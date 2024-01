Gaming industrija raste i u Hrvatskoj

Gaming ili industrija računalnih igara stalno raste i u Hrvatskoj, gdje je puno mladih talenata i znanja za daljnji razvoj tog segmenta, u koji se sve više uključuje i umjetna inteligencija, istaknuo je u ponedjeljak američki dizajner videoigara John Alfonso Romero na konferenciji o gamingu Sveučilišta Algebra.

Algebra je na toj konferenciji o budućnosti razvoja gaminga pod nazivom ‘Future Perspectives of Game Development: Education, Creativity & Business Opportunities‘, koja traje tri dana, od 21. do 23. siječnja, s uključenim i e-sport turnirom, okupila više stotina sudionika, stručnjake.

Na konferenciji su izneseni podaci da je gaming industrija u svijetu 2022. ostvarila prihode od oko 185 milijardi američkih dolara, a da će to do 2025. globalno biti i iznad 300 milijardi dolara, čime je to jedan od najunosnijih i najbrže rastućih sektora svjetske ekonomije.

Alfonso Romero je posebni uzvanik-predavač, koji je s publikom podijelio iskustva u razvoju igara.

On je legenda u gamingu, jer se njegova igra "Doom", kao jedna od popularnijih diljem svijeta, igra već više od 30 godina, od kada su se stvari, kako je kazao, dosta promijenile, i tehnologija, i uređaji, ali i edukacija i potražnja. Poznate su i druge njegove igre, a promovira i tzv. FPS (first person shooter) žanr, te se i njegova nova knjiga zove "Doom Guy: Life in FPS", o čemu je također govorio na konferenciji.

Knjigom, kao i predavanjem u Algebri, zapravo predstavlja svoju osobnu i povijest FPS-a.

Pohvalio je hrvatsku inačicu "Global Game Jam-a. To je ocijenio dobrim formatom za razmjenu iskustva, uz napomenu da dobra ideja, kvaliteta i upornost najčešće nađu i tržište i investitore.

- Poznato je da je gaming industrija prihodima već premašila filmsku i glazbenu i nadam se da će se nastaviti razvijati u dobrom smjeru - rekao je Romero, dodavši da u vrijeme kada je on počinjao nije bilo ni studija ni edukacije za tako nešto, što danas postoji u mnogim zemljama.

S time se složio i rektor (profesor i suosnivač) Sveučilišta Algebra Mislav Balković podsjetivši da su u 2023. pokrenuli novi, prvi u Hrvatskoj prijediplomski četverogodišnji studij razvoja računalnih igara s namjerom zahvaćanja studenata koji razmišljaju izvan okvira te koji su sposobni kreativno pronalaziti rješenja kompleksnih problema.

- U prvoj smo generaciji upisali 30 polaznika, i to se već sada pokazuje dobrim. Vjerujemo da će i ti studenti, kao i većina naših drugih, s drugih smjerova, poslove naći i uči u industrije već tijekom studiranja, a svime time želimo kvalitetno podržavati postojeću i buduću gaming zajednicu u Hrvatskoj te pratiti i prilagođavati se trendovima, novim znanjima i vještinama. U svemu su važni i novi modeli i izvori financiranja, ali i programi poticaja koje imaju mnoge zemlje - rekao je Balković.

Dodao je i da se na studiju za gaming kombiniraju programerska znanja i vještine, dizajn i razne umjetničke smjerove, što su potvrdili i predstavnici nekoliko domaćih i regionalnih tvrtki (Nanobit, Croteam, RawFury, Pine Studio i drugi).