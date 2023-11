Globalni dogovor oko AI-ja još uvijek daleko

Nakon što je završio prvi međunarodni AI Safety Summit, održan u Bletchley Parku pod paskom britanskog premijera Rishija Sunaka, koji se kao domaćin založio za niz sporazuma, globalni plan za nadzor te nove tehnologije i dalje ostaje prilično daleko. Najbolje to opisuje fotografija ili meme koju je Musk objavio na svom X računa a koja prikazuje različite likove koji predstavljaju države i koji svi zazivaju regulaciju dok u isto vrijeme ‘pod stolom‘ žele prvi razviti tu tehnologiju.

Tijekom dva dana razgovora, poslovni ljudi i tehnološki likovi poput Muska ili i Sama Altmana iz OpenAI-ja vodili su razgovore s političarima poput Kamale Harris i Ursulom von der Leyen kako bi razgovarali o budućoj regulaciji umjetne inteligencije. Čelnici 28 zemalja, uključujući Kinu u konačnici su potpisali Bletchley deklaraciju, zajedničku izjavu kojom se priznaju rizici tehnologije, ali ništa više od toga.

Iako je postignut određeni konsenzus o potrebi reguliranja umjetne inteligencije, i dalje postoje neslaganja oko toga kako bi se to točno trebalo dogoditi i tko će biti predvodnik tih ‘napora‘, piše Reuters. Rizici vezani uz brzo razvijajuću umjetnu inteligenciju sve su veći prioritet kreatorima politike otkako je Open AI prošle godine u javnost pustio ChatGPT. Do tada neviđena sposobnost chatbota navela je neke stručnjake ali i same kreatore AI-ja, da pozovu na pauzu u razvoju takvih sustava, upozoravajući da bi mogli dobiti autonomiju i ugroziti čovječanstvo.

Starh od SAD-a

Europski zakonodavci su pak upozorili na previše tehnologije i podataka koje drži mali broj kompanija u jednoj zemlji, misleći naravno na SAD.

- Imati samo jednu zemlju sa svim tehnologijama, svim privatnim tvrtkama, svim uređajima, svim vještinama, bit će neuspjeh za sve nas - rekao je novinarima francuski ministar gospodarstva i financija Bruno Le Maire.

Što se tiče regulacija, Ujedinjeno Kraljevstvo se odvojilo od EU-a predlažući laganiji pristup regulaciji umjetne inteligencije, za razliku od europskog Zakona o umjetnoj inteligenciji, koji je blizu finalizacije i koji će obvezati programere aplikacija koje se smatraju ‘visoko rizičnim‘ na strože kontrole.

Bez obzira na to, Vera Jourova, potpredsjednica Europske komisije je novinarima rekla kako je ‘došla ovamo prodati naš Zakon o umjetnoj inteligenciji‘. Dodala je kako ne očekuje da će druge zemlje kopirati zakone EU-a,, ali da je potreban neki alat i dogovor o globalnim pravilima.

Kao što je Musk na svom X-u to opisao, svi se kunu u jedinstvo ali i EU i SAD i Kina pokušavaju potvrditi svoju kakvu takvu dominaciju.

Ipak, nazočnost Kine na summitu i njezinu odluku da potpiše ‘Deklaraciju iz Bletchleyja‘ britanski su dužnosnici nazvali uspjehom. Zamjenik kineskog ministra znanosti i tehnologije rekao je da je zemlja voljna surađivati sa svim stranama na upravljanju i reguliranju umjetne inteligencije. Međutim, signalizirajući napetost između Kine i Zapada, Wu Zhaohui je delegatima rekao kako ‘zemlje bez obzira na veličinu i opseg, imaju jednaka prava na razvoj i korištenje umjetne inteligencije‘.

Ponavljajuća tema rasprava iza zatvorenih vrata, koju su istaknuli brojni sudionici, bili su potencijalni rizici umjetne inteligencije otvorenog koda, koja građanima daje slobodan pristup eksperimentiranju s kodom koji stoji iza tehnologije. Neki su stručnjaci upozorili da bi teroristi mogli koristiti modele otvorenog koda za stvaranje kemijskog oružja ili čak stvaranje superinteligencije izvan ljudske kontrole.