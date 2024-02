Društvene mreže pred revolucijom: zazivaju se fediverzum i drugovi

Izlizale su se društvene mreže u sadašnjem obliku, sudeći prema interesu i aktivnostima privatnih i poslovnih korisnika. Dolazi vrijeme mnogo otvorenijih društvenih servisa usredotočenih na korisnike. Većina se uzda u tzv. fediverse, pohrvaćeno fediverzum, i protokol ActivityPub, koji postoji već godinama, ali se ponovno našao u središtu interesa otkako su mu se priklonili Flipboard, Medium, Mozilla, pa i Meta

Jedna, druga, treća društvena mreža: Facebook, Instagram, X, tj. ex Twitter… Različite, a zapravo jednake: žive od milijuna, pa i milijardi korisnika (Facebook ih ima oko tri milijarde) koji kvalitetu svojega društvenog života procjenjuju prema broju virtualnih prijatelja/pratitelja i pregleda. Loše su jer troše dragocjeno osobno vrijeme na isprazne i nepotrebne informacije, stvaraju lažne zvijezde, ovisnost i nude iluzornu stvarnost… Imaju i dobrih strana: preporodile su marketing, iznjedrile novo zanimanje, influencer, i ​učinile vidljivim proizvode tvrtki koje nemaju novca za marketinške kampanje te tako potaknule rast njihova poslovanja, često samo na lokalnoj razini. Međutim, nakon gotovo dva desetljeća postojanja njihov je tehnološki domet istrošen. To ne znači da će taj oblik komunikacije nestati. Društvene mreže evoluirat će, procjenjuju analitičari i futurolozi, u novi – decentralizirani oblik. Postojeće društvene mreže mogao bi, naime, zamijeniti fediverse (engl. federated universe), fediverzum – decentralizirani društveni medij.

Protokol u trendu

Bit je​ fediverzuma i njegova utjecaja na društvene medije decentralizacija platformi. Tradicionalne društvene mreže centralizirane su i kontrolira ih jedan poslužitelj, a decentralizirane platforme koriste se tehnologijama poput povezanih blokova (engl. blockchain) i peer-to-peer mreže za isporuku podataka na više poslužitelja. Decentralizirani pristup oslobađa korisničke podatke tako da više nisu ograničeni na jedan poslužitelj. Korisnici unutar fediverzuma mogu pratiti i dijeliti sadržaj te komunicirati na raznim mrežama. Privatnost, neovisnost i povezanost u središtu su novog oblika društvenih mreža. Vjesnici fediverzuma, koji je sinonim za međusobno povezane usluge koje pokreće protokol ActivityPub, decentralizirane su platforme Mastodon, Hive, Bluesky i Threads.

Iako postoji godinama, otkako su mu se priklonili Flipboard, Medium, Mozilla i Meta, ActivityPub u središtu je pozornosti i ključ je koji će otključati vrata novoj povijesti društvenih mreža. Metino lansiranje aplikacije Threads kao konkurencije Twitteru, tj. X-u, potaknulo je zanimanje za taj protokol. Taj standard koji je uspostavio World Wide Web Consortium (W3C) pruža dvije mogućnosti. Prva je komunikacija različitih usluga jedne s drugom, primjerice Threadsa i Mastodona, besplatnih platforma za društvene medije otvorenoga koda, sve popularnije alternative Twitteru i Facebooku.

U posljednjih nekoliko mjeseci mnoge su tehnološke tvrtke uložile u ActivityPub i fediverzum. S ActivityPubom rade Tumblr, Flipboard, Medium, Mozilla i Meta. No zahuktava se i konkurencija. Primjerice, Artifact i Substack (tj. Substack Notes) grade vlastite zatvorene platforme, a Bluesky, Farcaster, Nostr i drugi otvorene protokole za decentraliziraciju društvenih mreža

Druga je da korisnici mogu prenositi svoje račune s jedne mreže na drugu. Ne moraju ponovno okupljati pratitelje na novoj platformi jer ih mogu preseliti na bilo koji društveni medij koji podržava ActivityPub. Takva mogućnost seljenja podataka razlikuje fediverzum od Facebooka, YouTubea, TikToka i ostalih društvenih mreža kojima upravljaju centralizirane tvrtke koje prikupljaju korisničke podatke i kontroliraju sadržaj.

Kontrola korisnicima

ActivityPub omogućava decentralizaciju društvenih mreža, što korisnicima daje slobodu izbora i prelaska na novu mrežu bez gubitka pratitelja na onoj na kojoj imaju račun jer njime upravljaju otvoreni protokoli, a ne zatvorene platforme. Otvoreno društveno umrežavanje znači da su društvene aplikacije izgrađene na ActivityPubu interoperabilne pa se umjesto ponovnog prijenosa različite verzije posta za svaku platformu on može objaviti jednom i zatim vidjeti, dijeliti i čitati u bilo kojoj aplikaciji ili programu koji podržava ActivityPub u cijelom fediverzumu jer on funkcionira kao svemir društvenih mreža. Cilj ActivityPuba jest vratiti kontrolu korisnicima i osigurati da društvena mreža bude veća od bilo koje tvrtke. Novim standardom za društveno umrežavanje, otvorenijim i usmjerenijim na korisnika, ActivityPub mogao bi postati moćniji od Twittera i Facebooka, no još ga treba usavršiti i, unatoč korporacijskim interesima, sačuvati njegov potencijal.

