(30 ispod 30) Martina Silov, CroAI: Cilj nam je da hrvatske kompanije budu vodeće u primjeni umjetne inteligencije

Lider je prošloga tjedna objavio listu ’30 ispod 30‘ kako bismo dodatno podržali i predstavili 30 perspektivnih mladih ljudi hrvatskoga biznisa na koje vrijedi obratiti pozornost. Jedna od njih je predsjednica udruge CroAI Martina Silov.

Kako tvrdi, njezini studentski dani bili su ispunjeni aktivizmom, projektima i stvaranjem novih prilika koje su se drugima činile kao neuobičajen izbor.

– Dok sam bila predsjednica AIESEC Zagreb, organizirali smo konferenciju o umjetnoj inteligenciji, s porukom da će AI oblikovati budućnost bez obzira na to što studirate. Ta inicijativa mi je otvorila vrata u CroAI. Tadašnji glavni tajnik me pozvao da se pridružim udruzi, koja je već tada imala jasnu viziju i odlične rezultate. Mislila sam da će to biti prolazni studentski angažman, ali ubrzo sam shvatila da je ovo zajednica s velikim potencijalom za promjene, i to me uistinu motiviralo – govori nam Silov.

Najveći uspjeh same udruge, ali i nje kao čelnice udruge, je što su uspjeli stvoriti zajednicu koja je vrlo inkluzivna, koja njeguje kulturu dijaloga i koja vrlo optimistično gleda na svijet oko sebe.

– Uspjeli smo okupiti široku zajednicu oko umjetne inteligencije, ne samo inženjere, već i umjetnike, znanstvenike i zakonodavce. Možda je upravo ta raznolikost naš najveći uspjeh, a time smo postali primjer za druge organizacije diljem Europe. U samo dvije godine, profesionalizirali smo udrugu i izgradili tim od pet-šest stalnih zaposlenika, uz sudjelovanje u čak sedam europskih projekata. Kroz naše projekte educirali smo tisuće ljudi o AI-u, a projektom Heroes dosegli smo više od pet tisuća djece. Osnovali smo prve nišne zajednice u Hrvatskoj posvećene AI-u u području produkta, strojnom učenju i marketingu te organizirali prvi AI festival u regiji, koji je privukao neka od najznačajnijih imena na svjetskoj tehnološkoj sceni – kaže Martina Silov.

Ipak, kako dodaje, izazovi postoje i dalje, a jedan od najvećih s kojim se i dalje susreću je percepcija javnosti kako se umjetnom inteligencijom mogu baviti isključivo inženjeri, što je često kod vrlo pametnih i sposobnih ljudi stvaralo takozvani sindrom varalice u kojem bi smatrali da je to tema za neke druge, a ne za njih.

– Istovremeno, iako AI postaje sve prisutniji, njegova primjena u poslovnim sektorima diljem Europe još uvijek zaostaje u usporedbi s drugim razvijenim državama. Moja osobna misija i ciljevi udruge u narednom periodu usmjereni su upravo ka tome da kod tvrtki u Hrvatskoj izgradimo interne prvake, da podignemo razinu korištenja AI-a u poslovnim procesima i da povećamo vrijednost koja se stvara na ovim područjima zahvaljujući transformativnoj snazi umjetne inteligencije – govori Silov.

Predsjednica udruge CroAI napominje da će u idućih pet godina umjetna inteligencija postati svakodnevica, slično kao što je danas Internet jer AI će prožimati sve aspekte života i otvarati mnoga socijalna i filozofska pitanja.

– Zato je iznimno važno uključiti humaniste u naš ekosustav, jer će njihova perspektiva biti ključna za balansiranje tehnoloških i društvenih utjecaja. Hrvatska već sada ima zavidan položaj, prema AI Indexu zauzima deseto mjesto u svijetu u komercijalnoj upotrebi AI-a, a naš cilj je da u budućnosti hrvatske kompanije budu među vodećima u primjeni umjetne inteligencije – navodi Silov.

Planovi za dalje su, kako kaže, ambiciozni pa tako žele od Hrvatske stvoriti državu koja s ponosom nosi titulu jedne od najinovativnijih i tehnološki optimističnih država u Europi i svijetu, slično kao što je to uspjela Estonija kroz svoju digitalizaciju.

– Što se mene osobno tiče, moja uloga kao predsjednice udruge CroAI je počasna i nju s ponosom obavljam volonterski. Moj dnevni posao je dinamičan i od mene zahtijeva puno putovanja što mi trenutno odgovara. Početkom godine pridružila sam se jednom od najpropulzivnijih hrvatskih AI startupa Mindsmiths kao Head of Partnerships s ciljem izgradnje boljih odnosa sa dionicima poput integratora, investitora i partnera po različitim sektorima – zaključuje Silov dodajući da je svijet ‘tehno optimista‘ okupljenih oko umjetne inteligencije mjesto gdje se vidi i kroz pet godina, a ostavlja malo i svemiru na maštu da vidi u kojoj točno ulozi i na kojem mjestu.