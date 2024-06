U gaming centru naučene vještine primjenjuju se i izvan razvoja videoigara

U središtu razvoja videoigara u Novskoj sve je više poduzetnika, obrtnika i startupovaca, no ne bave se svi isključivo razvojem videoigara, već naučene vještine koriste u različitim drugim industrijama i sektorima. Jedna od njih je i Josipa Bencek, osnivačica tvrtke Grow, koja se, osim što proizvodi alate za razvoj videoigara, bavi i digitalizacijom različitih javnih ustanova i poduzeća. Tijekom jučerašnje konferencije ‘Invest in Novska‘ Bencek je s mnogobrojnim okupljenim sudionicima na okruglom stolu ‘Novska – moj novi dom‘ podijelila svoju priču. Vidjevši oglas za edukaciju o razvoju videoigara u Novskoj odlučila je doći (i ostati) u gradu gdje gaming industrija cvjeta već više od šest godina.

– Supruga i mene zanimala je gaming industrija, kreativni posao radili smo i prije, ali nismo znali što bismo htjeli raditi. Danas, šest godina kasnije, mogu reći da radim posao iz svojih snova. Od edukacije za razvoj videoigara koja je trajala šest mjeseci, sada imamo tvrtku Grow koja zapošljava desetak ljudi i razvija se u smjeru kakav želimo. Želimo biti najbolji u tome što radimo, iako to nisu videoigre, nego i gejmificirani proizvodi, te primjena naučenih znanja na neke druge sektore i srodne industrije – opisala je svoj poduzetnički put Bencek, koja smatra da Novskoj nije cilj vratiti ljude nego dovesti novi kadar.

– Mi smo vidjeli Novsku kao grad-potencijal gdje možemo stvarati ovdje ono što želimo, zajedno s drugim ljudima – dodala je Bencek.

Predstavljanje investitorima

Kada se govori o Novskoj, da nije riječ samo o igranju i programiranju videoigara potvrdila je i Andreja Šeperac, ravnateljica JU regionalni koordinator SMŽ, nositelja projekta gaming centra u Novskoj.

– Naši korisnici dobiju osnovna znanja, a na njima je hoće li nastaviti to raditi ili ne – rekla je Šeperac, opisujući pritom aktivnosti koje rade kako bi predstavili gaming centar široj javnosti, ali i potencijalnim investitorima.

– Moramo predstaviti ono što imamo, a ne čekati investitore da dođu. Cijela Banovina mogla bi biti investicijsko područje, u svaki dio županije su investitori dobrodošli i veći postotak potpora u ovaj dio Hrvatske o tome svjedoči – dodala je Šeperac.

Vizija nekoliko ljudi, ali i sinergija – nukleus oko kojega sve sve širi – malo su svjetlo koje vizijom i radom može otvoriti mnoge mogućnosti, rekla je to Krunoslava Kosina-Milutinović, projekt menadžerica u sisačkoj tvrtki Applied Ceramics koja proizvodi rezervne dijelove za čipove i jedna je od rijetkih tvrtki u Hrvatskoj koja sto posto svojih proizvoda izvozi. To je prepoznao i Lider dodijelivši Applied Ceramicsu ove godine nagradu za najbolju investiciju koja je najviše doprinijela izvozu.

– Vjetar u leđa uvijek trebaju dati domaći investitori, jer su efekti zadržavanja radnih mjesta i otvaranja novih brži. Dovođenje izravnih stranih investicija je proces koji traje i košta te na kojemu se ciljano treba raditi. Sisak nažalost još nije specijaliziran, a je Novska hrvatski primjer lokalne samouprave koja se strateški opredijelila što želi. Strategija je nešto dugoročno, duže od mandata. Ali Novska razmišlja i o diverzificiranju, da nije sve samo u gaming industriji, paralelno pazeći na tradicijske industrije koje postoje u gradu, od metalne do drvne industrije. Također, paralelno se u Novskoj radi balans privatnog i poslovnog života jer svi znamo da je jedino to dugoročno održivo, a to je ulaganje i investiranje u veći broj vrtića – rekla je Kosina-Milutinović.

Kvaliteta, ne kvantiteta

Metalna industrija u Novskoj prepoznata je kao grana koja ima perspektivu i budućnost, rekao je to za okruglim stolom Zlatko Redžić, direktor novljanske tvrtke Metaflex s 60-godišnjom tradicijom, koja je tijekom godina doživjela restrukturiranje i danas aktivno zapošljava nove ljude.

– Kada smo došli u Novsku kao investitori, podrška lokalne zajednice je bila načelna, sve dok nismo obećano počeli provoditi u djelo u rekordnom vremenu. Onda je ta podrška postala konkretna – svaki upit koji smo imali prema instituciji bio je odrađen u rekordnom vremenu, neke stvari i prije naših očekivanja – opisao je svoje iskustvo Redžić.

Poduzetničkih prilika ne manjka čak ni u Vinkovcima gdje je sjedište tvrtke Grad-Export koja proizvodi dekorativne panele za ulazna vrata, a čiji je direktor Petar Šimić za okruglim stolom naglasio važnost investiranja, odnosno reinvestiranja.

– Novska je mali grad, ali grad vrijednih ljudi. U poduzetništvu je najvažnije investiranje, odnosno reinvestiranje. Bez sinergije lokalne i regionalne samouprave te države, tog investiranja ne bi bilo u tolikom obujmu. Imamo sreću da se svi krajevi Slavonije razvijaju, u Vinkovcima imamo dobar geopolitički položaj jer smo blizu svih granica, autocesta. No nismo blizu Zagreba i bez investiranja i novih tehnologija bilo bi nam jako teško– rekao je Šimić, napomenuvši pritom da bez toga niti njegova tvrtka ne bi mogla izvoziti 97 posto svog proizvodnog asortimana.

– Nije nam važna kvantiteta investitora, mnogo je važnija kvaliteta investitora i onoga što će se raditi. U Vinkovcima imamo poduzetničku zonu veličine milijun kvadrata, ali u taj prostor nećemo pustiti u neke manje profitabilne djelatnosti u kojima su niski osobni dohoci. Gledamo kako to rade Osijek i Novska – dodao je Šimić.

Mali gradovi velikih potencijala

Na pitanje moderatorice panela, Liderove novinarke Ksenije Puškarić, o tome što Pleternica nudi poduzetnicima koji su tamo i koji će tek doći te što Pleternica može naučiti od Novske, Marija Šarić, gradonačelnica Pleternice, objasnila je tijekom okruglog stola da su im, kao i Novskoj, investitori na prvome mjestu.

– Kada dođu, ostavljamo sve drugo po strani i posvećujemo se samo njima. Mali smo gradovi s velikim potencijalima, ali bez radnih mjesta nema napretka. Ako ne vozimo svi zajedno u velikom pravcu, onda je jako teško – rekla je Šarić.

U završnom dijelu konferencije svoj osvrt na izlaganja i panele dala je Vida Iličić, ravnateljica Razvojne agencije Grada Novske (NORA-e), zaključivši da Novska, ali i cijela Hrvatska, imaju sve potrebno za kvalitetan poslovni i privatni život.

– Hrvatska je prekrasna zemlja, ima bezbroj prilika za uspjeh i za napredak, velike su prilike i iz EU i iz Vlade RH, ali i na lokalnoj razini. Vrlo je bitno kako se i što radi na lokalnoj razini, što pokazuje primjer Novske koja ima odličan tim ljudi koji znaju što hoće i kuda idu, ali ono najbitnije, znaju, vole i vjeruju u ono što rade – rekla je Iličić.