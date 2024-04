Marčac o zabrani TikToka: Ova godina pruža dovoljno vremena za promišljanje i adaptaciju

Američki Senat odobrio je kontroverzni prijedlog zakona koji bi mogao dovesti do zabrane TikToka u SAD-u.

Kineski vlasnik TikToka, tvrtka ByteDance, ima devet mjeseci da proda svoj udio ili će aplikacija biti blokirana u zemlji. Prijedlog zakona, nakon što ga je Senat odobrio, sada će biti predan američkom predsjedniku Joeu Bidenu, koji je rekao da će ga potpisati kao zakon čim stigne na njegov stol.

Iz ByteDancea su BBC-u rekli da trenutno nemaju nikakvu reakciju na najnoviji potez Senata, ali tvrtka je prethodno rekla da će se suprotstaviti svakom pokušaju da ju se prisili na prodaju TikToka. Ako SAD uspije natjerati ByteDance na prodaju, za bilo koji posao i dalje će biti potrebno odobrenje kineskih dužnosnika, ali Peking je obećao da će se protiviti takvom potezu. O budućnosti platforme razgovarali smo s Dariom Marčacem, TikTok konzultantom i osnivačem zajednice influencera Crew.

TikTok pod najvećim nadzorom, a ostali?

- Trenutne rasprave u SAD-u o potencijalnoj zabrani TikToka temelje se uglavnom na pitanjima nacionalne sigurnosti i zaštite privatnosti podataka. Zabrinutosti su posebno usmjerene na moguće veze između TikToka i kineske vlade, što izaziva strah od nepravilnog rukovanja podacima američkih korisnika. Međutim, važno je istaknuti da je TikTok poduzeo znatne korake kako bi se suprotstavio ovim optužbama i poboljšao svoj imidž u pogledu zaštite podataka. Projekt u Teksasu, koji uključuje izgradnju infrastrukture za domaću pohranu podataka i procesiranje, te prepuštanje upravljanja TikTokovim američkim korisničkim podacima američkoj kompaniji Oracle, jedan je od ključnih poteza kojim je TikTok dokazao svoju posvećenost sigurnosti korisnika - objasnio je Marčac.

Ako zaista i dođe do zabrane, ona bi se mogla percipirati kao neopravdano i kontraproduktivno rješenje, dodaje Marčac, budući da TikTok pokazuje veći napor u zaštiti podataka nego mnoge druge tehnološke platforme koje ostaju nenadzirane i bez sličnih optužbi. Zabrana bi mogla otvoriti pitanje jednakih uvjeta za sve kompanije koje posluju na američkom tržištu, potičući možda čak i strože regulative za sve tehnološke gigante.

- Eventualna zabrana TikToka mogla bi biti vidljiv znak rastuće geopolitičke napetosti i težnje za većom kontrolom nad tehnološkim ekosistemom u SAD-u, a, mogla bi poslužiti i kao presedan za kako SAD pristupa pitanjima digitalne sigurnosti i konkurencije na globalnom tržištu. Vjerujem da takva odluka neće biti donesena olako i sigurno će biti predmet širokih rasprava i pravnih izazova - kaže Marčac.

S druge strane, analitičari smatraju da bi ovaj proces natezanja između dvaju država i TikToka, odnosno ByteDancea, mogao trajati godinama. Inače, najnovija mjera u Senatu je donesena kao dio paketa od četiri zakona koji također uključuju vojnu pomoć Ukrajini, Izraelu, Tajvanu i drugim američkim partnerima u indo-pacifičkoj regiji. Imala je zaista široku podršku zakonodavaca, sa 79 senatora koji su glasali za njega i 18 protiv.

- Godinama smo dopuštali kineskoj komunističkoj partiji da kontrolira jednu od najpopularnijih aplikacija u Americi koja je bila opasno kratkovidna. Novi zakon zahtijevat će od kineskog vlasnika da proda aplikaciju. Ovo je dobar potez za Ameriku - rekao je senator Marco Rubio, prvi republikanac u Odboru za obavještajne poslove.

Teško je predivdjeti budućnost TikToka u EU

Baš kao što je Marčac rekao, strahovi da bi podaci o milijunima Amerikanaca mogli dospjeti u ruke Kine potaknuli su Kongres da čim prije pokuša odvojiti TikTok od ByteDancea sa sjedištem u Pekingu. Prošlog tjedna tvrtka za društvene mreže rekla je da bi prijedlog zakona ‘pogazio prava na slobodu govora 170 milijuna Amerikanaca, uništio sedam milijuna poduzeća i zatvorio platformu koja godišnje pridonosi 24 milijarde dolara američkom gospodarstvu‘.