Vlastita publika

Voditelj Metina Instagrama Adam Mosseri izjavio je da je prednost otvorenih društvenih mreža mogućnost posjedovanja vlastite publike. Primjerice, onaj tko želi napustiti Threads, nosi i svoje pratitelje i sadržaj. Druga je prednost dopuštanje sadržaju unutar društvenih mreža da napusti zatvoreni prostor. Da bi se pregledao sadržaj na Facebooku, Instagramu ili Twitteru, potreban je račun, čak i samo zbog toga da bi se vidjeli postovi. Fediverzum omogućuje bilo kojemu kompatibilnom sustavu gledanje sadržaja jednako kao što se npr. može vidjeti mrežna stranica u bilo kojem pregledniku, od Chromea do Edgea, ili čitati e-pošta s Gmaila na Yahoou ili u​ Microsoft Outlooku.

U posljednjih nekoliko mjeseci mnoge su tehnološke tvrtke uložile u ActivityPub i fediverzum. S njim rade Tumblr, Flipboard, Medium, Mozilla i Meta. Postoji i WordPressov službeni dodatak za ActivityPub koji će omogućiti protokol za otprilike pola interneta odjednom, a programeri se već koriste njime za stvaranje novih, drukčijih pogleda na YouTube, Instagram… ActivityPub već je posvuda. Pokreće i Mastodon, platformu koja je postala utočište za one koji odustaju od Twittera, tj. X-a. Riječ je o društvenoj mreži koja funkcionira poput X-a, ali nema jednog vlasnika, nego skup decentraliziranih poslužitelja koji pokreću besplatan otvoreni kôd. S pomoću Mastodona korisnik može jednostavno premjestiti profil na drugi poslužitelj u bilo kojem trenutku i pritom ne izgubiti pratitelje. A za potpunu kontrolu može kreirati i vlastiti poslužitelj.

Decentralizirano umrežavanje

Iako je Mastodon vjesnik fediverzuma, tehnološki stručnjaci tvrde da nije i njegova budućnost, nego samo velika društvena platforma temeljena na ActivityPubu.

–​ Decentralizirano društveno umrežavanje koncept je koji se poprilično razlikuje od načina na koji internet sada funkcionira. Ono znači potpuno odvojiti korisničko sučelje od temeljnih podataka. Kad god se prijavite na novu društvenu aplikaciju, nećete morati ponovno okupljati svoju publiku ili pronalaziti sve prijatelje – svi vaši pratitelji dolaze s vama. Te bi stvari trebale biti dio interneta, a ne dio aplikacije. E-pošta najbolji je primjer kako taj sustav funkcionira: temelji se na otvorenim protokolima kojima se koriste mnoge usluge, pa iako postoji mnogo aplikacija za e-poštu s različitim značajkama i razinama kvalitete, vaši kontakti prenose se i uvijek će funkcionirati –​ rekla je suurednica standarda ActivityPub Christine Lemmer-Webber.

Godina proboja

Prelazak na decentralizirane platforme mogao bi potrajati jer je njihova tehnička složenost prevelika za mnoge korisnike, zbog čega se za njihovo korištenje treba pripremiti. Iako fediverzum još nije u punoj snazi, njegov utjecaj stalno raste.

–​ Zasad je Mastodon glavni fediverzum. Ima i drugih rastućih igrača poput Pixelfeda, decentraliziranog Instagrama, i PeerTubea, decentraliziranog YouTubea, ali većina akcije u fediverzumu događa se na Mastodonu. Teško je reći što to točno znači. Platforma je nedavno prešla broj od deset milijuna registriranih računa, no to je i dalje mnogo manje nego na Twitteru. Bez obzira na brojeve, vibracije su dobre – izjavio je poduzetnik i tehnološki menadžer Anil Dash, voditelj Glitcha i potpredsjednik iskustva programera u Fastlyju.

Kako raste potencijal fediverzuma, tako se zahuktava i konkurencija za sudjelovanje u procvatu društvenih mreža: Artifact i Substack Notes grade vlastite zatvorene platforme, a Bluesky, Farcaster, Nostr i drugi otvorene protokole za decentraliziraciju društvenih mreža. Stručnjaci koji dugo rade na webu iskusili su različit raspon interesa za njegovu decentralizaciju, od euforije do letargije. Ipak, s fediverzumom će biti drukčije, tvrde.

– Cijela stvar s ActivityPubom velika je baš kao što je u početku bila ona s HTML-om. To je najveća pojedinačna prilika koju sam prepoznao za web od njegova početka – rekao je Flipboardov glavni izvršni direktor ​Mike McCue.

Slično misli Mozillin direktor Steve Teixeira, koji je izjavio da bi 2024. mogla biti godina proboja za fediverzum. Najveći ispit, prema njegovu mišljenju, bit će moderiranje sadržaja, što će biti i najteže. To je primarni proizvod društvenog poslovanja, skup i zahtjevan, a decentralizacija tog posla znači da će si ga moći priuštiti samo nekoliko velikih kompanija.