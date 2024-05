Cijena pšenice u mjesec dana skočila 24 posto

Cijena pšenice snažno je skočila čak 24 posto na mjesečnoj razini, dok je na godišnjoj razini rasla 15 posto uslijed bojazni financijskih tržišta vezano uz ponudu pšenice. Prema izvješću Ministarstva poljoprivrede SAD-a (USDA) očekuje se da će na kraju sezone 2024./2025. krajnje zalihe pšenice narasti za 78 milijuna bušela na ukupno 766 milijuna bušela, što je rast od 11 posto na godišnjoj razini. Međutim, problem je što je tržište očekivalo oko 780 milijuna bušela, pa je to potaklo rast cijena, stoji u najnovijem HUP-ovom Fokusu tjedna.

Očekuje se kako će proizvodnja pšenice u SAD-u narasti za 46 milijuna bušela na 1.858 milijuna bušela u sezoni 2024./25., a razlog tog povećanja su veće površine za uzgoj pšenice kao i bolji prinosi. Isto tako, očekuje se da će porasti američki izvoz pšenice. Kada gledamo svjetsku proizvodnju, očekuje se kako će ponuda ipak biti niža, te da će krajnje zalihe u sezoni 2024./2025. biti na 253,6 milijuna bušela, što je pad za gotovo četiri milijuna bušela u odnosu na lani i to na najniže razine još od sezone 2015./2016.

Očekuje se stoga daljnje snažno povećanje cijene pšenice preko 270 eura po toni. Cijena aluminija u zadnje je vrijeme u značajnom porastu. Na mjesečnoj razini cijena aluminija rasla je za tri posto, dok je na godišnjoj razini skočila čak 22 posto. Najveći doprinos rastu cijene aluminija ogleda se u ponovnom rastu Kine, koja je ujedno i najveći svjetski proizvođač aluminija (u 2023. godini proizvela je 41 milijuna metričkih tona). Podaci o industrijskoj proizvodnji za travanj bili su iznenađenje (+6,7 posto na godišnjoj razini, u odnosu na očekivanih 5,5 posto), te su rasli više od očekivanja, što zapravo ukazuje na snažnu potražnju za više vrsta metala, kao i aluminija.

Glavna priča vrti se oko kineske automobilske industrije koja je trenutno hit na tržištu, a upravo je to tržište jako ovisno o aluminiju i ostalim metalima. Zbog ekspanzivnog rasta proizvodnje električnih automobila, proizvodnja aluminija proizvodi se na rekordnim dnevnim razinama. No, s druge strane razočaravaju podaci o maloprodaji koji ukazuju da je privatna potrošnja u Kini i dalje na niskim razinama, ali država je najavila subvencije u nekretninskom sektoru. Zbog subvencija očekuje se povećana potražnja za aluminijem te će cijena do kraja 2024. godine rasti preko USD/T 2 800.