(30 ispod 30) Albert Gajšak: Sve igračke proizvodimo u Hrvatskoj, a izvozimo diljem svijeta

Nedavno smo objavili da je CircuitMess, domaći startup Alberta Gajšaka s američkim Geek Clubom najavio službeno lansiranje svoje Kickstarter kampanje za Butter Bot, robot inspiriran popularnom serijom Adult Swima Rick and Morty. Ovaj je proizvod licencirao Warner Bros. Discovery Global Consumer Products čime je kultni Butter Bot oživljen na način kakav obožavatelji do sada nisu imali prilike vidjeti.

Zajednička ljubav prema seriji Rick and Morty u timovima iz CircuitMessa i Geek Cluba dovela je do ovog projekta. Obje tvrtke prepoznale su priliku da ožive voljeni lik na način koji je vjeran seriji, ali i tehnološki inovativan. Odabrali su Butter Bot zbog njegovog ikonskog statusa i potencijala za interaktivne, edukativne i zabavne primjene. Pretvorivši jednostavnog robota za posluživanje maslaca u višenamjenskog AI suputnika, cilj im je bio stvoriti proizvod koji će rezonirati s obožavateljima i tech entuzijastima, spajajući humor i funkcionalnost.

Najnoviji je to specijalitet iz ‘kuhinje‘ Alberta Gajšaka čiju priču itekako dobro poznajemo. Tvrtku je krenuo dok je imao samo 18 godina, primarno iz bunta prema edukaciji formalnom obrazovanju u školi. Prvotno je krenuo s, kako kaže, slaganjem različitih stvari kod kuće, od električnih uređaja i lego kockica do drugih proizvoda.

– Jako veliku ulogu je odigrala Zajednica tehničke kulture u Karlovcu. Tamo sam skoro svaki dan provodio vrijeme, išao na radionice, natjecanja iz robotike, a počeo sam dobivati i nagrade. U jednoj fazi sam napravio i svoj prvi proizvod, igraću konzolu, i nisam uopće imao ideju da će to postati nešto komercijalno, ali sam htio probati – ispričao nam je Gajšak napominjući da je tu u priču ušao Tomislav Car kao investitor, suvlasnik i mentor te je Gajšaku pomogao da s 18 godina izbaci prvu Kickstarter kampanju.

– Ta igraća konzola je uprihodila preko 100 tisuća dolara, prodali smo oko tri tisuće primjeraka i to je bio nekakav pokazatelj da postoji interes za tu ‘uradi-sam‘ tehniku – izjavio je Gajšak napominjući da je svaki dan ‘borba‘ kada imate svoj startup jer su potrebne nove ideje te zato što ‘radite kako biste zadržali to što imate‘ i kako bi napraviti da to raste.

– Ja sam jako sretan što sam uspio napravit tvrtku koja zapošljava jako puno mladih, a sada i malo starijih, i koja prodaje te proizvode po cijelom svijetu. Ono što me jako veseli je i što mi to sve proizvodimo u Hrvatskoj i onda izvozimo u SAD, Veliku Britaniju, Kanadu, Australiju i dalje – navodi Gajšak dodajući da ga veseli i što svaki dan radi na tim igračkama koje uveseljavaju djecu, mlade i odrasle, ali su mu istovremeno i strast koju ispunjava djelomično i zbog toga što je htio imati takve igračke kada je bio dijete.

I dok su planovi za budućnost veliki, Gajšak navodi da je cijeli CircuitMess sada u duhu Butter Bota, svi rade na tome da se taj proizvod što više istakne na tržištu, no napominje i da je novost u njegovom startupu to što su liniju proizvoda podijelili na različite varijante te sada imaju liniju igračaka u trgovinama koja je za djecu (7+), imaju liniju igračaka koju prodaju preko internetske trgovine i koja je namijenjena za stariju djecu (11+) te sada imaju i tu liniju za odrasle. Što se tiče dugoročnog plana, Gajšak napominje da želi biti među najvećim brendovima edukacijskih igračaka i zabavne tehnologije na svijetu.

– Do toga naravno moramo doći korak po korak i nadam se da ćemo to dospjeti u budućnosti. Ono što me intrigira je proizvodnja više igračaka za odrasle koji se vole igrati i žele nešto naučiti, ali i segmentacija tih proizvoda zato što smo do nedavno radili proizvode koji su ‘one size fits all‘, ali načelno nije svaka igračka i svaki proizvod za svakoga – zaključuje Gajšak.

Albert Gajšak jedan je od 30 perspektivnih mladih ljudi hrvatskog biznisa koje je Lider svrstao na listu ‘30 ispod 30‘. Tko se još našao na popisu 30 ispod 30 doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.