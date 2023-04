Domaći startup Revuto traži zainteresirane investitore koji će im pomoći da na tržište izbace novi program

Hrvatski kripto-fintech startup Revuto pokreće kartični program za bolju kontrolu pretplata te je najavio crowdfunding kampanju kojom planira osigurati sredstva za iduću fazu svog poslovanja.

- Kripto tržište ne miruje. Isto tako, ne miruje niti Revuto. Spremni smo za novu stepenicu u našem poslovanju, tražimo zainteresirane investitore koji će prepoznati vrijednost našeg projekta i pomoći nam da na tržište izbacimo kartični program. Kroz sve aktivnosti do sad smo ostvarivali značajan rast, osigurali smo sve regulatorne dozvole, integrirali s partnerima i potpuno smo spremni izbaciti naš najznačajniji proizvod na tržište, Revuto debitne kartice. Uz ovu crowdfunding kampanju malim investitorima želimo ponuditi udio u našoj tvrtki kako bi projekt ostao u rukama zajednice koja nas podržava, a naša zajednica rasla s nama - komentirao je CEO i suosnivač Revuta Vedran Vukman.

Kampanja će trajati samo 24 sata, a moći će sudjelovati isključivo 1500 ulagača koji će dobiti udio u kompaniji i projektima. Kako je navedeno u priopćenju, prikupljanje sredstava kreće u utorak, 18. travnja.

Pokretanjem kartičnog programa, Revuto korisnici dobit će priliku koristiti virtualne debitne kartice za plaćanje i kontrolu pretplata. Njih će moći nadopunjavati s vlastitih debitnih ili kreditnih kartica i preko kriptovaluta, a glavni cilj je pružanje privatnosti i zaštite od neželjenih troškova. Virtualna kartica omogućit će korisniku da na jednom mjestu ima pregled svih svojih pretplata te da odlučuje kada koju od njih želi aktivirati, ugasiti ili prenositi na druge korisnike.

Investiranjem na Bitcoin mreži investitori će, osim udjela u kompaniji, dobiti i povrat do 15 posto investicije u REVU tokenu. REVU token listan je u kripto mjenjačnicama, a daljnjim rastom kompanije kroz predstavljanje debitnih kartica očekuje se i rast njegove vrijednosti. Sve to potencijalno može dovesti do brzog povrata investicije.

- Revuto debitnim karticama korisnici će moći obavljati online plaćanja i imati potpunu kontrolu nad pretplatama. Uz to, korištenjem Revuto debitnih kartica korisnici će ostvarivati povrat u REVU tokenima na svako plaćanje i kamatu na oročenje REVU tokena koja će biti dovoljna da njihove pretplate postanu potpuno besplatne - zaključuje Vukman.