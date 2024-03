Koliku će zatvorsku kaznu dobiti Sam Bankman-Fried? Tržište polaže svoje oklade

U četvrtak će Sam Bankman-Fried i njegova obitelj napokon čuti riječi koje su mjesecima očekivali, odluku suca s Manhattana o tome koliko će godina osramoćeni osnivač FTX-a provesti u zatvoru zbog svoje presude u listopadu na sedam optužbi za kriminalnu prijevaru i zavjeru.

Također, još jedna skupina nervozno iščekujuće presudu. Mnoštvo ‘degena’, pojedinaca koji su vrlo skloni riziku i ne boje se prokockati stotine tisuća dolara na okladu za duljinu Bankman-Friedove kazne.

Na kripto tržištu za predviđanje budućih događaja Polymarket, korisnici su se već kolektivno kladili u iznosu od 657 tisuća dolara na ishod. Opcije klađenja uključuju raspone poput manje od 5 godina, 5 do 10 godina, 10 do 20 godina, 20 do 30 godina, do 50 godina ili više.

Dakle, što kladioničari imaju za reći o sudbini Bankman-Frieda? Uglavnom, izgledi bivšeg milijardera izgledaju pesimistično.

Rasponi kazni koji trenutno pokazuju najveću vjerojatnost isplate su 20 do 30 godina, 30 do 40 godina i 40 do 50 godina. Te opcije trguju uz vjerojatnost isplate od 26 i 27 posto.

Izgledi da će američki savezni sudac Lewis Kaplan poslušati molbe odvjetnika Bankman-Frieda i osuđenom zločincu izreći blažu zatvorsku kaznu od šest i pol godina su, naprotiv, nevjerojatno niski, tvrde kripto kockari.

Kladioničarske aktivnosti postavile su izglede da će Bankman-Fried dobiti manje od pet godina zatvora na 1 posto. Oklada da će dobiti 5 do 10 godina zatvora izgleda samo malo optimističnije, s izgledima od 4 posto.

Savezni tužitelji preporučili su ranije ovog mjeseca da se Bankman-Fried suoči s 40 do 50 godina zatvora, degenima se izgleda više sviđa taj broj. Izgledi da će sudac Kaplan biti stroži od tužitelja i izreći kaznu veću od 50 godina su razumljivo niži, na 8 posto.

Iako se stoga čine niskim izgledi da će osramoćeni osnivač FTX-a dobiti iznimno blagu ili oštru kaznu, na to je uloženo najviše novca. Na oklade za koje je prilično vjerojatno da se neće ostvariti, ali još uvijek nude male profitne marže.

Više od 200.000 dolara, uplaćeno je na primjer, da Bankman-Fried neće dobiti kaznu od 5 do 10 godina ili da neće dobiti kaznu od preko 50 godina. Prva bi oklada donijela profitnu maržu od samo 2,5 posto, dok bi druga 7,5 posto