‘Prezanimljivo da bi se propustilo‘: Održana Liderova edukacija o kompanijskoj kulturi

Sudionici su, između ostalog, učili iz konkretnih iskustava edukatorica te su shvatili kakav utjecaj nove regulative u području radnih odnosa imaju na organizacijsku kulturu i pripremu za budućnost rada

Kompanijska kultura proteklih je godina postala važnija od strategije i to zbog promjena na tržištu rada, različitih generacija, rada od kuće pa na kraju i sve većeg broja stranih radnika. Na HR-ovcima je sada da rade na kompanijskoj kulturi kako promjene ne bi skupo koštale poduzetnike.

Kako bi osvijestili da je kultura točka diferencijacije te da snažno utječe na poslovanje, Lider je danas u Wespa Spacesu u Zagrebu okupio HR-ovce i zaposlenike iz raznih tvrtki i organizacija kako bi na jednom mjestu izmijenili vlastita iskustva te naučili važnost jasnoće kulture u tvrtki kao i važnost definiranih poluga promjene i željenih ponašanja. Također, sudionici su, između ostalog, učili iz konkretnih iskustava edukatorica te su shvatili kakav utjecaj nove regulative u području radnih odnosa imaju na organizacijsku kulturu i pripremu za budućnost rada.

Sama edukacija počela je s upoznavanjem predavačica, Nine Butić Ivanković i Danijele Capan, sa sudionicima te predstavljanjem hrvatske kulture u usporedbi s drugim državama.

– Kultura su obrasci ponašanja u nekoj organizaciji. Npr. kada netko pogriješi tražimo krivca ili kada netko pogriješi tražimo zajedničko rješenje. To je razlika između dobre i loše kulture – definirala je Butić Ivanković koja je dodala da samo 20 posto organizacija koje rade velike promjene postigne željene ciljeve.

Ukupno 23 sudionika okupilo se na Liderovoj edukaciji kako bi razmijenili dobre i loše prakse iz vlastitog iskustva jer je, kako se moglo čuti, tema ‘prezanimljiva da bi se propustila‘. Predavačice su jedan dio edukacije posvetile i organizacijskim vrijednostima koje bi, kako tvrde, trebale biti dio identiteta kompanije.

– Kad god je potrebno donijeti neku odluku, a ne znate kako, organizacijske vrijednosti su nam putokaz. Isto vrijedi i za krize. Na krize nitko nije u potpunosti spreman, a za njihovo rješavanje se treba nositi organizacijskim vrijednostima – rekla je Butić Ivanković dodajući da vrijednosti podržavaju misiju i viziju i odražavaju ono što kompanija ključno vrednuje.

Nadalje, predavačice su istaknule da te vrijednosti vode zaposlenike u onom što je važno i filter su za donošenje odluka. Uz to, organizacijske vrijednosti bi trebale opisati kako se pojedinci odnose prema poslu. Buntić Ivanković je istaknula i da se kultura dijeli na ono što je vidljivo i ono nevidljivo napominjući da se u nevidljivom dijelu nalaze zajednička uvjerenja i proklamirane organizacijske vrijednosti dok su vidljivi dijelovi zajednička struktura, procesi, sustavi i simboli, odnosno obrasci zajedničkog ponašanja.

Kako bi bolje utvrdili, odnosno definirali vrijednosti, sudionici su nakon ‘teorijskog dijela‘ podijeljeni u skupine te su praktičnim radom, s ljudima iz različitih kompanija, determinirali korisna, ali i ograničavajuća, uvjerenja, ponašanja koja nastaju iz tih uvjerenja te posljedice te prakse.

Simpatična je to bila vježba na Liderovoj edukaciji u Wespa Spacesu gdje su se razmjenjivale ideje i pokazivala kreativnost. Ova cjelodnevna edukacija sudionicima je omogućila da konkretiziraju apstraktan pojam kompanijske kulture te nauče mehanizme koji utječu na njezin razvoj.

– Očekujem da sudionici danas s ove edukacije u svoje tvrtke odu sa spoznajom da organizacijska kultura nije nešto neuhvatljivo što nam se događa, već da možemo i trebamo njome aktivno upravljati. Kako bi rekao Armin Trost ‘don‘t change the culture by changing the culture‘. Promjena organizacijske kulture traži holistički pristup, nije dovoljno staviti samo nove postere na zidove već moramo preispitati kako naši sustavi, procesi i struktura podržavaju ili otežavaju željenu organizacijsku kulturu što smo i pokazali kroz primjere. Imamo kvalitetnu razmjenu iskustva te nam je želja da svatko dobije nešto što već sutra može početi primjenjivati u svojoj organizaciji – zaključila je Danijela Capan.