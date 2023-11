Između posla i privatnog života: Što kada tijelo kaže NE

Piše: Mirta Fraisman Čobanov, leadership coach i psihoterepeutkinja

Balans work-life je poput hodanja po žici; traži preciznost, koncentraciju i prije svega ravnotežu između profesionalnih ambicija i osobnih potreba. Svaki je korak nesiguran i svaki trenutak nepažnje može prouzročiti pad. U suvremenom ubrzanom tempu života ravnoteža između posla i osobnog života često je teško ostvariva. Stalan pritisak i izazovi s kojima se suočavamo na poslu mogu uzrokovati da naše tijelo počne slati signale upozorenja, koje često ignoriramo.

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života nije samo moda ili privid socijalne odgovornosti korporacija. To je temeljni aspekt ljudskog blagostanja, stvar koja određuje kvalitetu našeg rada, dubinu naših odnosa i snagu našeg zdravlja. Život u kojem prevladava rad vodi do izgaranja, kroničnog stresa i mnoštva povezanih zdravstvenih problema – od anksioznosti i depresije do srčanih oboljenja i dijabetesa.

Naše tijelo može manifestirati bolest kao posljedicu emocionalnog stresa i neprepoznavanja ili ignoriranja vlastitih emocionalnih i fizičkih potreba. To je osobito vidljivo u kontekstu radnog mjesta, gdje preveliki pritisak može dovesti do zanemarivanja zdravlja. Ne postoji jedinstvena formula za savršenu ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Ona se mijenja s godišnjim dobima našeg života i ritmovima koje diktira osobni razvoj. No, bit je u pronalaženju sklada između vremena provedenog u obavljanju poslovnih zadataka i vremena posvećenog obitelji, prijateljima, hobijima, odmoru i osobnom rastu. Zanemarivanje bilo koje strane može voditi ka narušenom zdravlju, odnosima i smanjenoj produktivnosti.

Znakovi upozorenja

U vrtlogu svakodnevnih obveza često može biti teško prepoznati trenutak kada naša ravnoteža između poslovnog i privatnog života počinje kliziti iz tračnica. Važno je biti svjestan prvih znakova koji upućuju na to da je vrijeme za reakciju i ponovno uspostavljanje ravnoteže.

Jedan od prvih znakova je kronični umor i iscrpljenost. Ako se redovito budite umorni, čak i nakon kvalitetnog sna, to može biti signal da ste preopterećeni. Stalni umor jedan je od prvih znakova da poslovne obveze premašuju vaše kapacitete.

Povećani stres i anksioznost također su jasni pokazatelji. Osjećaj neprestanog pritiska, nervoze ili anksioznosti može ukazivati na manjak balansa. Stres koji proizlazi iz posla može se preliti u osobni život, stvarajući osjećaj konstantne napetosti. Još jedan važan pokazatelj je smanjena produktivnost i motivacija. Ako primijetite da vam je teško koncentrirati se na poslu ili da vaša produktivnost opada, to može biti znak da ste preopterećeni. Ironično, previše rada može dovesti do smanjenja učinkovitosti.

Zanemarivanje osobnih odnosa jasan je znak da posao preuzima previše vašeg vremena i energije. Ako otkrijete da imate sve manje vremena za obitelj, prijatelje ili hobije, osjećate fizičku i emocionalnu iscrpljenost, to su pokazatelji da se ne krećete u dobrom smjeru.

Važnost zdrave prehrane

Fizički simptomi mogu se reflektirati u obliku glavobolja, bolova u mišićima, probavnih problema ili čestih prehlada i infekcija. S druge strane, emocionalna iscrpljenost može se očitovati kao osjećaj apatije, iritacije ili frustracije.

Zanemarivanje vlastitog zdravlja, kao što je preskakanje obroka, nedostatak vježbanja ili ignoriranje zdravstvenih problema, znakovi su da vaša briga o sebi ostaje u sjeni poslovnih zahtjeva.

U uspostavljanju poslovno-privatne ravnoteže ne smijemo preskočiti zdravu prehranu, koja ima velik utjecaj na našu energiju, raspoloženje i performanse. Zdrava prehrana ne samo da podržava naše tjelesno zdravlje, već može biti snažan alat u borbi protiv stresa i izgaranja. Uravnotežen unos makronutrijenata, uključujući proteine, ugljikohidrate i masti, te adekvatna hidratacija osnovni su za održavanje tjelesne i mentalne snage tijekom radnog dana.

Implementiranje prehrambenih strategija kao što su planiranje obroka, priprema zdravih grickalica i pametni izbori jela u restoranima mogu vam pomoći u održavanju zdravlja. Uključivanje više cjelovitih žitarica, svježeg voća i povrća te kvalitetnih proteina u svakodnevnu prehranu može znatno poboljšati razinu energije i koncentraciju.

Prehrambene strategije

Ispravan odabir hrane može biti presudan u uspješnom upravljanju stresom. Nutrijenti poput omega-3 masnih kiselina, koje se nalaze u ribi poput lososa, skuše i srdele, kao i u lanenim sjemenkama i orasima, pomažu u smanjenju upala, koje mogu biti pogoršane kroničnim stresom. B-vitamini ključni su za proizvodnju neurotransmitera poput serotonina, koji regulira raspoloženje, a nalaze se u integralnim žitaricama, mahunarkama, zelenom lisnatom povrću, mesu, jajima i mliječnim proizvodima. Vitamin C, poznat po svojoj ulozi u smanjenju stresnih hormona i jačanju imunološkog sustava, može se pronaći u citrusnom voću, paprici, brokuli i jagodama.