Iz TikToka su već nekoliko puta poručili da ByteDance ‘nije agent Kine ili bilo koje druge zemlje‘, a ByteDance inzistira da nije kineska tvrtka, ukazujući na globalne investicijske tvrtke koje posjeduju 60 posto platforme. Ako se rješenje ne pronađe i TikTok stvarno bude zabranjen u SAD-u, velika je šansa da će ista sudbina dočekati EU. Ili?

- Teško je sa sigurnošću predvidjeti kako će se situacija razvijati za TikTok u Europskoj uniji, budući da platforma još nije u potpunosti implementirala sve svoje funkcije koje su dostupne na drugim tržištima, poput SAD-a. U SAD-u, prema dostupnim podacima, oko sedam milijuna vlasnika malih tvrtki koristi platformu za oglašavanje, koristeći se naprednim funkcionalnostima koje su zasad u Europi manje dostupne ili uopće nisu implementirane.

Uvođenje tih naprednih funkcija u Europsku uniju moglo bi znatno utjecati na daljnji rast i popularnost TikToka među europskim korisnicima i oglašivačima. Mogućnost da se europska poduzeća oglašavaju kroz platformu i da kreatori imaju pristup Creator Fundu na načine koji su se pokazali uspješnima u Americi, mogla bi značajno povećati angažman i prihode od oglašavanja i kreiranja. Ako TikTok uspije implementirati ove funkcije uz poštovanje lokalnih zakona, može očekivati značajan rast i produbljivanje svog utjecaja na europskom digitalnom tržištu - smatra Marčac.

ByteDance već neko vrijeme daje sve od sebe kako bi okupio podršku protiv potencijalne zabrane u SAD-u, uključujući i veliku kampanju lobiranja. Također je potaknuo TikTok korisnike i kreatore sadržaja da jasno izraze svoje protivljenje prijedlogu zakona. Profesor prava na Sveučilištu u Richmondu, Carl Tobias, rekao je za BBC da će vjerojatno uslijediti dugotrajna pravna bitka koja bi ‘mogla trajati oko dvije godine‘.

TikTok je samo val na tržištu punom trendova

Ako se kupac za ByteDanceov udio ne nađe u roku od devet mjeseci, to bi moglo dodatno odgoditi bilo kakvu akciju protiv TikToka u SAD-u. Ako se to zaista dogodi, nije to pitanje samo gašenja platforme, već i budućnosti kreatora koji od nje žive.

- Što se tiče alternativnih platformi, teško je sa sigurnošću reći koje će se istaknuti kao glavno odredište za TikTok zajednicu. U ovom trenutku je jedino jasno iz reakcija korisnika da platforme unutar Meta grupacije, poput Instagrama i Facebooka, možda neće biti prvi izbor među TikTok kreatorima i korisnicima jer dijelom upravo Metu smatraju odgovornom za utjecaj na zabranu TikToka.

Ova godina pruža dovoljno vremena za promišljanje i adaptaciju, što je ključno s obzirom na brzinu kojom se digitalno okruženje mijenja. Nije jednostavno predvidjeti kako će se tržište razvijati i gdje će se fokus publike eventualno premjestiti ako dođe do promjena na TikToku - komentira Marčac.

Objašnjavajući trenutnu situaciju koja se odvija u SAD-u, Marčac je naglasio da trenutni period pruža priliku za istraživanje i razumijevanje kako se digitalne navike korisnika mijenjaju - pa ovo razdoblje također omogućuje TikToku i njegovim korisnicima da se prilagode mogućim scenarijima, bilo kroz razvoj novih funkcionalnosti ili kroz promjene u strategiji kako bi se osigurala dugoročna održivost i uspjeh. Ipak, svjestan je potencijalnih izazova koji bi mogli proizaći iz mogućeg nestanka platforme u EU, ali baš kao i svaki poduzetnik, i Marčac je svjestan činjenice da mora ostati fleksibilan i proaktivan na tržištu koje se konstantno mijenja.

- Kao netko čiji se posao temelji na upravljanju TikTok profilima i suradnji s kreatorima sadržaja, fokus je na kontinuiranom praćenju i adaptaciji novih komunikacijskih kanala. TikTok trenutno predstavlja glavnu platformu, i očekujemo da će tako ostati još neko vrijeme. Ako dođe do promjena, naša prednost leži u pravovremenom prepoznavanju trendova i informiranju naših klijenata i kreatora o najboljim koracima naprijed.

Vertikalni video format, kojeg je TikTok popularizirao, pokazao je svoju vrijednost i fleksibilnost, a njegova primjena nije ograničena samo na jednu platformu. To nam daje dodatnu sigurnost da će kompetencije i iskustvo koje posjedujemo ostati relevantni, bez obzira na budućnost same platforme - zaključuje Marčac.