koja je zadržala i sačuvala industriju

I ove godine krenuo je ciklus investicijskih foruma Lider invest čiji je cilj promicanje proizvodnih investicija koje otvaraju nova radna mjesta, povećavaju izvoz i stvaraju dodanu vrijednost. Ove godine, deveti investicijski forum je startao u Karlovcu u kinu Edison.

Miodrag Šajatović, glavni urednik poslovnog tjednika Lider otvorio je Invest pozdravnim govorom u kojem je rekao da je bez obzira na rezultate izbora, biznisu potrebno stabilno vrijeme.

– Sve firme su jednake, ali neke su ‘jednakije‘. To su one iz industrijskog sektora i one koje idu u proizvodne investicije. Od svih generatora rasta, a to su osobna potrošnja, državna potrošnja, investicije i izvoz, najvažnije su investicije i to proizvodne. Nagrađujemo i predstavljamo primjere dobrih investicija i cijelu zajednicu na taj način upućujemo što treba promovirati – rekao je uvodno Šajatović.

Dodao je kako je Lider invest krenuo 2016. godine te da je do danas dodijeljeno 87 investicijskih nagrada kroz osam završnih konferencija.

– Trenutno je otvoren i deveti natječaj koji traje do 15 svibnja – dodao je Šajatović nakon čega je predstavio prošlogodišnje pobjednike, uvjete natječaja, kategorije kao i stručni odbor koji je odgovoran za biranje pobjednika.

Damir Mandić, gradonačelnik Grada Karlovca rekao je kako Karlovac ima svoju industrijsku tradiciju ali da je tu i proizvodnja mesa, mlijeka, kruha, piva kao i oružja.

– To znači da imamo sve za preživjeti – našalio se gradonačelnik Karlovca. Dodao je kako je potrebno naglašavati i isticati uspješne primjere u investicija i tvrtki u RH.

– Ima puno toga dobroga što nikada ne ugleda svijetlo dana, a pogotovo kada govorimo o gospodarstvu i industrijsku proizvodnji. Svi mi trebamo davati na značenju i isticati dobre i pozitivne primjere koje trebaju stvarati jednu proizvodnu i zdravu investicijsku klimu – rekao je Mandić.

Martina Furdek-Hajdin, županica Karlovačke županije je naglasila kako je su oni sredina koja je zadržala i sačuvala industriju te je dodala kako gotovo 50 posto stanovnika radi u industriji.

– Gospodarski sektor zahtijeva hrabrost, znanje i odvažnost u vrlo nemilosrdnom tržištu. Mala smo država i moramo se nametnuti kvalitetom, a ne količinama i mislim da u tome uspijevamo – rekla je.

Što se potpora tiče, naglasila je kako Grad ne može pratiti velike potpore za srednje i velike poduzetnike, ali da je veliki korak napravljen u građevinskom sektoru što se izdavanja dozvola tiče.

– Više se ne čeka, građevinska kao ni uporabna dozvola. Iako investicija nije samo gradnja, ipak se gradnja najviše vidi i najviše se prepoznaje i u tom djelu smatram da postoji veliki prostor za unaprjeđenje i na nacionalnoj i na lokalnoj razini. Mislim da smo postigli jedno respektabilno povjerenje i da poduzetnici ima osjećaj podrške s naše strane – dodala je.

Zaključila je kako položaj Županije daje veliki potencijal koji još uvijek nije u potpunosti iskorišten te da je obaveza na kojoj se mora raditi.

Nakon pozdravnih i uvodnih govora, profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu održala je kratko predavanje o izazovima poslovanja u nestabilnim vremenima, nakon čega slijedi panel ‘Kako unaprijediti investicijsku klimu u Karlovačkoj županiji.