Magnezij, koji pomaže u opuštanju mišića i nervnog sustava, može se naći u bananama, avokadu, sjemenkama bundeve i tamnoj čokoladi. Antioksidansima, koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, obiluju bobičasto voće, artičoke, tamna čokolada i zeleni čaj. Triptofan, aminokiselina koja se pretvara u serotonin, povezan je s boljim spavanjem i osjećajem dobrobiti i nalazi se u puretini, jajima, sjemenkama suncokreta i siru. Kompleksni ugljikohidrati, poput cjelovitih žitarica, potiču konzistentno oslobađanje glukoze u krv, pružajući stabilan izvor energije i pomažući u regulaciji raspoloženja.

Upravljanje emocionalnim jedenjem

Emocionalno jedenje također predstavlja izazov u postizanju zdrave prehrane i balansa. Stres na poslu često može dovesti do traženja utjehe u hrani, posebno u onoj bogatoj šećerima i mastima. Prepoznavanje uzoraka emocionalnog jedenja i razvijanje zdravih mehanizama suočavanja, kao što su meditacija, vježbanje ili razgovori s prijateljima, ključni su za smanjenje ovisnosti o hrani kao izvoru utjehe. Razlikovanje između prave gladi i emocionalnog jedenja može biti od velike pomoći u održavanju kako mentalnog, tako i fizičkog zdravlja.

Tjelesna aktivnost kao alat

Osim zdrave prehrane, tjelesna aktivnost također je jedan od najefikasnijih načina borbe protiv stresa, s dubokim utjecajem ne samo na fizičko, već i na psihičko stanje i emocionalnu otpornost. Redovita tjelovježba potiče proizvodnju endorfina, prirodnih tjelesnih kemikalija za ublažavanje boli i poboljšanje raspoloženja, poznatih kao ‘hormoni sreće‘. Također, redovito vježbanje može smanjiti razinu kortizola, hormona stresa, te pomoći u reguliranju tjelesnog ‘bori se ili bježi‘ stresnog odgovora.

Povećanje razine osobne energije i poboljšanje fizičkog izgleda vježbanjem može povećati samopouzdanje i samopoštovanje. Aktivnosti poput joge, tai chija i pilatesa poznate su po svom meditativnom učinku, pružajući mentalnu relaksaciju uz fizičko istezanje i jačanje. Grupne vježbe ili sportske aktivnosti nude društvenu interakciju i osjećaj pripadnosti, što može biti korisno za emocionalno blagostanje. Vježbanje na otvorenom, poput trčanja ili planinarenja, omogućuje dodatne prednosti boravka u prirodi i izlaganja prirodnom svjetlu, što može poboljšati osjećaj zadovoljstva i poboljšati raspoloženje. Napokon, redovita tjelesna aktivnost tijekom dana može poboljšati kvalitetu sna, ali izbjegavajte intenzivnu vježbu neposredno prije spavanja jer to može biti kontraproduktivno.

Savjeti za kvalitetan san

Želite li poboljšati kvalitetu sna, u tome vam može pomoći i odlazak u krevet i buđenje u isto vrijeme svaki dan. Izbjegavajte stimulanse poput kofeina i nikotina, posebno u večernjim satima, jer mogu ometati proces uspavljivanja. Također, preporučuje se ograničavanje upotrebe elektroničkih uređaja prije spavanja, jer plavo svjetlo koje emitiraju može poremetiti proizvodnju melatonina, hormona koji regulira san.

Večernje rutine koje potiču opuštanje, poput čitanja knjige, meditacije, lagane joge ili slušanja smirujuće glazbe mogu pomoći tijelu i umu da se pripreme za san. Također je korisno izbjegavati teške obroke prije spavanja. Lagana večera može pomoći u izbjegavanju probavnih smetnji koje mogu ometati san. Integriranjem ovih savjeta u svakodnevni život možete znatno poboljšati kvalitetu sna, što će pridonijeti boljem općem zdravlju i blagostanju.

Stalne prilagodbe

I za kraj, ravnoteža između poslovnog i privatnog života nije destinacija, već putovanje. U traganju za balansom važno je slušati signale koje nam šalju naše tijelo i um i prilagođavati se promjenama koje život nosi. Pametno upravljanje vremenom, granicama i prioritetima, uz kvalitetan san, prehranu i tjelovježbu, ključni su za održavanje balansa koji omogućava poslovni uspjeh i osobno zadovoljstvo.

Kako je rekao poznati pisac Stephen Covey: ‘Ne možete održavati kreativnost ni postići bilo kakav veći uspjeh samo radom. Morate imati vrijeme za punjenje baterija.‘ U tim riječima leži mudrost koja nas podsjeća da je život više od sume naših poslovnih dostignuća; to je umjetnost stvaranja prostora gdje rad, ljubav i igra mogu istinski cvjetati zajedno.