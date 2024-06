Cijena autoškole u Hrvatskoj i dalje viša nego u mnogim zemljama

Svi mi u jednom trenutku našeg života želimo ili trebamo položiti vozački ispit kako bismo mogli držati u rukama vozačku dozvolu. Cijene su takve kakve jesu i mnogi nisu zadovoljni njima, ali zašto je to tako? Kada je edukativni internetski portal Zutobi 2021. godine objavio ljestvicu za 108 razvijenih zemlji svijeta u kojima je najlakše i najteže naučiti voziti, a priliko čijeg je sastavljanja u obzir uzet i podatak o troškovima ishođenja vozačke dozvole, Hrvati su se zaprepastili nakon što su vidjeli da smo upravi mi, kao jedna mala država, na samom vrhu.

Priča o autoškolama veoma je zapetljana i prepuna kontradikcija. Ako upitate autoškole što imaju reći na ovu temu, ubrzo ćete zaključiti da u velikoj mjeri nisu zadovoljni situacijom, a svi smo svjesni koliko je posjedovanje vozačke dozvole danas potrebno. Zašto je onda posjedovanje dozvole postao pravi luksuz koji si mnogi ne mogu priuštiti?

Ukupan minimalan trošak osposobljavanja u autoškoli, od upisa tečaja do podizanja vozačke dozvole u MUP-u, trenutno se kreće od 700 do 1500 eura. Razlike u cijenama najviše ovise o gradu u kojem planirate polagati vozački ispit. Troškovi autoškole niži su u većim gradovima gdje je konkurencija među autoškolama veća. Ukupna cijena obuke u autoškoli najčešće se kreće oko 900 eura. Najjeftinije će proći oni koji upišu autoškolu u Zagrebu i Splitu gdje se cijene kreću između 700 i 1300 eura. Ako ste iz Osijeka, Rijeke, Pule, Dubrovnika ili pak sa Raba platit ćete najviše jer se cijene kreću od 800 do 1500 eura.

Najčešća kategorija osposobljavanja je B, stoga će se većina podataka u ovom tekstu fokusirati upravo na ovu kategoriju, ali cijene se, dakako, razlikuju ovisno o kategoriji. 353 je trenutan, ukupan broj autoškola u Hrvatskoj, kako se navodi na službenim stranicama HAK-a, a u ovom moru autoškola teško je izabrati onu pravu.

Idora Pavčnik, nedavna polaznica jedne autoškole u Zagrebu, platila je autoškolu 690 eura bez dodatnih troškova, a druga polaznica, koja je ovom prilikom odlučila ostati anonimna, platila je drugu autoškolu, također u Zagrebu, oko 990 eura. Druga polaznica naglasila je da još uvijek pohađa autoškolu te za dodatne sate vožnje mora po satu izdvojiti 39 eura što automatski povećava ovu cifru.

Kako je portal Srednja.hr pisao prije nekoliko godina, Hrvati za vozačku dozvolu moraju u prosjeku platiti 960 eura više od većine zemalja. Prema podacima edukativnog portala vezanog za vožnju i autoškole Zutobi, prosječan broj sati potrebnih za dobivanje vozačke dozvole u Hrvatskoj je 85. Za polaganje svih ispita i dobivanje dozvole Hrvati moraju predočiti i više liječničkih potvrda te izdvojiti oko 1085 eura, prenosi N1.

Cijene tečajeva vožnje, ispita, dozvola i tehničkih pregleda vozila u Europskoj uniji porasle su u 2022. godini prema podacima Eurostata za 4,8 posto u usporedbi s prethodnom godinom, navodi se na portalu Euro.hr.

U Njemačkoj skuplje nego ikad

Nešto stariji podaci iz 2017. godine, sa portala T-portal, pokazuju da su cijene autoškola u Sloveniji bile upola manje nego u Hrvatskoj i iznosile su oko 876 eura, a procedura samog pohađanja autoškole je slična kao u Hrvatskoj. Cijena u Srbiji za istu godinu iznosila je 625 eura, a bitna razlika je da imaju čak 50 sati praktične nastave, to jest, vožnje čija cijena ulazi u ukupnu cijenu. Cijena u BiH iznosila je 608 eura.

U Austriji se za polaganje vozačkog trebalo izdvojiti 1670 eura s time da vozači moraju u roku od dva do četiri mjeseca položiti još i dodatan trening sigurne vožnje na posebno predviđenom poligonu koji stoji 278 eura. Stanje u Hrvatskoj od tada se nije drastično promijenilo jer su se cijene autoškola tada kretale oko tisuću eura, a u to je ulazila cijena autoškole koja ovisi od autoškole do autoškole, cijena ispita iz prve pomoći, cijena polaganja prometnih propisa te liječničkog pregleda, s time da su ovo podaci samo za grad Zagreb.

Njemački mediji prošle su godine pisali da su autoškole skuplje nego ikada prije. Tamo polaznici B kategorije moraju izdvojiti minimalno između 3000 do 4000 eura. Cijene ipak variraju ovisno o regiji. Prema informacijama Udruženja instruktora vozača Sjeverne Rajne-Vestfalije, sat obuke vožnje (45 minuta) košta u prosjeku između 55 i 70 eura.

Među zemljama EU-a, Češka, Bugarska, Italija, Litva i Poljska su prijavile najveća godišnja prosječna poskupljenja u 2022. godini. U Češkoj su cijene rasle 19,6 posto, u Bugarskoj 18 posto, Italiji 13,3 posto, Latviji 11,2 posto i Poljskoj 11,1 posto. Mađarska je najjeftinija s cijenom sata poduke vožnje od 22,69, dok je najskuplja Irska gdje samo naknada za polaganje ispita košta 217,81 euro uz cijenu sata vožnje od 37 eura.

Autoškole u Europskoj Uniji trenutno stoje uglavnom od 1200 do 1500 eura, što je nešto skuplje nego u Hrvatskoj, ali u Portugalu se autoškola plaća svega 400 eura. U Italiji je minimalni trošak za vozačku dozvolu oko 800 eura, a s druge strane u Norveškoj bi vas autoškola stajala više od 2700 eura. Dakle, Hrvatska je u regiji daleko najskuplja, ali ne i ako gledamo ostatak Europe.

Usprkos negodovanjima mnogih, sve ovo ukazuje na to da su cijene autoškola više-manje na istoj razini kao i prošlih godina. No bitno je naglasiti da se to odnosi prije svega na Split i Zagreb, naše najveće gradove, gdje je konkurencija autoškola najveća i gdje se autoškole spuštanjem cijena za polaganje vozačkog ispita bore za kandidate.