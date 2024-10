Končar planira ulaganja u širenje proizvodnje i prodajne mreže, a želi postati i regionalni IT lider

Ciljeve nove strategije Grupa Končar planira realizirati do 2030. godine

Među ključnim ciljevima je i širenje prodajne mreže na globalnoj razini te otvaranje novih tržišta

Jedan od ključnih strateških ciljeva je povećanje akvizicijskih potencijala Grupe Končar

Na Zagrebačkoj burzi je objavljeno da je na prijedlog Uprave Nadzorni odbor Končara usvojio Strategiju poslovanja Grupe Končar do 2030. godine pod nazivom ‘Ljudi, tehnologije, investicije – KONČAR 2030.‘ Iako je u toj obavijesti ukratko navedeno što su tri glavna strateška cilja, zamolili smo Upravu te kompanije za detaljnije informacije.

Podsjetimo, tri glavna strateška cilja su:

- daljnje unaprjeđenje operativnog modela koji će omogućiti jačanje tržišnih kompetencija daljnjim razvojem internih resursa i uspješnom integracijom s vanjskim strateškim partnerima;

- nastavak investicijskog ciklusa kojim se osuvremenjuje proizvodni portfelj usmjeren na energetsku tranziciju;

- jačanje osnovne djelatnosti proširenjem proizvodnih kapaciteta te rastu poslovanja u segmentu obnovljivih izvora energije.

Riječ je inače o novom smjeru razvoja koji je u bitnom određen prethodno donesenom ‘Integralnom strategijom Grupe Končar 2020+‘ iz 2021. godine. No, kako kažu u kompaniji, u nekim segmentima ciljevi su ispunjeni znatno ranije od predviđenog. Osim toga, vodeći se najsuvremenijim trendovima i nikad bržim promjenama u području elektroenergetike, poručuju iz Končara, pripremljena je nova strategija poslovanja – ‘Ljudi, tehnologije, investicije – KONČAR 2030.‘ čiji je temeljni cilj osigurati daljnje predvođenje u visokotehnološkim trendovima i nastavak postavljanja standarda izvrsnosti u korporativnom upravljanju.

Zaposlenici su u središnjem fokusu svih zadanih ciljeva. Naime, jedan od primarnih ciljeva Strategije je nastavak pozicioniranja Končara kao najpoželjnijeg poslodavca u svojoj industriji, što je, objašnjavaju, u skladu s povijesno visokom potražnjom za tehnološkom opremom i rješenjima uslijed sve intenzivnijeg trenda zelene energetske tranzicije te zahvaljujući snažnoj prisutnosti kompanije na zahtjevnom tržištu EU.

Širenje prodajne mreže i proizvodnih kapaciteta

- Želja nam je osigurati i konstantno unaprjeđivati unutarnje okruženje u kojem naši zaposlenici vide priliku za daljnji razvoj svojih kompetencija i dugoročni razvoj vlastite karijere. Riječ je o cilju koji je dobrim dijelom realiziran već tijekom posljednjih godina, a na kojem će Končar nastaviti predano raditi i u godinama koje slijede u namjeri pružanja kvalitetnih i konkurentnih radnih i razvojnih uvjeta. Zadovoljstvo i profesionalno ispunjenje naših ljudi naposljetku jamče i nastavak samostalnog razvoja inovacija te neprekidno podizanje tehnološke osnove na korist, ne samo Grupe Končar, već i cjelokupne domaće industrije čiji smo važan pokretač i predstavnik u svijetu – poručuju iz te kompanije.

Među ključnim ciljevima Strategije je i širenje prodajne mreže na globalnoj razini te otvaranje novih tržišta. Naime, u kompaniji vjeruju da su napravili povijesne iskorake u protekle četiri godine kada su osigurane vrijedne reference koji mogu biti ‘odskočna daska‘ za uspješno daljnje natjecanje s globalnom konkurencijom. Širenjem prodajne mreže na globalnoj razini ujedno znači i sustavno širenje proizvodnih kapaciteta u segmentu transformatora, koji su prema trenutnim tržišnim trendovima najkonkurentniji segment Končarovog poslovnog portfelja.

No, nije riječ samo o proizvodnji transformatora, nego i o širenju kapaciteta i iz ostalih poslovnih područja, kao i daljnji rast poslovanja u segmentu obnovljivih izvora energije. Značajan naglasak stavljen je i na nastavak kontinuiteta u razvoju rješenja za pohranu energije, ali i nastaviti raditi na hidroenergetskim projektima koji će kompaniji donijeti nove važne reference. Končar, na čijem je čelu predsjednik Uprave Gordan Kolak, ima inače bogat portfelj i renome u izgradnji i revitalizaciji hidroelektrana.

Regionalni IT lider i akvizicijski potencijal

- Nadalje, Končar je posljednjih godina višestrukim iskoracima u poslovnom području digitalnih rješenja i platformi dokazao da posjeduje sve potrebne predispozicije za postati regionalnim IT liderom. To je položaj na koji ozbiljno pretendiramo, posebice kada je riječ o segmentu podatkovnih centara te sustava nadzora, sigurnosti i kontrole. Također, među strateškim ciljevima svakako nam je daljnji razvoj rješenja za elektrifikaciju željezničkog, cestovnog i pomorskog prometa te nastavak digitalizacije proizvodnog portfelja, uključujući i digitalizaciju internih procesa - kažu u kompaniji.

I naposljetku, jedan od ključnih strateških ciljeva nedvojbeno je povećanje akvizicijskih potencijala Grupe Končar i jačanje strateških partnerstva.

- Posljednjih godina uspješno smo se nametnuli u vrlo ekskluzivan krug najrelevantnijih europskih proizvođača za provedbu ciljeva zelene energetske tranzicije i to je uloga koju ćemo nastaviti osnaživati. Cilj nam je osigurati globalnu prepoznatljivost Končara kao ključnog čimbenika u procesu zelene tranzicije i Net Zero budućnosti, a čvrsto vjerujemo da za to imamo itekako realnu osnovu, što nam jamči i rekorno stanje backloga, koje je na 30. lipnja ove godine iznosili 1,8 milijardi eura – kažu na kraju u Končaru.

Upravo zbog toga što su se brže od očekivanja realizirali neki ciljevi sad već stare strategije, možda i ova najnovija donesena zbog istog razloga za nekoliko godina bude dorađena.