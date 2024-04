Današnje tehnologije mogu ukloniti 70 posto emisija CO2 iz atmosfere

Prošla je godina bila najtoplija u povijesti i gotovo polovica svjetske populacije, odnosno više od tri milijarde ljudi, ozbiljno je pogođena klimatskim promjenama – obilnim kišama, snježnim padalinama, sušama, poplavama. Također, očekuje se da će do 2050. godine čak 2,1 milijarda ljudi preseliti u gradove, ponajviše u Indiji, na Bliskom istoku i u Africi, zbog čega će u tim zemljama trebati izgraditi ogromne prostorne kapacitete, a to pak zahtijeva i ogromnu količinu energije. S razvojem tehnologije, pogotovo umjetne inteligencije, samo u idućih pet godina očekuje se da će potrošnja energije podatkovnih centara porasti 1,6 puta. Sve su to samo neki od izazova koji stoje pred kompanijama i pojedincima, čemu se posvetila posebna pažnja tijekom ovogidšnjeg izdanja Innovation Summita u Parizu, održanog ovaj tjedan u organizaciji Schneider Electrica.

Da je sada vrijeme za djelovanje i da svi mi imamo važnu ulogu u izgradnji održive budućnosti naglasio je u svom govoru Peter Herweck, izvršni direktor Schneider Electrica.

– S obzirom na rekordno globalno zatopljenje zabilježeno u 2023. godini, pozivamo industriju i poduzeća diljem svijeta da se udruže kako bi pokrenuli značajne promjene protiv klimatske krize. Danas imamo tehnologije koje mogu ukloniti 70 posto emisija CO2 iz atmosfere. Nove prilike za digitalizaciju, elektrifikaciju i dekarbonizaciju možemo otključati jedino kroz inovacije i suradnju, jer zajedno možemo ambiciju pretvoriti u djelo – rekao je Herweck.

Novi partneri

Partnerstva i suradnje kompanija bit će imperativ za rješavanje klimatske krize, pa je tako i Schneider Electric tijekom Summita najavio partnerstvo s američkim tvrtkama Digital Realty i Nvidijom. Schneider Electric će tako pomoći smanjiti 50 do 70 posto emisija CO2 u podatkovnim centrima Digital Realtyja (koji, između ostaloga, gradi najveći podatkovni centar u Hrvatskoj) u sljedećih tri do pet godina. S Nvidijom, najvećim svjetskim proizvođačem čipova, surađivat će na optimizaciji i dizajniranju podatkovnih centara pogonjenih umjetnom inteligencijom.

– Kombinirajući našu stručnost u rješenjima za podatkovne centre s Nvidijinim liderstvom u tehnologijama umjetne inteligencije, pomažemo organizacijama da prevladaju ograničenja infrastrukture podatkovnih centara i otključaju puni potencijal umjetne inteligencije – rekao je Pankaj Sharma, izvršni potpredsjednik odjela za sigurno napajanje i poslovanje podatkovnih centara Schneider Electrica.

Ian Buck iz Nvidije dodao je da suradnja sa Schneider Electricom osigurava organizacijama ‘infrastrukturu za iskorištavanje potencijala umjetne inteligencije‘ te time potiče inovacije i digitalnu transformaciju u svim industrijama.

‘Prosumer‘ kućanstva

Uz sve veće zahtjeve za energijom širom svijeta, velikom se brzinom širi i elektrifikacija domova, od postavljanja solarnih panela i toplinskih pumpi, do punjača za električna vozila. Takozvana ‘prosumer‘ kućanstva, domovi koji i proizvode i troše električnu energiju, sve su češća. O tome su na Summitu raspravljali Gary Lawrence, predsjednik segmenta napajanja i mreže u Schneider Electricu, Luis D’Acosta, direktor tvrtke Uplight, Michael Lotfy Gierges, izvršni potpredsjednik Globalnog doma i distribucije u Schneider Electricu i Bala Vinayagam, potpredsjednik Microgrid programa Schneider Electrica, tijekom panela ‘Modernizacija mreže i utjecaj prosumera‘.

Ove se nove tehnologije oslanjaju na električnu ploču, također poznatu kao kutiju s osiguračima, koja osigurava električne uređaje u domovima. Međutim, prema globalnoj anketi Schneider Electrica provedenoj 2023., gotovo trećina vlasnika kuća (29 posto) zna vrlo malo o ulozi električne ploče u njihovu domu, a 16 posto ne bi znalo gdje se nalazi. Te su brojke nešto veće među ispitanicima generacije Y i generacije Z, onima koji postaju ili će postati vlasnici kuća, i iznose 41 posto odnosno 25 posto. Stoga je zaključak panela bio da svijest potrošača raste, ali s obzirom na sve više nepredvidivih opterećenja mreže i otežanog skladištenja viška energije, potrebno je adekvatno upravljati vrhuncima potražnje i raditi na sigurnosti mreže.

– Elektrifikacija naših domova nedvojbeno je pozitivan korak prema održivijoj energetskoj budućnosti. Ova promjena, koju pokreću obnovljivi izvori energije, omogućuje nam da se uhvatimo u koštac s 20 posto globalnih emisija koje proizvode domovi. Međutim, koliko god uzbudljiv bio taj prijelaz, ključno je da sigurnost bude u njegovoj srži – rekao je Lotfy Gierges.

Digitalizacija je evolucija

Tehnološki razvoj kreće se velikom brzinom, ali u potrošačkim industrijama on je sporiji, stoga tehnologija mora biti lako dostupna, istaknuo je u panel raspravi ‘Digitalizacija i unapređenje industrijske tranzicije‘ Peter Weckesser, glavni digitalni direktor tvrtke AVEVA. Nathalie Marcotte, predsjednica Uprave tvrtke Process Automation, nadovezala se da, želimo li imati koristi od digitalizacije, ona mora biti dostupna. Najbitnije je, rekla je Marcotte, kako će ljudi koristiti tehnologiju koja se implementira.

– Digitalizacija se ne događa u jednom trenutku, to je evolucija koja se događa kroz vrijeme – zaključio je Weckesser.