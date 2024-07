Marin Škufca (Liburnia): Pojedini prijevoznici pribjegavaju metodama koje graniče s kaznenim djelima

Na nedavno održanom dvadesetom sajmu ‘Breakbulk‘ u Rotterdamu pred jedanaest tisuća posjetitelja tradicionalno je izlagala Liburnia pomorska agencija. Riječ je o najvećem svjetskom sajmu industrije pomorstva i logistike koja se bavi pitanjem prijevoza generalnih tereta (iz segmenta drvne industrije, metalurgije i rudarstva, strojarstva…), a da to nije kontejnerski prijevoz, nego se prevozi brodovima za generalni teret ili RORO brodovima. Tu pripadaju i teški izvangabaritni i voluminozni projektni tereti (vezani uz neki infrastrukturni projekt, kao što je gradnja nekog postrojenja, podatkovnog centra i sl.).

Upravo najzahtjevniji tereti iziskuju taj oblik pomorskog prijevoza i logistike, objašnjava nam jedan od vlasnika i izvršni direktor Liburnije pomorske agencije Marin Škufca, s kojim razgovaramo o logističkoj ulozi u gospodarstvu, odnosno o onome što nas čeka u budućnosti, ali i o poslovanju Liburnia grupe, koja je od 2018. preuzela Velebit promet, otvorila urede u Nizozemskoj, Češkoj i Poljskoj, a nedavno je preuzela i slovensku tvrtku Tanta.

Jesu li sklopljeni novi poslovi na ‘Breakbulku‘?

– Posla će uvijek biti. Jako je važno bilo biti prisutan na sajmu, ne samo zbog novih, nego i zbog postojećih klijenata, da na jednom mjestu vidite sve bitne čimbenike takve vrste logističkog lanca. Ondje se nalazimo s našim brodarima koji nas prate sve ove godine. Našu je kompaniju predstavljalo 15 zaposlenih i lijepo je bilo osjetiti koliko je Liburnia grupa cijenjena u svijetu. Među starijim smo izlagačima, neprestano izlažemo od druge godine sajma, jedini smo iz Hrvatske i bili smo dugo jedini s Balkana. Ove godine predstavili smo se zajedno sa svojim poljskim partnerima. U listopadu smo osnovali tvrtku Liburnia Poljska, u kojoj je suvlasnik poljska transportna tvrtka OL Trans.

Lani je Liburnia pomorska agencija uprihodovala 15,7 milijuna eura, dva milijuna eura manje nego u 2022., iako bi promatrač sa strane očekivao da će zbog rasta cijena rasti prihod. Što je razlog tome?

– Tako je, iako bih napomenuo da je cijela Liburnia grupa ostvarila rast prihoda od 15 posto. No lani je pala industrijska aktivnost, a budući da je naša tvrtka fokusirana na projektne poslove, koji čine više od 80 posto našeg poslovanja, takvih je bilo manje u odnosu na prethodnu godinu, pa su i prihodi pali. Takva se situacija nastavila i ove godine. No dugogodišnje iskustvo naučilo nas je na dinamične prilagodbe poslovanja s obzirom na to da su ciklusi u transportu i logistici standardna pojava, pa razloga za brigu u tom smislu nema. Osim toga, podsjećam da je 2022. godina bila iznimna, s rekordnim razinama pomorskih vozarina, pa je i većina logističkih tvrtki ostvarila jako dobre prihode.

Znači, osjetili ste usporavanje gospodarstva u angažmanu članica grupe.

– Usporavanje gospodarstva osjetilo se već u drugoj polovini prošle godine te se nastavilo u ovoj: pad aktivnosti, manji obujmovi i manje projekata na svim tržištima na kojima smo prisutni. Mnogo je projekata odgođeno ili otkazano. U skladu s tim i mi smo smanjili planirane investicije i prilagodili poslovanje. Na domaćem tržištu dodatno je otežana situacija dampinškim cijenama i nelojalnom konkurencijom, što nama bitno otežava situaciju s obzirom na našu dugoročnu strategiju pružanja visokokvalitetne usluge koja vodi računa o okolišu i društvu. Zbog inflatornih pritisaka na trošak rada i nestabilnosti cijena goriva dio tržišta u segmentu usluga cestovnog prijevoza specijalnih tereta štedi na kvaliteti usluge, i to odabirom neadekvatne opreme, smanjenjem propisanih usluga pratnje, prijevozom uz djelomične dozvole ili čak bez adekvatnih dozvola.

Kako je moguće da netko radi mimo propisa?

– Svakodnevno imamo probleme i nadam se da će ESG neke stvari dodatno regulirati te da će se tvrtke početi baviti tim problemom. Međutim, vjerujemo u pravnu državu i regulativu na dobrobit i sigurnost svih građana te da time zajedno postignemo odgovorno poslovanje svih sudionika u logističkom lancu. Upravo zbog pada industrijske aktivnosti, a da bi zaposlili opremu, pojedini prijevoznici pribjegavaju dampinškim cijenama bez poznavanja vlastite strukture poslovanja i održivosti. A potom, da bi umanjili gubitak, pribjegavaju metodama koje graniče s kaznenim djelima poput izvanrednih prijevoza bez dozvola i adekvatne pratnje ili s neadekvatnom/nesigurnom opremom.

Upravo dok sam bio u Rotterdamu primio sam obavijest od klijenta da smo izgubili posao jer su odabrali znatno jeftinijeg dobavljača. Rekli smo im da obrate pozornost na to radi li tvrtka prema pravilima. No, klijent se suočio s problemom puknuća prikolice na EU tržištu i obratio se nama za pomoć sanacije štete. Uvidom u situaciju utvrđeno je da osim što je korištena neodržavana oprema, dozvola je bila izdana za bitno lakši teret. Takvim se radnjama prije svega riskira sigurnost tereta, ali i ljudi i prometa, riskira se poštovanje planiranih rokova i vrlo često sve završava troškovima većim od predviđenih. Tvrtke s kojima radimo bit će obveznici ESG izvještavanja, zbog čega će morati pratiti rade li njihovi dobavljači na legalan način. Trenutačno mnogi zatvaraju oči pred tim i nama je to borba s nelojalnom konkurencijom.

