Dioničari Kraša pozvani da zatraže isplatu dividende dok nije istekao zastarni rok od pet godina

Iz kompanije Kraš obavijestili su dioničare putem Zagrebačke burze da se približava rok od pet godina za potraživanje isplate dividende. Time su upozorili sve one dioničare koji do sada iz raznih razloga nisu podnijeli zahtjev za isplatom dividende da to urade u najkraćem mogućem roku. Tekst obavijesti prenosimo u cijelosti.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, na potraživanje isplate dividende primjenjuje se opći rok zastare od pet (5) godina. Svi dioničari kojima dividenda nije bila isplaćena zbog nepotpunosti ili netočnosti podataka mogu kontaktirati KRAŠ d.d. na kontakt podatke za dioničare (telefonski ili e-mailom) prije nastupanja zastare.

U obavijesti nije navedeno za koju je godinu trebao biti podnesen zahtjev, no s obzirom da ističe rok od pet godina, za pretpostaviti je da su ga trebali podnijeti 2018. U svakom slučaju, svi oni dioničari Kraša koji to nisu učinili još uvijek imaju vremena.